ROYAL BITS. Sarah Ferguson blijft prins Andrew steunen en kinderen van prinses Charlene alweer zonder moeder op pad

Zieke koningin Silvia van Zweden (77) zegt reis naar Dubai af

Koningin Silvia van Zweden is deze week niet naar Dubai kunnen reizen voor haar meerdaags bezoek. De 77-jarige vorstin is ziek en vergezelde haar man koning Carl Gustaf daarom niet, zo liet het Zweedse hof weten. Silvia had last van verkoudheidsklachten, maar heeft geen corona. “Hare majesteit is negatief getest op Covid-19, maar blijft toch thuis omdat ze verkouden is”, liet een woordvoerder weten. Koning Carl Gustaf kwam afgelopen dinsdag aan in Dubai. De koning is daar vanwege de Expo. Op de wereldtentoonstelling is Zweden vertegenwoordigd met een eigen paviljoen rond het thema duurzaamheid.

Koningin Silvia van Zweden

Prins Charles herdenkt vader Philip tijdens emotionele speech

De Britse prins Charles (73) bracht deze week - als Admiraal van de Britse vloot - een bezoek aan het Britannia Royal Naval-college in Dartmouth. De prins van Wales moest tijdens zijn bezoek aan de zeevaartschool terugdenken aan zijn vader prins Philip, die hem voor zijn overlijden in april jarenlang voorging in die rol en er bovendien zijn moeder koningin Elizabeth ontmoette.

In een speech die hij voor de studenten gaf, dacht Charles terug aan prins Philip. “Mijn vader was extreem trots op zijn connecties met dit college. Hier in de tuin ontmoetten hij en mijn moeder elkaar voor het eerst, terwijl mijn opa, koning George VI, jullie voorgangers inspecteerde.”

Prins Jacques (7) en Gabriella (7) delen kerstcadeautjes Monaco uit

Tweeling Jacques en Gabriella van Monaco heeft dit jaar geholpen bij het jaarlijkse kerstfestijn op het paleis in de dwergstaat. De onlangs zeven jaar geworden kinderen van prins Albert en zijn vrouw Charlène deelden samen met hun tante Stéphanie en haar kinderen cadeautjes uit aan kinderen uit het vorstendom. Hun moeder, die momenteel wordt behandeld in een kliniek in het buitenland, was alweer de grote afwezige tijdens het gebeuren.

Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar was er bij het paleis van de Monegaskische vorsten nochtans van alles te beleven. Terwijl er kerstliederen klonken, konden de kinderen genieten van jongleurs, een vuurspuwer en elfenacrobaten. Ook de kerstman ontbrak niet. Op foto’s van het festijn die het paleis donderdag op Instagram deelde, is te zien dat ook de koninklijke tweeling met de kerstman op de foto is gegaan.

Het uitdelen van kerstcadeaus aan kinderen op de binnenplaats van het koninklijk paleis in Monaco is traditie. Elk jaar zetten weer andere royals zich hier in aanloop naar Kerstmis voor in. In 2019 deelden Albert en Charlène wél nog samen de cadeautjes uit.

De onlangs zeven jaar geworden kinderen van prins Albert en zijn vrouw Charlène

Noorwegen stelt 18e verjaardag Ingrid Alexandra uit wegens corona

De viering van de 18e verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra wordt uitgesteld vanwege de coronasituatie. Dat heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Ingrid Alexandra viert vrijdag 21 januari haar 18e verjaardag. “Maar het geplande galadiner en de andere festiviteiten van de regering worden uitgesteld vanwege de huidige coronabeperkingen.”

De Nederlandse prinses Amalia en haar vader Willem-Alexander kwamen deze week nog onder vuur te liggen vanwege een feest ter gelegenheid van haar 18e verjaardag dat afgelopen week plaatsvond. De officiële vieringen waren afgezegd, schreef Mark Rutte in een brief. Maar in de tuin van Paleis Huis ten Bosch vond wel een feest plaats, waarvoor volgens Rutte 21 mensen waren uitgenodigd.

De viering van de 18e verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra

Sarah Ferguson (62) blijft ex-man prins Andrew (61) onvoorwaardelijk steunen

Sarah Ferguson blijft haar ex-man prins Andrew steunen. “Ik sta 100 procent achter hem”, zei de hertogin van York in het Italiaanse tv-programma ‘Porta a Porta’, waar ze haar boek kwam promoten. In het interview kwam ook Andrew ter sprake: hoewel Sarah al jaren van hem is gescheiden blijven ze nog steeds met elkaar omgaan. “De liefde die wij voor elkaar hebben is anders dan de liefde van anderen. We hebben echt heel veel respect voor elkaar”, zei ‘Fergie’, die Andrew ook niet laat vallen nu hij onderwerp is van een rechtszaak over mogelijk seksueel misbruik. “Ik blijf achter hem staan. Hij is een buitengewone, vriendelijke man, een uitstekende vader en een fantastische grootvader.”

De hertog en hertogin van York trouwden in 1986, maar scheidden tien jaar later officieel nadat ze sinds 1992 al uit elkaar waren. De twee wonen inmiddels weer samen in de Royal Lodge in Windsor.

Sarah Ferguson blijft haar ex-man prins Andrew steunen.

