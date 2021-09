ROYAL BITS. Spaanse koning spreekt slachtoffers van vulkaanuitbarsting moed in en ‘gravinfluencer’ Eloise zet misverstand recht

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Spaanse koning Felipe en Letizia steken slachtoffers vulkaanuitbarsting hart onder de riem

De Spaanse koning Felipe (53) en zijn vrouw Letizia (49) zijn afgereisd naar het Canarische eiland La Palma. Het koningspaar ging daarheen om met eigen ogen de schade te zien die is veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja. Op La Palma spraken Felipe en Letizia onder meer met enkele slachtoffers, die door de vulkaanuitbarsting noodgedwongen hun huis moesten verlaten. Ook ontmoette het koningspaar reddingswerkers om hen te bedanken voor hun inzet. Tijdens het bezoek werden de koning en koningin vergezeld door de Spaanse premier Pedro Sanchez. Na de vulkaanuitbarsting werden duizenden inwoners geëvacueerd. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers maar er is wel veel materiële schade op het eiland.

Volledig scherm Op La Palma spraken Felipe en Letizia onder meer met enkele slachtoffers, die door de vulkaanuitbarsting noodgedwongen hun huis moesten verlaten. © EPA

Volledig scherm Op La Palma spraken Felipe en Letizia onder meer met enkele slachtoffers, die door de vulkaanuitbarsting noodgedwongen hun huis moesten verlaten. © via REUTERS

‘Gravinfluencer’ Eloise heeft dan toch geen eigen huisje in Amsterdam

De Nederlandse gravin Eloise (19) heeft dan toch geen eigen woning in Amsterdam op de kop getikt, maar is verhuisd naar een appartement in de stad en woont daar nu met twee vriendinnen. Eloise wil een misverstand uit de wereld helpen, nadat op sociale media werd gesuggereerd dat ze een eigen woning had gekocht en daarbij een link werd gelegd naar de wooncrisis op de huizenmarkt in Nederland. Eloise - de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien - zou daarbij ‘voordelen’ hebben als lid van de koninklijke familie.

Deze week ontstond er verwarring na een bericht van de 19-jarige ‘gravinfluencer’. Toen liet ze weten dat ze een “huisje in Amsterdam” had gevonden. “Ik zie overal dat mensen denken dat ik een huis heb gekocht, sorry voor de verwarring. Met ‘eigen plekje’ bedoel ik dat ik een appartementje heb met 2 leuke vriendinnen en niet meer op de campus zit”, voegt Eloise daar nu aan toe.

Volledig scherm Gravin Eloise van Oranje. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien heeft een groot aantal volgers op Instagram. © ANP

Felicitaties voor Britse prinses Beatrice

Prinses Beatrice (33) is deze week uitvoerig gefeliciteerd door leden van het Britse koningshuis met de geboorte van haar dochtertje. Prins Charles en zijn vrouw Camilla deden via hun woordvoerder Clarence House op Twitter ook een felicitatie de deur uit. “Gefeliciteerd prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi met het blije nieuws van de geboorte van jullie dochter”, twitteren de Prince of Wales en de duchess of Cornwall in een reactie op de aankondiging van de geboorte door het officiële account van Buckingham Palace.

Op 18 september werd de baby van prinses Beatrice in het Chelsea and Westminster Hospital in Londen geboren. Moeder en kind maakten het volgens het paleis goed. Ook prinses Eugenie houdt nu al veel van haar kersverse nichtje. De Britse prinses heeft de pasgeboren dochter van haar oudere zus Beatrice nog niet gezien, maar ze schrijft op Instagram dat de foto’s veelbelovend zijn. Tante Eugenie kan “niet wachten om haar te ontmoeten”, schrijft ze. Ook vindt de prinses het leuk dat haar nichtje kan gaan spelen met haar eigen zoontje August, die in februari werd geboren. “Het gaat zo leuk worden om onze kinderen samen te zien opgroeien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koning Filip geniet van museumbezoek

Koning Filip (61) heeft deze week een bezoek gebracht aan het MOU Museum in Oudenaarde. De koning bezocht de tentoonstelling Universus van de Belgische kunstenaar Johan Tahon. Die leidde koning Filip zelf rond langs zijn werk, dat bestaat uit bronzen, gipsen en keramische sculpturen. De overzichtstentoonstelling laat voornamelijk werk zien dat Tahon maakte tussen 1999 en 2021. Ook hangen er enkele stukken uit de privécollectie van de kunstenaar. De werken van Tahon worden tentoongesteld in galeries en vooraanstaande musea in binnen- en buitenland. Van koning Filip is bekend dat hij een kunstliefhebber is. De vorst werkt dan ook geregeld mee aan projecten om het culturele aanbod van België in de schijnwerpers te plaatsen.

Volledig scherm Van koning Filip is bekend dat hij een kunstliefhebber is. De vorst werkt dan ook geregeld mee aan projecten om het culturele aanbod van België in de schijnwerpers te plaatsen. © Foto Ronny De Coster

Prins Harry en Meghan dan toch een beetje aanwezig tijdens Emmy Awards

Hoewel prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan (40) niet aanwezig waren bij de uitreiking van de Primetime Emmy Awards, was het koppel dankzij Cedric The Entertainer toch een beetje bij de awardshow. Cedric, die de avond aan elkaar praatte, noemde de hertog en hertogin van Sussex in één van zijn presentaties, naar aanleiding van het veelbesproken interview dat ze eerder dit jaar aan Oprah Winfrey gaven.

“De serie The Crown is genomineerd voor 24 awards, maar ‘the real tea’ was toch wel Oprahs interview met Harry en Meghan. Vooral dat er gesproken is over de huidskleur van Archie, over hoe zwart hij zou zijn....poeh. Maar ze hebben Archie nodig want Charles kan niet dansen! Archie moet op TikTok gaan samen met ‘Gammy’ en even laten zien hoe het moet”, aldus Cedric The Entertainer.

Het interview dat Oprah deed met Harry en Meghan was genomineerd voor een Primetime Creative Arts Emmy Award, maar die prijs ging uiteindelijk naar acteur Stanley Tucci voor zijn programma ‘Searching For Italy’. De Primetime Creative Emmy Awards zijn de prijzen van de Television Academy in technische en kleinere categorieën.

Volledig scherm Hoewel prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan (40) niet aanwezig waren bij de uitreiking van de Primetime Emmy Awards, was het koppel dankzij Cedric The Entertainer toch een beetje bij de awardshow. © EPA

LEES OOK: