ROYAL BITS. Queen Elizabeth glundert bij bezoek aan Royal Ascot en Nederlandse Eloise moet lachen met bijnaam ‘gravinfluencer’

Wie Royal Ascot zegt, denkt meteen aan paardenraces, chique outfits en opvallende hoeden. Geen wonder dat ook de Britse koninklijke familie de renbaan graag een bezoekje brengt. Vorig jaar konden de races omwille van het coronavirus niet doorgaan, maar dit jaar is er géén belemmering. En dus werden onder meer prins Charles, zijn echtgenote Camilla, Sophie (de echtgenote van prins Edward), Zara Tindall en prinses Anne al op het groene gras gespot. Zelfs de 95-jarige Queen Elizabeth liet zich opmerken op Royal Ascot. In een limousine arriveerde ze op de renbaan, waar ze op een luid applaus van de toeschouwers werd getrakteerd. Daarna volgde een bezoekje aan de paarden en de baan. Elizabeth - een fervent paardenliefhebster - volgt de races elk jaar nauwgezet op. Niet zo vreemd, want vier van haar paarden doen dit jaar mee: Reach For The Moon, Tactical, Light Refrain en King’s Lynn. Wat nog meer opviel dan haar groene outfit, was de kamerbrede glimlach op het gezicht van de Queen, die eerder dit jaar haar echtgenoot verloor.

Kate Middleton begint onderzoekscentrum voor de ontwikkeling van kinderen

Een nieuwe job voor Kate Middleton: zij richtte de Royal Foundation for Early Childhood op, een onderzoekscentrum dat zich zal focussen op de ontwikkeling van kinderen. Volgens experten kunnen serieuze problemen die zich voor de leeftijd van zes jaar voordoen, negatieve gevolgen hebben op lange termijn, zoals dakloosheid, slechte mentale gezondheid en verslavingen. Daar wil Kate dus iets aan doen met haar foundation. Volgens bronnen vergelijkt ze de negatieve ontwikkeling in de kindertijd met de klimaatverandering - alleen wordt het niet met hetzelfde sérieux behandeld. “Zelf ben ik met volwassenen begonnen toen ik het belang van de vroege kindertijd wilde begrijpen, niet bij kinderen. Het ging om preventie. Maar ik wilde begrijpen wat we nog meer konden doen om enkele zware sociale uitdagingen te vermijden en wat we konden doen om de stijging van slechte mentale gezondheid tegen te gaan." Daarom sprak ze met psychiaters, neurologen, academici en ouders. Daaruit bleek dat de eerste vijf jaar van een kinderleven het belangrijkst waren voor toekomstig geluk en een goede gezondheid. “Dit centrum wil onder de aandacht brengen waarom de eerste vijf jaar van ons leven zo belangrijk zijn voor onze toekomstige levens, en wat we kunnen doen als een gemeenschap om deze gouden kans om een gelukkigere, mentaal gezondere en koesterende samenleving te creëren. Door samen te werken hoop ik dat we de manier waarop we over de vroege kindertijd denken, kunnen veranderen en zo de levens van de toekomstige generaties kunnen veranderen. Want ik geloof écht dat een grote verandering klein begint."

Scheiding Peter Phillips is afgerond

Minder goed nieuws vanuit het Britse koningshuis: de scheiding van Peter Phillips - zoon van prinses Anne, kleinzoon van de Queen - en zijn ex Autumn Phillips is afgerond. “Meneer Peter Phillips en mevrouw Autumn Phillips zijn blij dat ze kunnen melden dat het financiële aspect van hun scheiding geregeld zijn door middel van een overeenkomst, waarvan de voorwaarden vandaag door de High Court zijn goedgekeurd en vastgesteld. Dit is een droevige dag voor Peter en Autumn, maar ze blijven het welbevinden en het opvoeden van hun geweldige dochters Savannah en Isla vooropstellen. Zowel Peter als Autumn zijn blij dat ze de zaken in alle vriendschap hebben kunnen regelen”, klinkt het in een officiële mededeling. Het koppel leerde elkaar in 2003 kennen, op de Montreal Grand Prix. Vijf jaar later, op 17 mei 2008, trouwden ze in St. George’s Chapel in Windsor. Ze hebben twee kinderen: Savannah (10) en Isla (9). Vorig jaar in februari kondigde het koppel aan dat ze zouden gaan scheiden. Sinds eind 2019 woonden ze al apart. Opvallend: Peter, die geen koninklijke taken uitvoert, is het eerste kleinkind van de Queen die een scheiding aangaat.

