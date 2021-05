ROYALTY BITS. Meer ‘Finding Freedom’ en steun voor het Songfestival

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Boek Harry en Meghan krijgt herdruk met nieuwe hoofdstukken

‘Finding Freedom’, het veelbesproken boek over prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan (39), krijgt een update. Een herdruk met nieuwe hoofdstukken verschijnt op 5 augustus.

De vorig jaar verschenen biografie van royaltyverslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand gaat over het leven binnen het Britse koningshuis en de beslissing van Harry en Meghan om een stap terug te doen. In de toegevoegde hoofdstukken wordt onder meer verteld over het interview van de Sussexes met Oprah Winfrey, de beschuldigingen dat Meghan haar personeel pestte en de dood van prins Philip.

De schrijvers spraken opnieuw met mensen dichtbij het koppel. Vorig jaar werd gefluisterd dat het echtpaar zelf ook heeft meegewerkt aan het boek, maar dat ontkennen de prins en zijn vrouw.

Willem-Alexander verrast met bezoek opbouw van Songfestival

Volledig scherm Willem-Alexander in de Ahoy. © Photo News

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan Rotterdam Ahoy. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het podium voor het Eurovisie Songfestival, het grootste podium dat ooit in Ahoy heeft gestaan. Hij kreeg onder meer een rondleiding door de techniekruimte. De koning kreeg onder meer het mengpaneel te zien dat straks voor alle 39 deelnemende artiesten wordt gebruikt. Nooit eerder stond er in Nederland zo’n groot ‘front of house’ in een concertzaal.

Hij was niet alleen onder de indruk van de techniek, ook het podium zelf kon op koninklijke goedkeuring rekenen. Het 52 meter brede podium en de daarbij behorende achterwand is deels over de tribunes van Ahoy gebouwd en beslaat ruim de helft van de zaal. “We mogen heel trots op zijn op wat hier allemaal gebeurt”, aldus de koning.

Het Eurovisie Songfestival vindt voor het eerst in ruim veertig jaar weer plaats in Nederland, nadat Duncan Laurence in 2019 het internationale muziekfestijn won met het nummer Arcade.

Prinsessen aan de macht

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima poseren samen met hun dochters voor een groepsfoto bij vertrek. Het koninklijk gezin vierde de achtste editie van Koningsdag en de 53ste verjaardag van de koning in Eindhoven. © ANP

Een volksfeest zonder volk, hoe maak je daar in vredesnaam iets van? Het lukte wonderwel in Eindhoven, met dank aan de competitieve Oranjes en openhartige prinsessen. Amalia, Alexia en Ariane stalen de show tijdens Koningsdag.

De zusjes speelden videospelletjes en vertelden openhartig over hun leven.

