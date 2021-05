ROYALTY BITS. Hoog bezoek voor koning Filip, terwijl Britse prins Philip een jacht krijgt als eerbetoon

Belangrijk bezoek bij koning Filip

Koning Filip kreeg deze woensdag bezoek van de koning van Jordanië, Abdullah II. De twee hadden het in het paleis van Laken over belangrijke internationale ontwikkelingen. En bij elk staatsbezoek hoort natuurlijk een verplicht fotomoment.

Prins van Liechtenstein schiet ‘grootste beer in Europa dood’, activisten woest

Volledig scherm © AP

Een prins van het ministaatje Liechtenstein wordt ervan beschuldigd dat hij de grootste beer van Roemenië heeft doodgeschoten. Natuurorganisaties reageren woest en eisen opheldering. De Roemeense politie en een toezichthouder op het gebied van milieu doen onderzoek naar vermeende stroperij door het lid van het vorstendom.

Prins Emanuel von und zu Liechtenstein, een neef van de Liechtensteinse vorst Hans-Adam II, is volgens natuurorganisaties verantwoordelijk voor het neerschieten van Arthur, een 17-jarige bruine beer die in een beschermd gebied midden in de Karpaten (een hooggebergte in Midden-Europa) leefde. De prins zou in maart van het Roemeense ministerie van Milieu toestemming hebben gekregen om een vrouwelijke beer neer te schieten. Het dier veroorzaakte enorme schade aan boerderijen in de Roemeense gemeente Ojdula en moest op last van de autoriteiten worden gedood. “Maar de prins schoot in werkelijkheid niet het probleemdier dood, maar een mannelijk exemplaar dat ver in het bos woonde en nog nooit problemen had veroorzaakt”, stellen de natuurorganisaties in een verklaring, waar onder meer The Guardian en BBC over berichten. De prins beschikte over een vierdaagse jachtvergunning, waar hij een bedrag van 7.000 euro voor zou hebben betaald. “De beer met de naam Arthur wordt al vele jaren geobserveerd door de boswachter in het gebied en stond bekend als een wild exemplaar, dat niet gewend was aan de aanwezigheid van de man en de voedselbronnen die hij aanbood.”

De beer zou zeventien jaar oud zijn geweest en was de grootste beer die in Roemenië werd gespot. Volgens Gabriel Paun, president van de non-gouvernementele organisatie Agent Green, gaat het mogelijk zelfs om de allergrootste beer in Europa. “Ik vraag me af hoe de prins een vrouwelijk exemplaar dat dichtbij dorpen leefde, kon verwarren met het grootste mannetje in het land dat diep in het bos woonde”, beklaagt hij zich. Paun vermoedt dat de prins ‘niet kwam op het probleem van de lokale bevolking op te lossen, maar om de beer te doden zodat hij de grootst mogelijk jachttrofee aan zijn muur zou kunnen hangen’.

Nederlandse koningin Máxima wordt 50 en krijgt eigen postzegel

Volledig scherm Koningin Maxima © ANP

De Nederlandse koningin Máxima krijgt ter ere van haar 50ste verjaardag op 17 mei een eigen postzegel. Ook haar man, koning Willem-Alexander, kreeg zo’n postzegel toen hij 50 jaar werd. Het postzegelvel ‘Koningin Máxima 50 jaar’ telt vijf zegels. Volgens PostNL krijgt het een opvallende indeling doordat de postzegel met het zwart-witportret van de koningin twee keer zo groot is als de postzegels met de kleurenfoto’s. De postzegels worden doorsneden met smalle, geknikte lijnen in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Het zwart-witportret is een privéfoto die normaal op de werkkamer van de koning staat. Ontwerper Maud van Rossum zag de foto tijdens een tv-toespraak van Willem-Alexander en vroeg toestemming om deze afbeelding te gebruiken. ,,Het is een prachtig beeld, heel intiem”, zegt Van Rossum. ,,Ik denk niet dat ooit een koningin zo op een postzegel is afgebeeld.” De kleurenfoto’s zijn van fotograaf Robin Utrecht.

De Máxima-zegels, die geschikt zijn voor post tot 20 gram binnen Nederland, zijn vanaf 17 mei te krijgen.

Kate Middleton verstopt kopieën van haar nieuwe boek op openbare plaatsen

Volledig scherm Kate Middleton verstopt kopieën van haar boek in het openbaar. © Twitter

Kate Middleton (39) heeft kopieën van haar nieuwe boek ‘Hold Still’ verstopt doorheen het VK, samen met enkele persoonlijke brieven voor de eerlijke vinders. “Wanneer we de komende jaren terugkijken op de Covid-19-pandemie zullen we denken aan de uitdagingen die we allemaal moesten aangaan”, vertelt de hertogin over haar nieuwste uitgave: een fotoboek gevuld met mooie en emotionele portretten van het afgelopen jaar. “We zullen denken aan de geliefden die we hebben verloren, de langdurige isolatie van onze familie en vrienden, en de druk die er op onze meest essentiële werkverleners werd gezet. Maar we zullen ook de positieve dingen onthouden. De ongelofelijke acties van solidariteit, de helpers en de helden die uit alle lagen van de samenleving kwamen. En hoe we ons samen aanpasten aan het nieuwe normaal. Met ‘Hold Still’ wil ik de kracht van fotografie gebruiken om een blijvend portret te maken van wat we op dit moment beleven. Door individuele verhalen vast te leggen, en belangrijke momenten voor families en gemeenschappen die de pandemie hebben doorstaan, vast te leggen op de gevoelige plaat.”

Nu heeft de hertogin van Cambridge verschillende exemplaren van ‘Hold Still’ verstopt in het Verenigd Koninkrijk. De boeken werden achtergelaten op openbare plaatsen, waar ze makkelijk opgepikt kunnen worden door toevallige voorbijgangers. “Laat de zoektocht beginnen!”, schrijft Kate bij een filmpje op haar Twitter-account.

Kate’s boek ligt pas vanaf vandaag in de rekken, toch heeft het zich nu al een weg gebaand naar de top van de bestseller-lijst in het VK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opvolger van Britannia wordt vernoemd naar prins Philip

Volledig scherm The Royal Yacht Britannia © REUTERS

Binnen enkele weken wordt in Groot-Brittannië een nieuw koninklijk schip in gebruik genomen. Dat schrijven verschillende Britse media. De Royal Yacht wordt vernoemd naar de in april overleden prins Philip. Aan het schip zou een prijskaartje van 200 miljoen pond, bijna 230 miljoen euro, hangen. Het nieuwe jacht is de opvolger van Britannia, die in 1997 uit de vaart werd gehaald. De hoge kosten waren voor de regering van Tony Blair één van de redenen om te besluiten het schip een bestemming te geven als museumstuk. Voor koningin Elizabeth en haar familie viel het afscheid destijds zwaar. De Britannia was als een tweede huis voor de koningin die er sinds 1954 een paar keer mee rond de wereld was gevaren. Ook andere familieleden bewaarden dierbare herinneringen aan hun verblijf op de Britannia. In het Schotse Leith, waar de boot nu ligt afgemeerd, komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Het is daarmee een van de populairste toeristische attracties van Schotland.

LEES OOK