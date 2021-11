ROYAL BITS. Zweedse kroonprinses heeft zeldzame aandoening en prins Louis van Luxemburg pronkt met verloofde

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Zweedse kroonprinses getuigt over zeldzame aandoening

Het was sommige royaltyfans misschien al opgevallen: kroonprinses Victoria (44) van Zweden draagt haar coupe steevast opgestoken. Maar daar is een reden voor, zo geeft ze nu zelf toe: de prinses lijdt aan de zeldzame aandoening prosopagnosia, ook bekend als gezichtsblindheid. Dat betekent dat ze moeite heeft om de gezichten van mensen te herkennen, inclusief dat van zichzelf. Kroonprinses Victoria onthulde in een interview met het Zweedse tijdschrift Foraldrakraft dat ze de diagnose voor het eerst te horen kreeg in 2008.

“Ik vind het erg moeilijk om namen en gezichten te onthouden. En dat is een groot nadeel, omdat ik natuurlijk ontzettend veel mensen ontmoet. Ik probeer echt om namen en gezichten te memoriseren, maar ze blijven gewoon niet plakken”, aldus de prinses. Het opsteken van de haren kan helpen om de uiterlijke kenmerken van iemand beter te onthouden.

Volledig scherm De kroonprinses lijdt aan de zeldzame aandoening prosopagnosia, ook bekend als gezichtsblindheid. © Getty Images

Emotionele koningin Máxima neemt afscheid van haar trouwste fan

Koningin Máxima heeft emotioneel afscheid genomen van één van haar trouwste fans, die aanwezig was bij haar werkbezoek deze week. Op een video die te zien is op sociale media is te zien hoe Máxima de fan, die José heet, een knuffel geeft met tranen in haar ogen. “Ik ga u missen”, zegt Máxima tegen haar.

Volgens de Nederlandse royaltyjournalist Josine Droogendijk - vooral bekend van haar blog Modekoningin Máxima - heeft de fan onlangs slecht nieuws gekregen over haar gezondheid. José, die onder meer foto’s maakt voor een fansite van Máxima, heeft ook een bosje bloemen in haar handen.

Bedrijf prins Harry en Meghan wil flink verduurzamen

Archewell, de liefdadigheidsonderneming van prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan (40), streeft ernaar om in 2030 netto nul CO2-uitstoot te hebben. Dat deelt het bedrijf op de website. Het bericht valt samen met de klimaattop in Glasgow en hiermee volgt het bedrijf het voorbeeld van oprichters Harry en Meghan, luidt het bericht. De hertog en hertogin van Sussex zouden zich allebei al langere tijd inzetten voor de planeet, “zowel voor als na hun verbintenis.”

Het bedrijf schakelt een onafhankelijke consultant in om alle activiteiten waarmee ze broeikasgas uitstoten te volgen. Daarnaast wordt “de expertise” van Travalyst ingezet, een ander bedrijf van Harry dat zich toelegt op duurzaam toerisme, evenals duurzaam investeringsplatform Ethic, waarmee het koppel samenwerkt. Archewell richt zich op het maken van creatieve mediaproducties, maar bestaat ook uit een liefdadigheidsstichting.

Volledig scherm Archewell, de liefdadigheidsonderneming van prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan (40), streeft ernaar om in 2030 netto nul CO2-uitstoot te hebben. © EPA

Noorse olympiërs dineren in koninklijk paleis

Een groot deel van de Noorse olympiërs en paralympiërs heeft deze week in het koninklijk paleis in Oslo gedineerd. Ze waren door koning Harald en koningin Sonja uitgenodigd en werden gehuldigd vanwege hun prestaties afgelopen zomer in Tokio. Harald sprak de genodigden tijdens het diner vol trots toe. De koning zei dat hij er lang naar uit had gekeken om ze eindelijk te ontvangen, gezien er niemand van de koninklijke familie aanwezig kon zijn tijdens de Olympische en Paralympische Spelen vanwege corona.

“Het belangrijkste om te onthouden is dat alleen deelname, medaille of niet, al een prestatie op zich is. Ik weet er alles van”, zei Harald, die in het verleden verscheidene keren zelf deelnam aan de Spelen als zeiler. Volgens de koning is Noorwegen normaal gesproken vooral een wintersportland, maar liet deze zomer zien dat ook het land ook goed kan zijn in zomersporten. “En dat komt door jullie.” De Noorse atleten verzamelden in Tokio vier keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Op de Paralympische Spelen werd twee keer goud en twee keer brons veroverd.

Luxemburgse hof deelt nieuwe foto van prins Louis met verloofde

Het Luxemburgse hof heeft een nieuwe foto gedeeld van het kersverse verloofde paar prins Louis (35) en Scarlett-Lauren Sirgue. Ook de kinderen van Louis, Gabriel en Noah, staan op de foto. Op de foto heeft Scarlett-Lauren, een Franse advocaat, een rode jurk aan. Louis en zijn zoons dragen een maatpak. Het beeld werd in september genomen, vlak voor een concert dat werd georganiseerd ter herdenking van Louis’ opa, Jean van Luxemburg.

De derde zoon van groothertog Henri van Luxemburg en groothertogin María Teresa kondigde in april dit jaar aan te gaan trouwen met Scarlett-Lauren. Louis was bijna elf jaar getrouwd met Tessy Antony, met wie hij Gabriel (15) en Noah (14) kreeg. In 2017 ging het paar uit elkaar.

Volledig scherm Het Luxemburgse hof heeft een nieuwe foto gedeeld van het kersverse verloofde paar prins Louis (35) en Scarlett-Lauren Sirgue (30). Ook de twee zonen van Louis, Gabriel en Noah, staan op de foto. © Cour grand-ducale Luxembourg/Monarchie.lu

