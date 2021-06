ROYAL BITS. Verloskundige hielp Meghan telefonisch bij bevalling en prins Charles vergist zich van soap

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Meghan Markle kreeg via de telefoon hulp bij haar bevalling

Vorig maand beviel Meghan Markle van haar dochtertje Lilibet. Daarbij werd ze bijgestaan door de Britse verloskundige Gowri Motha, die Meghan ook al hielp bij de bevalling van zoontje Archie. Motha heeft een kliniek in Londen en kon niet naar Californië om Meghan en haar man prins Harry bij te staan tijdens de geboorte van hun tweede kind. Omdat de werkwijze van de verloskundige het echtpaar beviel, werd ze alsnog gevraagd vanuit het Verenigd Koninkrijk te helpen. “Het was erg lief van haar. Ik voel me vereerd”, aldus Motha. Op afstand steunde ze Meghan telefonisch bij haar bevalling. Dat komt wel vaker voor. “Ik kan via Zoom geen baby’s op de wereld helpen, maar ik heb dat wel een paar keer via FaceTime en de telefoon gedaan.” Of Meghan ook van Motha’s postnatale programma gebruik maakt, zegt de verloskundige niet. Mocht de hertogin van Sussex dat wel doen dan heeft ze na de bevalling een paar weken vooral vegetarisch gegeten, is ze dagenlang gemasseerd en vooral binnengebleven.

Charlene van Monaco viert huwelijksverjaardag met lieve video

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 2 juli zijn prinses Charlene en prins Albert van Monaco precies 10 jaar getrouwd. Om dat te vieren brengt het koppel tien video’s uit, over belangrijke momenten in hun relatie. Charlene zette alvast een trailer op haar eigen Instagram-account. In de video zijn fragmenten van hun huwelijk te zien, maar ook hoe Albert haar toejuichte toen ze nog een zwemkampioene was. “Gelukkige huwelijksverjaardag Albert", schreef Charlene bij de beelden. “Onze prachtige kinderen zijn een zegen, bedankt daarvoor." De tien video’s zullen op 1 juli gelanceerd worden op een officieel YouTube-kanaal.

Prins Charles vergist zich bij de uitreiking van een lintje

Volledig scherm Prins Charles © AFP

Het lijkt erop dat prins Charles niet meteen een fan is van Britse soaps. De prins moest namelijk een lintje uitreiken aan acteur Rudolph Walker (81), bekend van de soap ‘Eastenders’. Maar Charles roemde hem vanwege z'n rol in concurrent ‘Coronation Street’ - iets waar hij zich wel meteen voor verontschuldigde. Rudolph zelf liet het in ieder geval niet aan z'n hart komen en nodigde de prins meteen uit voor een bezoekje aan de set. Mogelijk heeft de verwarring van Charles iets te maken met het feit dat hij enkele jaren geleden z'n opwachting maakte in ‘Coronation Street’, om de veertigste verjaardag van de serie te vieren.

Medaillons van de koninklijke familie te koop

Volledig scherm de medaillons van de Belgische koninklijke familie © Artcurial

Wie al eens graag een koninklijk juweel op de kop tikt, moet binnenkort naar Monaco afzakken. Daar worden acht souvenirmedaillons van de familie van Leopold 1 te koop gesteld - niet toevallig op 21 juli, de Belgische feestdag. De medaillons zijn allemaal bevestigd op één armband van 18 karaat geel goud. Als je ze opent, krijg je het oog van een belangrijk lid van de koninklijke familie te zien. Onder meer Leopold I, diens vrouw Louise Marie, Leopold II en de Britse koningin Victoria worden afgebeeld. De totale waarde wordt geschat op 2.000 tot 2.500 euro.

Willem-Alexander opent met zijn moeder tentoonstelling over schilderkunst

Volledig scherm Prinses Beatrix © ANP

De Nederlandse koning Willem-Alexander opent op 14 juli samen met zijn moeder, prinses Beatrix, de expositie ‘Grensverkenners: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar’. De tentoonstelling over de prijs is te zien in Koninklijk Paleis Amsterdam. Voorafgaand aan de opening reikt de koning de prijs van dit jaar uit. Daarna maakt de koning traditiegetrouw een ronde langs de kunstwerken van de winnaars en de genomineerden in de galerij. Prinses Beatrix bezoekt bij wijze van opening van de jubileumtentoonstelling Grensverkenners een selectie kunstwerken die te zien is in het historisch paleisinterieur.

De tentoonstelling gaat over het lef en de artistieke visie van diverse kunstenaars in de afgelopen decennia. De tentoonstelling is geopend voor publiek van 15 juli tot en met 3 oktober. Elke bezoeker dient vooraf online te reserveren via de website van het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koninklijke Prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.

Vaderdag voor prins William

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vorige zondag vierde Groot-Brittannië Vaderdag. Ook Kate Middleton zorgde ervoor dat prins William de dag niet snel zou vergeten. Ze postte een leuk filmpje online, met daarin enkele nooit eerder vertoonde foto’s van haar echtgenoot. Op een van de foto’s staat William in ceremonieel kostuum afgebeeld tijdens Trooping The Colour in 2019. Hij heeft zoon Louis op z'n arm, George en Charlotte staan aan weerszijden. Fans toonden zich erg vertederd door het beeld. Vooral de innige omhelzing van George viel daarbij op. Zondag trok William er trouwens met Charlotte en George op uit. Ze bezochten een plaatselijk sportevenement en leken daarbij erg veel plezier te maken.

Queen gaat met dochter Anne en kleinzoon William op reis in Schotland

Volledig scherm Queen Elizabeth II tijdens Royal Ascot 2021 © Getty Images

Koningin Elizabeth trekt naar Schotland voor de jaarlijkse Holyrood Week, waarin ze zich enkel bezighoudt met Schotse zaken. Vorig jaar ging het bezoek vanwege corona niet door, ditmaal mag de Queen wel vertrekken. Tijdens haar rondreis bezoekt Elizabeth verschillende liefdadigheidsinstellingen, ondernemingen en culturele instellingen. De rondreis brengt haar onder meer langs de steden Edinburgh, Glasgow en Stirling. Tijdens haar bezoek aan Schotland verblijft ze in het Palace of Holyroodhouse, Elizabeths residentie in Edinburgh. Ze zal evenwel niet alleen gaan. Kleinzoon William gaat mee op de eerste dag van haar tour, daarna vergezelt prinses Anne haar moeder. Door het bezoek aan Schotland zal Elizabeth mogelijk niet aanwezig zijn bij de onthulling van het standbeeld van Diana in de tuin van Kensington Palace op 1 juli. Prinsen Harry en William zullen wel aanwezig zijn. Zij zullen naar verluidt allebei een aparte speech geven als eerbetoon aan hun moeder.

LEES OOK: