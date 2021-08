ROYAL BITS. Zweedse hof deelt nieuwe foto’s van prins Julian en prins William en Kate hebben ‘zware tijd’ doorstaan

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Sarah Ferguson bedankt kopers van haar debuutroman

Sarah Ferguson (61) is de mensen die haar debuutroman ‘Her Heart for a Compass’ hebben gekocht dankbaar. “Hartelijk dank aan iedereen voor jullie steun van mijn eerste roman”, deelt de hertogin van York op sociale media. Het boek van de ex-vrouw van prins Andrew verscheen op 3 augustus. Volgens Nielsen, het bedrijf dat de verkoop van boeken in het Verenigd Koninkrijk bijhoudt, werden er in de eerste twee weken ruim 2.300 exemplaren verkocht. De hertogin stond vorige week op de tiende plek van de Britse bestsellerlijst in de categorie fictie.

Sarah baseerde het verhaal van ‘Her Heart for a Compass’ op dat van haar voorouders. “Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruikgemaakt van mijn eigen levensreis en ervaringen. Dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt”, vertelde ze er eerder over.

Sarah Ferguson, prins Andrew en hun dochters.

Zweeds koningshuis deelt nieuwe foto’s van doop prins Julian

Het Zweedse koningshuis heeft nieuwe foto’s gedeeld van de doop van prins Julian. Op de verschillende foto’s staat de pasgedoopte prins samen met zijn ouders en broers Alexander en Gabriel. Ook peetouders Jacob Högfeldt, Frida Vesterberg, Patrick Sommerlath en Stina en Johan Andersson staan op de foto’s. Op een derde foto foto staan ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia en Sofia’s ouders, Erik en Marie Hellqvist.

De doop werd niet op televisie uitgezonden omdat de baby officieel niet tot het koninklijk huis behoort, zoals dat in Zweden is besloten. Julian wordt dan ook dan niet aangesproken met de titel Koninklijke Hoogheid.

Het Zweedse koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van de doop van prins Julian.

Het Zweedse koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van de doop van prins Julian.

Het Zweedse koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van de doop van prins Julian.

Noorse royals lunchen met oorlogsveteranen

Kroonprins Haakon van Noorwegen (48) heeft oorlogsveteranen bedankt voor hun inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat deed hij tijdens een lunch die de Noorse regering in Oslo had georganiseerd. Ook koning Harald en prinses Astrid waren daarbij aanwezig. Bij de lunch waren behalve oorlogsveteranen ook overlevenden van de Tweede Wereldoorlog uitgenodigd. Premier Erna Solberg heette de royals en de andere genodigden welkom. De 170 gasten kregen een driegangenlunch geserveerd die bestond uit vis, aardappelen en een puree van diverse groenten. Als toetje werd een cake met bessenmousse geserveerd.

“Namens de koninklijke familie en het hele Noorse volk wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie hebben gegeven en voor alles wat jullie hebben opgeofferd, zodat we in een vrij land kunnen leven”, zei Haakon in zijn toespraak. Ook deed de kroonprins een belofte aan de veteranen. “Wij, die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt, zullen de verhalen erover verder vertellen. Zodat we nooit zullen vergeten waar duizenden mensen in ons land voor hebben geleden en hun leven voor hebben opgeofferd.”

De lunch zou eigenlijk vorig jaar worden gehouden in verband met de 75e verjaardag van de bevrijding van Noorwegen van de Duitse bezetters. Vanwege de coronapandemie moest het evenement worden uitgesteld.

"Namens de koninklijke familie en het hele Noorse volk wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie hebben gegeven en voor alles wat jullie hebben opgeofferd, zodat we in een vrij land kunnen leven", zei Haakon in zijn toespraak.

William en Kate gingen door ‘zware tijd’ na dood van Philip

Prins William (39) en zijn vrouw Kate Middleton (39) hebben het moeilijk gehad na het overlijden van prins Philip in april. Dat schreven de hertog en hertogin van Cambridge destijds in een kaart om te bedanken voor condoleances. Hoewel het persoonlijke bedankje al enkele weken na de dood van de hertog van Edinburgh werd verstuurd, hebben Britse media een exemplaar pas nu in handen gekregen.

Mensen die de prins condoleerden met de dood van zijn opa, de echtgenoot van koningin Elizabeth, kregen van William en Kate een kaartje om daarvoor te bedanken. De berichten waren voor het koppel “een grote steun in deze zware tijd”, zo stond op de kaart. De prins en vrouw schreven erin ook dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen. “Hunne Koninklijke Hoogheden zijn enorm geraakt door de vele attente berichten die zij de afgelopen weken hebben ontvangen.”

Mensen die de prins condoleerden met de dood van zijn opa, de echtgenoot van koningin Elizabeth, kregen van William en Kate een kaartje om daarvoor te bedanken.

Deense koningin Margrethe ontvangt weer gasten

Koningin Margrethe (81) gaat vanaf 6 september weer bezoek ontvangen, zo schrijft het Deense koningshuis op Instagram. Vanwege de coronacrisis gingen audiënties sinds maart vorig jaar niet door. In eerste instantie worden mensen ontvangen die in de afgelopen maanden hun jubileum vierden, werden benoemd tot een functie of juist opstapten of ontslagen werden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ministers.

Andere bezoeken aan haar woning en werkplaats Amalienborg in Kopenhagen worden later weer opgestart. Op Instagram plaatst het Deense koningshuis een foto van de 81-jarige koningin uit 2018. Daarop is te zien hoe een werknemer van de koningin haar een lijst geeft met mensen die op bezoek komen.

