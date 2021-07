Royalty-biografe buigt zich over familiedrama Meghan Markle: “Ze brak met haar vader om geheimen te verbergen voor Harry”

Het gekibbel tussen Meghan en haar vader is al aan de gang sinds 2018. Toen verbrak de voormalige actrice plotseling de banden met Thomas Markle. De reden? De man zou in samenwerking met de Britse krant Daily Mail enkele foto’s in scène gezet hebben waarin hij een boek over de geschiedenis van het Britse koningshuis las. De foto’s werden door de krant beschreven als ‘schattig’: een vader die meer probeerde te leren over de toekomst van zijn dochter. Meghan kon er echter niet mee lachen dat haar vader munt probeerde te slaan uit haar nakende huwelijk met prins Harry. Ze stond niet toe dat hij haar naar het altaar bracht - al was de officiële reden voor Thomas’ afwezigheid op de huwelijksdag dat hij moest herstellen van een hartaanval. Later stuurde ze hem een handgeschreven brief, waarin ze hem opriep om alsjeblieft te stoppen met zijn uitlatingen in de media. “Het breekt mijn hart”, klonk het. Thomas, die eindelijk bewijs voor het kille gedrag van zijn dochter in handen dacht te hebben, liet de volledige brief publiceren in de DailyMail. Een grote fout die Meghan hem nooit vergeven heeft. Het kwam zelfs tot een rechtszaak die de hertogin uiteindelijk won: de krant had geen recht om haar persoonlijke brief openbaar te maken.