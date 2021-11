ROYALBITS. De gatenkaas van Máxima en koninklijke speeltjes voor je hond

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Gatenkaas van Máxima

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima sloten hun staatsbezoek aan Noorwegen af met een concert van een Nederlandse celliste. Wat vooral in het oog sprong was de bijzondere jurk van de koningin, die verschillend gaten had. “Dat getuigt van lef”, aldus de Nederlandse pers. “Dat zij zelfs als royal zo’n jurk durft te dragen.”

Volledig scherm Willem-Alexander en Maxima © Photo News

Twee documentaires voor Amalia

Op de dag van haar achttiende verjaardag brengt de AVROTROS een special uit over kroonprinses Amalia. Presentatrice Dionne Stax duikt samen met royalty-experts in het leven van de troonopvolgster. Het is de tweede documentaire die verschijnt rond de verjaardag van de prinses.

Voor de special ‘Amalia 18 jaar’ spreekt Dionne Stax met koningshuiskenner Rick Evers, met wie ze een wandeling maakt door Wassenaar en Den Haag. Op die plekken ging Amalia naar hockey en de basisschool. Ook bezoeken ze Paleis Noordeinde. Dat is nu nog het werkpaleis van de koning, maar later van Amalia wanneer zij koningin wordt.

Ook couturier Edouard Vermeulen van Modehuis Natan in Brussel en de schrijver van het boek Amalia, Peter Rehwinkel, komen aan het woord. Opvoedcoach Marina van der Wal vertelt hoe het voor een kind is om een uitgestippeld leven te hebben. De special is op de verjaardag van Amalia, op dinsdag 7 december, om 20.30 uur te zien op NPO 1. Een dag eerder wordt ook de Net5-documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon uitgezonden. Die docu geeft een inkijkje in het leven van de troonopvolgster door middel van verhalen van mensen dichtbij haar.

Volledig scherm Prinses Amalia © ANP

Koninklijke viervoeters

Nog op zoek naar een geschenkje voor je trouwe viervoeter deze kerst? Zoek niet verder, want Buckingham Palace verkoopt een hoogsteigen huisdierencollectie via hun officiële site. Een koninklijke mand of halsband voor je hond of kat: je kan het er allemaal vinden.

Volledig scherm Buckingham Palace mand © https://www.royalcollectionshop.co.uk/

Volledig scherm Buckingham Palace halsband © https://www.royalcollectionshop.co.uk/

Mako verhuist naar New York

De Japanse ex-prinses Mako, die haar keizerlijke status verloor na haar huwelijk eind oktober met de gewone burger Kei Komuro, is zondag met hem naar New York vertrokken. Het koppel wil zich daar vestigen. De twee namen een commerciële vlucht naar New York vanaf de luchthaven van Tokio-Haneda.

Mako en Kei Komuro, beiden 30 jaar, trouwden eind oktober in Tokio, zonder de weelderige keizerlijke riten en zonder financiële compensatie van de staat die normaal gezien toegekend wordt wanneer vrouwen het keizershuis verlaten.

De Japanse keizer heeft geen politieke rol meer, maar blijf een belangrijke symbolische figuur in Japan.

Volledig scherm Prinses Mako en haar echtgenoot verlaten Japan. © AP

Schoonzus van prinses Charlène reageert op haar terugkeer

Prinses Charlène (43) is eindelijk teruggekeerd naar Monaco. De 43-jarige prinses arriveerde maandagochtend op de luchthaven van Nice. Enkele dagen na haar terugkeer heeft Chantell Wittstock, de schoonzus van de prinses, zich uitgesproken over de hele situatie.

In een interview met het Zuid-Afrikaanse News24 maakte Wittstock duidelijk dat alles goed gaat met haar schoonzus. “Prinses Charlène is ontzettend blij dat ze weer thuis is bij haar familie.” Eerder deden er nochtans andere geruchten de ronde. Uit enkele recente documenten blijkt dat de schoonzus van Charlène geïmpliceerd had dat de prinses op zoek was naar haar eigen appartement. Ondertussen maakte Chantell duidelijk dat het om verzinsels gaat. De prinses is namelijk van plan om bij “haar echtgenoot en kinderen te wonen”.

Het is wel niet de eerste keer dat er geruchten de ronde doen over prinses Charlène. Sinds mei verbleef de echtgenote van prins Albert van Monaco namelijk in Zuid-Afrika. Wegens een keel-, neus- en oorinfectie kon ze zogezegd niet naar huis en moest ze verschillende keren geopereerd worden. Prins Albert heeft zich de afgelopen maanden ook amper uitgesproken over de situatie en daarom dachten sommigen dat haar afwezigheid het gevolg was van huwelijksproblemen. Al wilde Albert daar niks van weten. “Deze publicaties waren buitengewoon verontrustend en kwetsend. Voor mijn vrouw, voor mij en voor Monaco”, reageerde de prins destijds. “Mijn vrouw wilde niet te veel praten over haar zeer persoonlijke gezondheidsproblemen, dus we besloten om niet veel over dit onderwerp te communiceren.”

Volledig scherm Charlène is terug in Monaco. © Instagram

