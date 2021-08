ROYAL BITS. Sportwagen van prins Philip te koop in Knokke en de Luxemburgse royals zijn na maanden weer herenigd

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Luxemburgse royals voor het eerst sinds pandemie weer samen

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg zijn voor het eerst sinds de start van de coronapandemie omringd door al hun kinderen en kleinkinderen. Op Instagram deelt de familie foto’s van deze hereniging.

Op het groothertogelijk paleis hebben Henri en Maria Teresa bezoek van hun zoons Guillaume, Félix, Louis en Sébastien en hun dochter Alexandra. Ook schoon- en kleinkinderen zijn erbij. Het Luxemburgse hof deelt onder meer foto’s van de hele familie, een beeld van opa en oma en hun kleinkinderen en plaatjes van de afzonderlijke gezinnen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wagen van Britse prins Philip te koop in Knokke

Van donderdag 7 tot zondag 10 oktober vindt de 12e editie plaats van de Zoute Grand Prix plaats. Wat in 2010 begon als een oldtimerrally tussen vrienden, is uitgegroeid tot één van grootste en meest prestigieuze events voor historische en moderne wagens in Europa. Één van de hoogtepunten wordt de veiling van historische - en collectiewagens, georganiseerd door het prestigieuze veilinghuis Bonhams. Bij de wagens die te koop worden aangeboden zitten unieke exemplaren, zoals een Lagonda uit 1951, een wagen die nieuw gekocht werd door wijlen Prins Philip, Duke of Edinburgh, en die als ‘barn find’ werd teruggevonden in België.

Volledig scherm Een blik op de wagen van prins Philip die te koop zal staan. © Diamonds & Pearls Communications

Deense hof deelt nieuwe foto van jarige prins Nikolai

De Deense prins Nikolai vierde zaterdag zijn 22e verjaardag. Zoals gebruikelijk deelt het hof daarom een nieuwe foto op Instagram. Nikolai, de zoon van prins Joachim en diens ex-vrouw Alexandra, werd van dichtbij gefotografeerd en kijkt dromerig in de lens. Veel volgers deelden felicitaties aan de prins. Nikolai is poseren wel gewend. De prins begon in 2018 met zijn modellencarrière. Die combineert hij met zijn business-opleiding in Kopenhagen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maria Teresa begeleid naar laatste rustplaats

De stoffelijke resten van prinses Maria Teresa van Bourbon-Parma zijn vrijdag aan het begin van de avond bijgezet in de crypte van de Basilica di Santa Maria della Steccata in Parma. De urn met de as is geplaatst in een muur naast de graftombe van Maria Teresa’s in 2010 overleden broer prins Carlos Hugo. Prinses Maria Teresa overleed vorig jaar maart op 86-jarige leeftijd in Parijs aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ze was niet getrouwd maar had een hechte band met de kinderen van haar broer. Die waren dan ook allen bij de plechtigheid aanwezig, deels met aanhang en hun kinderen.

Aan het einde van de mis werden drie toespraken gehouden waarin een beschrijving van het leven van de zogenoemde ‘rode prinses’ Maria Teresa werd gegeven. De bijnaam, waarop ze zeer trots was, kreeg ze in de strijd tegen het dictatoriale bewind van Francisco Franco in Spanje. “Maria Teresa was lange tijd nauw betrokken bij de strijd voor democratisering, sociale rechtvaardigheid en vrijheid in Spanje”, aldus Guido Agosti, die van Italiaanse kant het woord voerde en woorden herhaalde die prins Carlos vorig jaar uitsprak.

Volledig scherm Prinses Maria Teresa van Bourbon-Parma (links) is na een kort ziekbed overleden aan het coronavirus en is 86 jaar geworden. © ANP

Standbeeld Diana ook te zien voor het publiek

Het standbeeld van prinses Diana in de tuin van Kensington Palace is binnenkort ook voor het grote publiek te zien. Het beeld werd op 1 juli onthuld ter ere van wat Diana’s zestigste verjaardag had moeten zijn. De datum van openstelling voor het publiek, aanstaande dinsdag, is ook bijzonder: op 31 augustus is het namelijk 24 jaar geleden dat de moeder van de prinsen William en Harry overleed na een auto-ongeluk in Parijs.

Aanstaande dinsdag gaat de zogenoemde Cradle Walk, de wandelroute door de Sunken Garden van Kensington Palace, open voor publiek. “We beseffen dat er die dag veel interesse zal zijn om het beeld te bekijken”, laat een woordvoerder van Historic Royal Palaces, de organisatie die het paleis beheert, aan HELLO! Magazine weten. “Daarom stellen we de wandelroute open zodat iedereen even bij het beeld kan stoppen dinsdag.”

Het bronzen beeld van Diana toont de prinses met drie kinderen aan haar zijde. Het is een ontwerp van kunstenaar Ian Broadley. Onder op de sokkel staat de naam van Diana en de datum waarop het beeld onthuld werd, 1 juli 2021.

Volledig scherm © Photo News

LEES OOK: