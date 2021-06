ROYALTY BITS. Albert trekt met zijn kroost naar het museum en iedereen kan vanaf nu de trouwjurk van Diana gaan bekijken

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Prins Albert met tweeling naar het museum

Prins Albert van Monaco (63) nam zijn tweeling Gabriella en Jacques (6) mee op een gezellig uitstapje naar het oceanografisch museum van Monaco. Dat moesten ze wel doen zonder hun moeder, prinses Charlene. Zij zit momenteel namelijk vast in Zuid-Afrika, vanwege een coronabesmetting. De kinderen stalen de show met hun schattigheid: de aanwezige pers nam maar al te graag foto’s van hun hartverwarmende knuffels. Het gezin droeg wel de hele tijd mondmaskers, gezien er ook andere kinderen en volwassenen aanwezig waren tijdens het officiële bezoek van de royals.

Volledig scherm Gabriella en Jacques geven elkaar een knuffel. © Photo News

Volledig scherm Albert nam zijn kinderen mee naar het museum. © Photo News

Willem-Alexander kreeg eerste vaccin

Volledig scherm Willem-Alexander © Photo News

Willem-Alexander ontving zijn eerste vaccin tegen het coronavirus, koningin Máxima maakte bekend dat zij zich de komende tien jaar meer gaat richten op de mentale gezondheid van Nederland. Bij een werkbezoek in zijn woonplaats Den Haag vertelde koning Willem-Alexander dat hij zijn ‘eerste’ vaccin tegen het coronavirus heeft gekregen. Opmerkelijk, want Nederlanders met het ‘bouwjaar’ van de vorst, 1967, ontvangen in principe het Janssen-vaccin en zijn daarmee met één prik klaar.

De koning en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilden de koninklijke prik niet verder toelichten. Het zou kunnen dat Willem-Alexander om medische redenen een ander vaccin heeft ontvangen, maar daarmee wel wilde wachten tot zijn geboortejaargenoten ook aan de beurt waren voor een vaccin. Dat moment is nu gekomen. Ook op dit scenario gaat de RVD niet in.

Over de gezondheid van Willem-Alexander is niet veel bekend. In de jaren 90 leed de toenmalige prins aan een auto-immuunziekte, de Ziekte van Besnier Boeck, ook wel bekend als sarcoïdose. Bij een duikkeuring openbaarde de aandoening zich, maar voor de eeuwwisseling waren de klachten bij Willem-Alexander verdwenen, meldde de RVD destijds.

Maxima

Na het werkbezoek in de Haagse wijk Haagse Hout vergezelde Willem-Alexander zijn echtgenote bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in paleis Noordeinde. Aan het einde van die bijeenkomst liet de koningin weten dat ze zich de komende tien jaar meer zal inzetten voor de mentale gezondheid van de Nederlanders, zoals ze de afgelopen jaren een duidelijk accent in haar werk legde voor structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs.

Psychische klachten moeten volgens de koningin ‘net zo bespreekbaar zijn als een gebroken been’. “Dat hoor je vaak genoeg.’’ In haar naaste omgeving kreeg de koningin te maken met psychische problematiek. Haar zusje Inés stapte in 2018 uit het leven, na een jarenlange worsteling met mentale problemen.

Volledig scherm Willem-Alexander en Maxima deden vrijwilligerswerk in het wijkcentrum van Den Haag. © Getty Images

Volledig scherm Willem-Alexander en Maxima deden vrijwilligerswerk in het wijkcentrum van Den Haag. © Getty Images

Slapen als een koning in Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle

Wie zich altijd zélf eens een echte royal wilde voelen, kan dat vanaf nu in hotel Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle. Een luxeresort dat deze week geopend is in het paleis van ‘de zonnekoning’ Lodewijk XIV in Versailles. Het gaat om compleet gerenoveerde kamers, die aanvankelijk werden gebouwd in 1681. De stijl van die tijdsgeest bleef wel behouden. Alhoewel: er is ook een gigantisch zwembad, een sauna, een fitness en een sterrenrestaurant geleid door topchef Alain Ducasse. Leuk detail: wie een verblijf boekt in het hotel mag ook na de bezoekuren rondlopen in het kasteel van Versailles en de prachtige tuinen die het pand omringen. Je moet er wel wat voor over hebben, want één nachtje in de goedkoopste kamer kost je al snel 1.700 euro.

Prinses Elisabeth defileert mee in de parade op 21 juli

Volledig scherm Filip en Elisabeth © Photo News

In 2020 werd de parade tijdens onze nationale feestdag een eerbetoon aan de coronaslachtoffers en aan de mensen die in de gezondheidszorg werken. Maar ook dit jaar krijgen we een speciale editie voorgeschoteld. Prinses Elisabeth (19) zal namelijk voor de eerste keer deelnemen aan de parade en mee marcheren in haar militaire kleding.

Vorig jaar vond er geen 21 juli-parade plaats. In plaats daarvan besloot de regering een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers van Covid-19 en de verschillende zorgkundigen die aan de frontlinie stonden tijdens de coronapandemie. Bijna 25.000 Belgen lieten het leven door het virus sinds het begin van de epidemie. Nu de vaccinatiecampagne in volle vaart bezig is, kunnen we stilaan weer hopen op betere tijden. De 21 juli-parade belooft dan ook een speciale editie te worden, zeker voor koning Filip (61) en koningin Mathilde (48). In tegenstelling tot 21 juli 2020, toen er enkel een strikt ceremoniële viering was, is er dit keer een echte parade gepland. Niemand minder dan de oudste dochter van ons koninklijke echtpaar, prinses Elisabeth, marcheert voor het eerst mee in de parade. Komende maanden rondt ze haar studies aan de Koninklijke Militaire Academie af.

Het laatste lid van de koninklijke familie dat op 21 juli mee marcheerde, dateert al van 2005. Toen nam Prins Amedeo, de oudste zoon van Prinses Astrid en Prins Lorenz, deel aan het evenement. Net als zijn nicht marcheerde hij voor de Koninklijke Militaire Academie. Acht dagen later rondde hij zijn opleiding af. Prins Amedeo was, net als zijn klasgenoten, bevorderd tot de rang van kandidaat-onderofficier. Daarna begon de Prins zijn universitaire studies in Londen aan de London School of Economics.

Britse royals willen nieuwe koninklijke jacht niet naar prins Philip vernoemen

Volledig scherm Royal Yacht © EPA

De opvolger van de Royal Yacht HMY Britannia, die van 1953 tot 1997 dienst deed, zal niet vernoemd worden naar prins Philip, die vorige maand op 99-jarige leeftijd overleed. De Britse premier Boris Johnson (56) wilde het schip naar de voormalige hertog van Edinburgh vernoemen om hem te eren, maar dat zien de royals niet zitten.

Het nieuwe jacht, dat 200 miljoen pond kost (232,4 miljoen euro), zal gebruikt worden voor ministeriële topbijeenkomsten en diplomatieke besprekingen. Die samenkomsten maken deel uit van het plan van Boris Johnson om na de brexit banden met andere landen op te bouwen.

Johnson wilde het schip vernoemen naar de overleden prins Philip om hem te eren, maar die plannen moesten eerst nog worden goedgekeurd door de Britse koninklijke familie. Die heeft nu laten weten dat ze hiermee niet akkoord gaan. Volgens een koninklijke bron zouden de royals de suggestie “te groots” vinden. “Dit was niet iets waar we om gevraagd hebben”, klinkt het. Volgens de bron heeft Johnson het plan nu laten varen en is het nog niet bekend hoe het schip wel zal heten.

Opvolging

Het nieuwe koninklijke jacht wordt het eerste nationale vlaggenschip sinds de Britannia. De koninklijke familie zal het vaartuig niet meer gebruiken voor persoonlijke doeleinden zoals vakanties of huwelijksreizen. In de 40 jaar dat het voormalige koninklijke jacht dienst deed, was dit wel het geval. Het verzoek om hiermee te stoppen komt van de Britse regering, die het schip nu zelf zal gebruiken voor buitenlandse bezoeken. Ook zal de Engelse koningin (95) gezien haar leeftijd niet meer meevaren.

Buckingham Palace zou bij de beslissing om het nieuwe schip in gebruik te nemen niet betrokken geweest zijn, maar zou de beslissing wel respecteren. De bouw van de opvolger van de Britannia zal volgend jaar beginnen en het schip zal in de komende vier jaar in dienst treden. Het aanbestedingsproces voor het ontwerp en de bouw van de koninklijke jacht gaat binnenkort van start. Bedoeling is dat het schip de Britse ontwerpexpertise uitstraalt en de nieuwste groene technologische innovaties zal bevatten. Verwacht wordt dat het jacht ongeveer 30 jaar in dienst zal zijn en bemand zal worden door de Royal Navy.

Trouwjurk van Diana te bezichtigen in Londen

Volledig scherm De trouwjurk van Diana wordt tentoon gesteld. © Photo News

Vorige donderdag ging de tentoonstelling ‘Royal style in the making’ van start in Kensington Palace. Daar kan je vele outfits van de Britse royals bewonderen, maar in het bijzonder ook de trouwjurk van prinses Diana. Het ontwerp van Elizabeth en David Emanuel is voor het eerst in 25 jaar tijd weer te bezichtigen in het openbaar. De laatste keer dat de jurk tentoon werd gesteld was in 1998. Het kleed bevat vele interessante details, zoals gestikte patronen, kralen en strikken, die enkel van dichtbij tot hun recht komen.

Volledig scherm De trouwjurk van Diana wordt tentoon gesteld. © Photo News

Volledig scherm De trouwjurk van Diana wordt tentoon gesteld. © Photo News