Queen deelt jaarlijkse ‘Birthday Honours’ uit

Het is ondertussen een traditie: elk jaar deelt de Britse Queen Elizabeth ter ere van haar verjaardag benoemingen uit aan landgenoten die zich op een goede manier hebben laten opmerken. De lijst wordt volgens Britse media dit jaar gedomineerd door mensen die een belangrijke rol speelden bij het bestrijden van de coronapandemie, maar er bleef ook ruimte om bekende Britten te prijzen. Zo stond acteur Jonathan Pryce, bekend van ‘The Two Popes' en ‘Game of Thrones' op de lijst. Hij was al een ‘CBE’: Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Nu wordt hij ook geridderd en mag hij voortaan Sir voor zijn naam zetten. Opvallend genoeg is Pryce gecast om de rol van prins Philip - de onlangs overleden echtgenoot van de Queen - over te nemen in de komende seizoenen van de Netflix-hit ‘The Crown’. Onder anderen kinderboekenschrijfster Lauren Child, zangeres Lulu en presentatrice Sue Barker krijgen allemaal de titel CBE, terwijl singer-songwriter Alison Moyet en zanger Engelbert Humperdinck zich nu Member of the Most Excellent Order of the British Empire mogen noemen. Ook Skunk Anansie-zangeres Skin en British Bake Off-jurylid Prue Leith krijgen een lintje. De ‘honours’ worden twee keer per jaar uitgereikt: op de officiële verjaardag van de koningin in juni en aan het eind van het jaar.

Nederlandse Eloise ziet zichzelf niet als ‘gravinfluencer’

Deze week lanceerde ze haar eerste boek maar zelf vindt ‘gravinfluencer' Eloise van Oranje (19) het allemaal wel meevallen met dat influencen. “Toen ik ‘gravinfluencer’ voor het eerst hoorde moest ik erg lachen. Mijn vrienden en ik vinden die naam echt hilarisch”, vertelt Eloise. “Maar het is niet iets waarmee ik mezelf associeer. Ik weet dat mijn titel gravin is en dat ik een soort van influencer ben omdat ik veel volgers heb op Instagram, maar zo zie ik mezelf echt helemaal niet. Ik ben gewoon Eloise.” Nochtans heeft Eloise ruim 262.000 volgers op Instagram: “Ik ben er nooit mee begonnen omdat ik veel volgers wilde hebben, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Ik had nooit gedacht dat het zo zou groeien en ik ben niet zo bezig met het aantal volgers. Het is niet dat ik denk: hoe kan ik meer volgers krijgen? Voor mij is het nog steeds een platform waarop ik dingen deel voor mijn vrienden.”

Maar met een groter aantal volgers komt ook een grotere verantwoordelijkheid, weet Eloise. “Ik vind het vooral voor de jonge meisjes belangrijk om een echt en eerlijk beeld te laten zien. Ik ben echt mezelf en wil laten zien dat iedereen dat ook moet zijn.” De oudste kleindochter van prinses Beatrix deelt veel beelden van haar leven, maar er is een grens in wat ze mag posten. “Privé-familiegelegenheden bijvoorbeeld of binnen het huis van mijn ouders fotografeer of film ik niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn, maar ik kan door mijn rol en familie niet 100 procent van mijn leven delen.”

