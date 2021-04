ROYALTY. ‘Dancing Queen’ Maxima en 250.000 volgers voor gravinfluencer

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. De laatste dagen stonden uiteraard in het teken van de begrafenis van de Britse prins Philip, maar dit waren nog meer opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Maan zingt op Koningsdag Dancing Queen voor Koningin Máxima

Het past helemaal in deze coronatijd: Koning Willem-Alexander viert zijn 54ste verjaardag op Koningsdag met een livestream. Uiteraard is er al nagedacht over de nummers die gespeeld worden. Er zullen heel wat artiesten hun opwachting maken. Zoals Kraantje Pappie, Nick & Simon en Maan. “Wat ik ga doen? In elk geval Dancing Queen’’, zegt de Nederlandse zangeres Maan met een lach. “Dan hoop ik dat koningin Máxima los gaat, al was het maar achter de laptop. Optreden bij een paleis is natuurlijk een meisjesdroom. Vroeger verkleedde ik me als meisje met hakkenschoentjes, een mooie jurk en een toverstaf. Het was mijn droom om een prinses te worden, of een bekende zangeres. Allebei onwerkelijk natuurlijk, maar er is er toch eentje uitgekomen.’’

Mijlpaal voor gravinfluencer Eloise van Oranje: 250.000 volgers op Instagram

Volledig scherm Gravin Eloise van Oranje © Instagram

Eloise van Oranje is populair op Instagram. De Nederlandse kleindochter van prinses Beatrix heeft sinds kort een recordaantal volgers bereikt. “Dit is toch niet normaal”, zegt de gravin in een filmpje dat ze voor de gelegenheid deelde. De 18-jarige Eloise deelt het nieuws via Instagram Stories. Daarin zegt ze dat ze ontzettend blij is met haar kwart miljoen volgers. “Speciaal voor mijn 250.000 volgers komt er iets leuks aan”, schrijft ze bij een foto in haar Stories. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, dit is niet normaal. Echt zot! Zoveel volgers... Niet dat het iets uitmaakt, maar wow...!”, aldus de ‘gravinfluencer’.

Eloise is de dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn. Ze is het eerste lid van het Nederlandse koningshuis dat met een eigen account op sociale media te spotten valt. Ook is ze regelmatig te zien op de kanalen van andere Nederlandse influencers, zoals Robbert Rodenburg. Mama Laurentien is alvast zeer trots op wat haar dochter allemaal bereikt en doet.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deense prins Joachim: “Beroerte had fataal kunnen zijn”

Volledig scherm Prins Joachim © EPA

De Deense prins Joachim (51) en zijn vrouw, prinses Marie (45), hebben voor het eerst uitgebreid gesproken over de beroerte die de prins vorige zomer kreeg. “Het had heel anders kunnen aflopen. Het had onze levens voor altijd kunnen veranderen”, vertellen Joachim en Marie openhartig in een interview met het ledenmagazine van de Deense organisatie Hjernesagen. “Het is moeilijk om niet na te denken over wat er had kunnen gebeuren.”

Marie zegt dat ze direct wist dat er iets ernstigs aan de hand was. “Hij kraamde onzin uit. En als je mijn man kent en weet hoe hij spreekt en articuleert, dan weet je dat dat niet normaal is”, zegt ze. “Ik zag ook tekenen van verlamming in zijn gezicht. Het was vreselijk. Dat zijn beelden die ik nooit meer zal vergeten.” Joachim prijst het snelle handelen van Marie. Zonder haar tussenkomst had het fataal kunnen zijn. “Ze was echt geweldig. Ze ging in een soort militaire modus.” Met het interview willen de prins en prinses twee belangrijke punten aanstippen: dat je de tekenen van een beroerte altijd serieus moet nemen en onmiddellijk moet reageren, en dat je de familieleden van het slachtoffer niet mag vergeten. “Er staat altijd iemand naast het slachtoffer voor wie het net zo erg is. Dat mag je niet vergeten”, aldus Joachim.

Britten zien liever prins William als opvolger van koningin Elizabeth

Volledig scherm Prins William © EPA

De Britten hebben liever prins William (38) dan zijn vader prins Charles (72) als troonopvolger, wanneer koningin Elizabeth (94) aftreedt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van opiniepeiler DeltaPoll. Charles is echter wel de eerste in lijn van de troonopvolging. Van alle deelnemers aan de peiling koos 47 procent voor William als volgende monarch. De kleinzoon van de 94-jarige Elizabeth II is de tweede in lijn voor de Britse troon. Zijn vader Charles is volgens slechts 27 procent van de deelnemers de geschikte opvolger.

Natuurlijk wordt de troonopvolging niet bepaald door het Britse volk, maar de directeur van DeltaPoll vindt wel dat de uitslag een duidelijke voorkeur van de Britten zien. “Prins William is volgens hen de beste keuze”, schrijft Joe Twyman op Twitter.

Prins Harry (36) is nog minder populair als troonopvolger. De broer van William is voor slechts 8 procent van de deelnemers een geschikte koning. Vooral 65-plussers vinden dat hij zijn zesde plek in de lijn van de Britse troonopvolging niet meer zou verdienen. Onder jongeren tot 24 jaar wordt de echtgenoot van Meghan (39) iets meer gesteund. Ruim 23 procent vindt Harry nog steeds een geschikte koning. De aanleiding voor de daling van zijn populariteit wordt volgens DeltaPoll veroorzaakt door de breuk van Harry en Meghan met het Britse hof.

LEES OOK