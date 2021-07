ROYAL BITS. Woeste Canadezen vernielen beelden van de Queen en Zweedse royals weldra weer compleet

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Boze Canadezen halen beelden Britse vorstinnen neer

Demonstranten hebben in de Canadese stad Winnipeg standbeelden van de Britse koninginnen Victoria en Elizabeth II neergehaald. Ze deden dat uit toenemende woede over de ontdekking van de resten van honderden kinderen in anonieme graven bij voormalige scholen voor inheemse kinderen. Een menigte riep “geen trots op genocide” voordat ze de standbeelden van de monarchen neerhaalden.

De actie vond plaats op Canada Day, de nationale feestdag op 1 juli ter herinnering aan de stichting van het land. Veel steden hebben dit jaar echter evenementen geschrapt, omdat het schandaal rond de inheemse kinderen de Canadezen confronteert met hun koloniale geschiedenis. Premier Justin Trudeau zei dat de dag er “een voor bezinning” zou zijn. Tot nu toe zijn er meer dan duizend anonieme graven gevonden bij voormalige internaten in British Columbia en Saskatchewan, die voornamelijk door de katholieke kerk werden gerund en door de overheid werden gefinancierd.

Een vernield standbeeld van koningin Elizabeth II ligt op te grond na de betogingen.

Jordaanse koningin Rania feliciteert kroonprins Hoessein

De Jordaanse koningin Rania heeft haar jarige zoon kroonprins Hoessein gefeliciteerd. “Gelukkige verjaardag prins”, schrijft Rania op Instagram. De 50-jarige Rania plaatst er een foto bij van haar zoon in uniform. Ook het Jordaanse hof deelt een verjaardagswens voor de kroonprins. Op Twitter wenst de Royal Hashimite Court, de hofhouding van Rania’s man koning Abdullah, de jarige Hoessein veel geluk en gezondheid toe. Hoessein is maandag 27 jaar geworden. De zoon van koningin Rania en koning Abdullah is de eerste in lijn van troonopvolging.

Koninklijke familie van Zweden weldra weer compleet

De Zweedse koninklijke familie is quasi compleet aanwezig bij het jaarlijkse Victoriaconcert. Dat meldt het Zweedse hof op de website. Het concert is op 14 juli, de verjaardag van kroonprinses Victoria. Traditiegetrouw is de héle koninklijke familie op het eiland Öland aanwezig. Daar vieren ze op Solliden de zomervakantie en zijn er allerlei activiteiten waarbij de royals het publiek kan ontmoeten. Vanwege de coronamaatregelen die in Zweden nog steeds gelden, worden de activiteiten versoberd.

Het Zweedse hof had dat al eerder bekendgemaakt. Het was alleen nog even spannend welke royals bij het concert aanwezig zouden zijn. Deze week liet het hof weten dat naast Victoria en haar man prins Daniel ook prins Carl Philip en prinses Sofia erbij zijn, net als koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Zelfs Chris O’Neill is erbij. De man van prinses Madeleine gaat niet altijd mee met zijn vrouw en kinderen naar Zweden. Het gezin woont in Miami en Chris kan niet altijd vrij nemen van zijn werk. Het is alleen nog niet duidelijk of prinses Estelle (9) en prins Oscar (5), de kinderen van Victoria en Daniel, bij het concert zullen zijn.

De Zweedse koninklijke familie komt zeer binnenkort weer samen.

Kate Middleton maakt Wimbledon onveilig

Wimbledon heeft vrijdag weer een kijkje genomen bij Wimbledon. De hertogin van Cambridge zat op de tribune naast voormalig tennisser Tim Henman en zag het mannendubbelspel tussen Jamie Murray en Bruno Soares tegen Nicholas Monroe en Vasek Pospisil. De komst van Kate had te maken met de band die ze heeft met de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), de organisator van het beroemde Britse tennistoernooi. Hiervan is ze sinds enige jaren beschermvrouwe.

Na het zien van de wedstrijd ging de vrouw van prins William naar de keuken op het terrein waar ze van chef-kok Adam Fargin hoorde hoe deze het afgelopen jaar door de AELTC is gebruikt om dagelijks 200 maaltijden te bereiden. Dat eten werd tijdens de coronapandemie uitgedeeld aan de lokale gemeenschap. Zelf stak ze ook de handen uit de mouwen en hielp ze mee om het eten klaar te maken voor de tennissers die vrijdag in actie komen.

Wimbledon trekt traditiegetrouw veel bezoekers uit de Britse koninklijke familie. Catherine is als tennisfan ieder jaar aanwezig en maandag nam Edward, de neef van koningin Elizabeth, ook al plaats op de eretribune. Vorig jaar kon het evenement vanwege de coronapandemie niet doorgaan.

Wimbledon heeft vrijdag weer een kijkje genomen bij Wimbledon.

