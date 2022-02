ROYAL BITS. Willem-Alexander en Máxima vieren jubileum in Spanje en staat Zweedse prinses Victoria op scheiden?

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Besmette Japanse prinses met longontsteking in ziekenhuis

De Japanse prinses die corona heeft oplopen kampt nu ook met een longontsteking. De 38-jarige Yoko is in het University of Tokyo Hospital opgenomen, meldt het keizerlijk hof. Prinses Yoko is de jongste dochter van prins Tomohito, een neef van de gepensioneerde keizer Akihito. Ze had maandag keelklachten en testte een dag later positief op corona. In eerste instantie werd ze binnen de paleismuren behandeld, maar de prinses werd uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. Het is de eerste keer dat iemand van de Japanse keizerlijke familie corona heeft.

Volledig scherm De 38-jarige Yoko is in het University of Tokyo Hospital opgenomen, meldt het keizerlijk hof. © EPA

Queen gebruikt voortaan ‘favoriete’ wandelstok van prins Philip

Koningin Elizabeth gebruikt sinds kort de wandelstok van haar overleden man prins Philip. Afgelopen weekend had ze hem bij zich tijdens een receptie op Sandringham, ontdekten Britse media. De biograaf van prins Philip, Gyles Brandreth, herkende de stok meteen. “Het stond altijd in een pot bij de voordeur”, zo vertelt hij aan The Telegraph. “Het was de stok van de hertog en ik vind het ontroerend dat de koningin hem nu gebruikt.”

Philip overleed vorig jaar april op 99-jarige leeftijd. Hij werd voor het laatst in 2013 in het openbaar met de betreffende stok gezien. De opvallende houten wandelstok heeft een gebogen handvat dat uit hoorn is gesneden. De koningin heeft hem waarschijnlijk meegenomen uit Wood Farm-cottage, gelegen op het landgoed Sandringham in Norfolk. Dit is de plek waar Philip zijn pensioen doorbracht. De hertog ging in augustus 2017 op 96-jarige leeftijd met pensioen. De 95-jarige Elizabeth heeft zelden een wandelstok in het openbaar bij zich. Vorig jaar oktober was de laatste keer.

Volledig scherm De 95-jarige Elizabeth heeft zelden een wandelstok in het openbaar bij zich, maar voortaan kiest ze voor die van haar overleden echtgenoot. © Getty Images

Spaanse media: “Nederlandse koning vierde trouwdag in Andalusië”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun 20-jarig huwelijksjubileum klaarblijkelijk in Spanje gevierd. Volgens Spaanse media verbleef het koningskoppel - dat sinds 2 februari 2002 is getrouwd - in de streek Andalusië. De Nederlandse overheid liet vorige week nog weten om privacyredenen geen uitspraken te doen over de vraag hoe de koning en koningin de mijlpaal zouden vieren.

Willem-Alexander en Máxima brachten een bezoek aan meerdere steden. Zo zouden ze in Granada zijn geweest en hebben ze overnacht in een hotel in Córdoba. In laatstgenoemde stad dineerde het koningspaar naar verluidt en werd er ook een taartje besteld, aldus de Spaanse media. De koning en koningin bezochten ook onder meer Sevilla. Die stad is extra bijzonder voor Willem-Alexander en Máxima omdat zij elkaar daar hebben ontmoet.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun 20-jarig huwelijksjubileum klaarblijkelijk in Spanje gevierd. © Photo News

Koningin Letizia van Spanje: “Het gaat goed met Felipe”

Het gaat naar omstandigheden prima met de zieke Spaanse koning Felipe. Zijn vrouw koningin Letizia zei deze week aan het begin van een werkbezoek in Pozuelo de Alarcón, een voorstad van Madrid, dat hij het goed maakt zonder daarbij details te geven. Felipe werd woensdag positief getest op het coronavirus. Hij heeft volgens het hof milde symptomen en moet een week in quarantaine blijven. Al zijn publieke activiteiten zijn uit zijn agenda gehaald. Letizia is negatief getest, net als hun jongste dochter prinses Sofía. Leonor, de oudste dochter, zit op school in Wales en is niet bij haar vader in de buurt geweest.

Volledig scherm Het gaat naar omstandigheden prima met de zieke Spaanse koning Felipe. © AP

Staat het huwelijk van prinses Victoria op springen?

Prinses Victoria en prins Daniel van Zweden staan bekend als één van de meest standvastige koninklijke koppels uit Europa. Maar de afgelopen weken zijn er door de Zweedse media herhaaldelijk geruchten verspreid over een vermeende huwelijkscrisis. Zo zou de kroonprinses zelfs in tranen zijn uitgebarsten tijdens een sessie bij de relatietherapeut: “Ze is gekwetst door het incident en de prinses raakt het temperament en het gedrag van haar man steeds meer beu”, klinkt het in het Zweedse blad ‘Stoppa Pressarna’. “Ze is zo ziekelijk teleurgesteld in hem, ik heb haar nog nooit zo van streek gezien.”

“Ik zou zeggen dat dit het topje van de ijsberg is, want er zijn al langer problemen. Dingen waar mensen geen idee van hebben”, klinkt het verder. “Ik vind het eerlijk gezegd vreemd dat ze het zo lang heeft volgehouden. Hij is niet aardig tegen haar geweest.”

De geruchten klonken zo luid dat het koninklijk paleis in Zweden inmiddels reageerde: “Wij kunnen de informatie dat het koningskoppel gaat scheiden duidelijk ontkennen. Er is geen echtscheiding”, verduidelijkt een woordvoerster. Of alle roddels met dit antwoord in de kiem gesmoord kunnen worden, valt nog af te wachten. Maar Victoria en Daniel laten zich niet afschrikken en blijven hun koninklijke taken consequent uitvoeren.

Volledig scherm Prinses Victoria en prins Daniel van Zweden staan bekend als één van de meest standvastige koninklijke koppels uit Europa. Maar de afgelopen weken zijn er door de Zweedse media herhaaldelijk geruchten verspreid over een vermeende huwelijkscrisis. © Getty Images

