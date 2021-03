Royals gaan niet kijken naar veelbesproken interview met Oprah: “Ze hebben andere dingen aan hun hoofd dan dat circus”

Hoewel ze misschien onrustig zullen slapen vannacht, zal geen enkele royal opblijven om naar het interview van Harry en Meghan te kijken. Paleismedewerkers verklaren dat de Queen en haar familie wel andere dingen aan hun hoofd hebben op dit moment. “Charles, bijvoorbeeld, maakt zich veel meer zorgen over de gezondheid van prins Philip, die al weken in het ziekenhuis ligt en pas nog geopereerd is aan zijn hart. Zijn gedachten zijn constant bij zijn vader, die hij intussen ook al eens heeft bezocht in het hospitaal. Wat zijn zoon uit de doeken doet op de bank bij Oprah, is wel het minste waar hij van wakker ligt.” Het Britse volk vond het enorm ongepast dat Harry, Meghan en de Amerikaanse zender CBS er alsnog voor kozen om het interview zoals gepland te laten doorgaan, ondanks de toestand van Philip.

Circus

“De Queen gaat het interview zelf nooit bekijken”, klinkt het verder. “Maar als monarch moet ze natuurlijk wel op de hoogte gebracht worden van alles dat er over het koningshuis wordt gezegd. Ze zal tijdens het ontbijt dus een briefing krijgen.” Enkele paleismedewerkers zullen de hele nacht opblijven om het programma te bekijken, dat om 5 uur ‘s avonds begint in de States, en bijgevolg dus om 1 uur ‘s ochtends in het VK. Zij zullen een transcript maken, de belangrijkste items oplijsten, en die vervolgens doorspelen aan de koningin. Zij zal dan op haar beurt beslissen of het paleis een tegenreactie moet uitsturen in een officieel statement. “Dat zal echter alleen gebeuren als het écht hoognodig is. Het paleis wil alle betrokkenheid bij dit interview zo veel mogelijk vermijden. Het begint volgens de Queen veel weg te hebben van een circus, en daar wil zij geen deel van uitmaken.”