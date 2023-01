Royals hopen dat Harry niet naar kroning komt: “Ze zijn bang dat wat ze zeggen in een boek belandt”

Royalty Boekhandel legt prins Harry’s ‘Reserve’ naast ‘Hoe je familie te vermoorden’ (en de Griekse kroonprin­ses stemt in)

Dinsdag 10 januari is de dag dat Harry’s boek ‘Reserve’ wereldwijd in de winkel is komen te liggen. Dus ook in het Verenigd Koninkrijk, waar niet iedereen even enthousiast is over de publicatie. Zo heeft een boekenwinkel in Swindon de memoires tentoongesteld naast het boek ‘Hoe kan je jouw familie vermoorden’. Een vergelijking waar de Griekse kroonprinses Marie-Chantal (54) - moeder van het petekind van prins William - zich wel in kan vinden.

11 januari