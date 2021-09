ROYAL BITS. Prinses Sofia van Zweden draagt Belgische juwelen en de Bourbon-Parma's nemen afscheid van ‘tante Cecilia’

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koningin Mathilde ontmoet schoolgangers in Zottegem

Koningin Mathilde heeft een bezoek gebracht aan het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ). Tijdens het bezoek ging Mathilde onder andere langs de basisschoolafdeling, de bibliotheek en de kleuterschoolafdeling van het KAZ, dat in totaal drie schoolafdelingen kent. De school gebruikt een nieuwe pedagogische aanpak. Zo wordt onderwijs niet klassikaal gegeven, maar is er meer aandacht voor individuele begeleiding en coaching en werkt de school in zogeheten “teams”.

Mathilde liet zich tijdens haar bezoek bijpraten over deze aanpak en ging onder meer in op het mentale welzijn van de leerkrachten en leerlingen. Ook woonde de vorstin een les bij en ging ze even langs een van de kleuterklassen.

Volledig scherm Mathilde liet zich tijdens haar bezoek bijpraten over deze aanpak en ging onder meer in op het mentale welzijn van de leerkrachten en leerlingen. © Photo News

Zweedse prinses Sofia draagt Belgische juwelen

Opvallende foto’s van prinses Sofia van Zweden deze week. Tijdens de doopceremonie van haar derde zoontje, prins Julian, droeg ze een set van drie ringen van het Belgische juwelenmerk BIGLI, als symbool voor haar drie kinderen. De ringen waren een geschenk van haar echtgenoot prins Carl Philip, ter gelegenheid van Julians geboorte. Uit de 50 bestaande kleuren van de collectie maakte de prins een bijzondere selectie: hij combineerde de stenen blauwe topaas met parelmoer, bergkristal met parelmoer, en citroenkwarts met groene aventurijn en parelmoer. Ter ere van deze gelegenheid heeft juwelenmerk BIGLI deze originele kleurcombinatie genoemd naar ‘Princess Sofia’

Volledig scherm Tijdens de doopceremonie van haar derde zoontje, prins Julian, droeg Sofia drie ringen van het Belgische juwelenmerk BIGLI, als symbool voor haar drie kinderen. © ISOPIX

Prins Constantijn herinnert prins Claus als ‘warme man die luisterde’

De Nederlandse prins Constantijn herinnert zich zijn vader prins Claus, die in 2002 overleed, als een “warme man die luisterde.” Dat vertelde de 51-jarige prins in het programma Op1, waar hij te gast was om de 25e verjaardag van het Prins Claus Fonds te vieren. “Hij hield niet van conformisme en niet van mensen die hem of anderen naar de mond praatten”, vertelde Constantijn. “Als je hem met een cliché bestookte, nam hij juist een tegenpositie in om te kijken of je je standpunt wel kon onderbouwen.”

Constantijn denkt nog aan zijn vader “als je soms iets ruikt of ziet dat de herinnering weer even levend maakt”. Het beeld dat hij van zijn vader had, is in de loop der jaren geëvolueerd. “Hij zei niet zoveel: soms stelde hij een vraag die je aan het denken zette. Het was een kritische man, heel warm en hartelijk. Hij vond het altijd moeilijk als ik hem ophemelde en leerde ons: doe altijd wat je leuk vindt.” Het Prins Claus Fonds ondersteunt kunstenaars in onderdrukkende regimes. Prins Constantijn is erevoorzitter van het fonds.

Volledig scherm De Nederlandse prins Constantijn herinnert zich zijn vader prins Claus, die in 2002 overleed, als een “warme man die luisterde.” © ANP

Bourbon-Parma’s nemen afscheid van tante Cecilia

Het stoffelijk overschot van prinses Cecilia van Bourbon-Parma krijgt net als haar eerder overleden broer prins Carlos Hugo en zus prinses Maria Teresa haar laatste rustplaats in de crypte van de Steccata-basiliek in het Italiaanse Parma. Dat zei haar neef prins Carlos, hoofd van de koninklijke familie Bourbon-Parma, vrijdag in Parijs. Daar werd in de Église Notre-Dame-des-Champs een uitvaartmis voor de op 1 september op 86-jarige leeftijd overleden prinses gehouden. Daarna volgde in besloten kring een crematie.

Op een later tijdstip zal de urn worden overgebracht naar Parma. De Bourbon-Parma’s waren daar precies twee weken geleden voor de bijzetting van de vorig jaar aan corona overleden oudere zus van Cecilia, prinses Maria Teresa. “Dit is wel snel achter elkaar”, meende prinses Carolina. Voorafgaand aan de mis hield prins Carlos als familiehoofd een persoonlijke getinte, korte beschrijving van het leven van de zeer strijdbare en gelovige prinses Cecilia. “De vrouwen in onze familie zijn bijzonder sterk”, merkte prins Jaime op.

Tijdens de burgeroorlog in Nigeria eind jaren zestig zorgde Cecilia als piloot en verzorgster voor humanitaire vluchten naar het zichzelf onafhankelijk verklaarde Biafra. Ze kreeg daarvoor de hoogste onderscheiding van de Soevereine Orde van Malta, een ereteken dat prins Jaime bij het binnengaan en verlaten van de kerk achter de kist droeg. Jaime verzorgde ook de voorbeden tijdens de plechtigheid, terwijl Carolina de eerste schriftlezing hield. “Het is droevig dat we nu weer samenzijn voor een begrafenis, maar Cecilia is nu bij haar broer en zus en dat is een geruststelling”, zei Carlos in zijn begrafenisrede. Wanneer de bijzetting in Parma is, kon hij nog niet zeggen.

Volledig scherm Prinses Cecilia staat centraal op de foto. © ANP

Queen Elizabeth steunt Black Lives Matter

De Britse koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie steunen de Black Lives Matter-beweging. Ken Olisa, een vertegenwoordiger van Buckingham Palace en een van de eerste zwarte personen die er een hoge positie bekleedt, vertelde in een interview met het Britse Channel 4 over het standpunt van de koninklijke familie.

Op de vraag of de koninklijke familie Black Lives Matter steunt was het antwoord “simpelweg ja”, zei Olisa. Na de dood van George Floyd, die vorig jaar het debat over racisme in de Verenigde Staten aanzwengelde, is het onderwerp volgens de vertegenwoordiger ook in Buckingham Palace veelvuldig besproken. “De vraag is wat we nog meer kunnen doen om voor meer verbinding in de samenleving te zorgen”, aldus Olisa in het tv-programma ‘Black to Front’.

Het Britse koningshuis ligt onder vuur sinds een explosief interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan. Daarin vertelde Meghan onder meer dat leden van de koninklijke familie zich tijdens haar zwangerschap zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van zoon Archie. Vanwege het interview liet Buckingham Palace eerder al weten de aantijgingen van racisme serieus te nemen. “De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, stelde het paleis destijds namens koningin Elizabeth. Harry’s broer William zei als reactie op het interview dat ze “geen racistische familie” zijn.

Volledig scherm De Britse koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie steunen de Black Lives Matter-beweging. © EPA

