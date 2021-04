Royals delen hartverwarmende foto’s van Philip met zijn achterkleinkinderen

Royalty Ex-vriend­je Meghan Markle gelooft niet dat ze een pestkop is: “Ze deed wat ze moest doen om gelukkig te zijn”

4 april Heeft Meghan Markle (39) haar personeelsleden gepest? Dat is wat verschillende voormalige medewerkers in ieder geval beweren in The Times. Maar Joshua Silverstein, het eerste vriendje van Meghan, hecht weinig geloof aan die beweringen, zegt hij in Us Weekly.