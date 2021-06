Royalty-biograaf verbaasd door uitspraken van prins Harry over Diana: “Hij is nooit opgegroeid”

RoyaltyKoninklijke biograaf Angela Levin is diep onder de indruk van prins Harry’s recente uitspraken over zijn moeder, Diana. Volgens haar klinken die nog exact hetzelfde als toen hij 12 jaar oud was. Zo snapt Harry bijvoorbeeld niet waarom vele Britten naar Londen afzakten voor de begrafenis van zijn moeder. Volgens hem ‘hadden ze geen reden om te huilen’. “Ik schrik van zijn gebrek aan empathie en volwassenheid”, zegt Levin in een interview.

Harry (36) had het in zijn nieuwe Apple TV+-programma ‘The Me You Can't See’, waarin hij te zien is met Oprah Winfrey, over het verlies van zijn moeder. “Ik was nog maar 12 toen ze mij werd afgenomen”, klinkt het. “Ik wilde dat koninklijke leven niet. Ik wilde mijn verdriet niet delen met de rest van de wereld. Wat ik me het best herinner is het spookachtige geluid van paardenhoeven die door de straten van Londen trokken, toen ik achter haar doodskist liep. De hele ervaring voelde vreemd aan, alsof ik buiten mijn eigen lichaam zweefde. Ik kan er vandaag nog altijd niet bij: iedereen was aan het huilen om mijn moeder, maar ik mocht geen emotie tonen. Ik dacht dan: ze is míjn moeder, jullie kennen haar niet eens. Jullie zouden niet mogen huilen, jullie hebben daar geen reden voor. Zelfs ik ben niet aan het huilen.”

Onbegrip

Volgens Levin was Harry inderdaad van die mening toen ze hem interviewde vlak voor zijn 13de verjaardag. “Dat vond ik toen heel normaal, hij was een kind dat nog maar net zijn mama kwijt was. Maar enkele jaren later, toen hij al volwassen was, bleef hij bij zijn standpunt. Dat vond ik toch maar raar.” Levin is verbaasd dat Harry nooit begrip toonde voor de vele burgers die tijdens de begrafenis van Harry’s moeder kwamen rouwen om Diana. “Ze was een publieke figuur die heel veel heeft betekend voor heel veel mensen. Uiteraard was het verschrikkelijk voor haar familie, maar waarom zouden andere mensen niet om haar mogen huilen? Dat hij vandaag, op zijn 36ste, blijkbaar nog altijd niet snapt waarom dat zo is gebeurd, vind ik schokkend. Het getuigt van een gebrek aan empathie en een gebrek aan volwassenheid. Hij bekijkt de begrafenis van zijn moeder nog altijd vanuit een kinderlijk standpunt: ‘ze was van míj, en alle rest moet eraf blijven’. Voor iemand die is opgevoed in het Britse koningshuis, wetende dat het leven van de familie altijd in het teken zou staan van gedienstigheid tegenover het volk, is dat erg gek. Dat hij kritiek heeft op de manier waarop hij zijn emoties moest verstoppen, snap ik. Maar dat hij persoonlijk wil uitmaken wie wel en niet om Diana mag rouwen en zich beledigd voelt door mensen die om haar huilen, dat is hallucinant.”

William ging door

“Het toont aan dat hij het trauma van haar dood nooit echt heeft verwerkt. Toch niet op de manier waarop William dat heeft gedaan.” William heeft het minder vaak over zijn moeder in het openbaar, en focust zich vooral op zijn taken als toekomstige koning van het land. Toch vergeet hij haar niet: zijn echtgenote, Kate Middleton, draagt Diana’s verlovingsring en baseert haar kleerkast grotendeels op die van de overleden prinses. Ook hun kinderen - George, Charlotte en Louis - weten heel goed wie hun ‘Granny Diana’ is. Elk jaar op moederdag schrijven ze haar briefjes, zodat ze haar niet vergeten. Maar daar stopt het dan ook.

“William mist haar ook, heel hard zelfs, maar zijn hele leven staat niet in het teken van zijn moeder”, legt Levin uit. “Hij begrijpt ook waarom zoveel mensen op straat stonden te huilen toen zijn moeder stierf, en haalt daar net kracht uit: de wetenschap dat haar leven belangrijk was. En dat hij niet alleen was in zijn pijn. Maar Harry is nooit opgegroeid. Hij is nog altijd dat verslagen jongetje dat voor de rest van zijn leven achter haar kist loopt.”

