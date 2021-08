ROYAL BITS. Prins Charles voegt zich bij crisisberaad om prins Andrew en prinses Mette-Marit van Noorwegen laat hart spreken

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Charles en Camilla arriveren op Schots landgoed

Prins Charles (72) en zijn vrouw Camilla (74) zouden hun intrek genomen hebben in hun Schotse onderkomen Birkhall voor een vakantie. Dat schrijft de Daily Mail op basis van foto’s van het koppel dat onderweg is naar het landgoed. Birkhall ligt op een steenworp afstand van Balmoral Castle waar koningin Elizabeth, prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson momenteel zitten. De kans is groot dat Charles binnenkort zijn broer onder ogen zal komen om te praten over de laatste ontwikkelingen rond de misbruikzaak die tegen Andrew is aangespannen.

Donderdag schreef The Times al dat het uitgesloten lijkt dat prins Andrew ooit nog terugkeert in het openbare leven. Charles zou geen weg meer terug zien. Volgens een bron houdt Charles van zijn broer maar is de zaak “ongewenste reputatieschade” voor de koninklijke familie en is het probleem “onoplosbaar”.

De Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigt Andrew ervan haar ongeveer twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze minderjarig was. De vrouw maakte maandag bekend dat ze naar de rechter in New York stapt. Omdat een wet vervalt kunnen slachtoffers van kindermisbruik daar een civiele zaak aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn.

Prins Andrew

Prinses Mette-Marit van Noorwegen (47) kreeg extra rust door coronacrisis

Kroonprinses Mette-Marit (47) heeft door de coronacrisis wat extra rust kunnen nemen. De echtgenote van de Noorse kroonprins Haakon heeft longfribose en is daardoor snel vermoeid. “Voor mij was de pandemie een kans om een pauze te nemen die ik anders niet had gehad”, zegt Mette-Marit in het programma Sommer i P2 van de Noorse publieke omroep NRK. Ze zegt dat het af en toe knaagde dat ze als chronisch zieke niet meer alles kon doen wat ze wilde. “Dit jaar hoefde dat niet. Ik heb alles in mijn eigen tempo kunnen doen. De dagen dat ik mij slecht voelde, heb ik kunnen rusten zonder daarover een slecht gevoel te hebben. Het is raar dat ik me nu beter voel dan in de afgelopen jaren.”

Door de ziekte wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Omdat de longfibrose gevolgen ging hebben voor haar agenda, besloot Mette-Marit het nieuws in 2018 naar buiten te brengen. Sindsdien doet de kroonprinses het rustiger aan. Door de ziekte kijkt de 47-jarige Mette-Marit anders naar het leven. Het is voor haar nu belangrijker om gewoon zichzelf te kunnen zijn zonder dat ze wordt gezien als de kroonprinses.

Kroonprinses Mette-Marit

Nederlandse koning maakt ook dit jaar geen rijtoer op Prinsjesdag

De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) en koningin Máxima (50) rijden ook dit jaar niet met een koets door Den Haag op Prinsjesdag. Vanwege de coronamaatregelen gaat de rijtoer niet door, net als vorig jaar. De koning houdt de troonrede in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag en niet in de Ridderzaal. De kerk is groter waardoor er meer mensen aanwezig kunnen zijn. Dit jaar zijn zo’n 250 mensen welkom.

Prinsjesdag is dit jaar op 21 september. Formeel is het de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Dat betekent dat volgens de grondwet alle 225 leden van de Eerste en de Tweede Kamer erbij aanwezig moeten kunnen zijn. Dat gebeurde al meer dan honderd jaar steevast in de Ridderzaal, tot het coronavirus daar vorig jaar verandering in bracht.

De plannen voor Prinsjesdag zijn gewijzigd door de voorzitter van de bijeenkomst, Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, in samenspraak met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, de koning, demissionair defensieminister Ank Bijleveld en de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. Er zal ook minder militair ceremonieel zijn.

Het gebied is afgesloten, dus er is voor bezoekers weinig te zien. De organisatie zegt dat mensen de dag beter via televisie kunnen volgen. De Gouden Koets, waarmee de koning en zijn voorgangers jarenlang op Prinsjesdag van het paleis naar het Binnenhof reden, is na een renovatie nog altijd te zien in het Amsterdam Museum. Als de rijtoer wel was doorgegaan, zouden de koning en de koningin in de Glazen Koets hebben gezeten.

Koning Willem-Alexander zwaait vanuit de Glazen Koets onderweg van de Ridderzaal naar paleis Noordeinde op Prinsjesdag.

Vakantie Spaanse koninklijke familie op Mallorca zit erop

Koning Felipe (53), koningin Letizia (48) en hun twee dochters Leonor en Sofía zijn afgelopen woensdag weer vertrokken vanaf Mallorca. Het Spaanse koninklijke gezin vierde er de afgelopen anderhalve week vakantie, maar is nu volgens lokale media weer op het vliegtuig gestapt.

Het gezin sloot de vakantie dinsdagavond af met een diner. Fotografen kiekten de royals toen ze het restaurant verlieten. Naar verwachting zijn ze doorgevlogen naar een onbekende vakantiebestemming en hervat Felipe zijn taken vanaf volgende maand.

Koning Felipe, koningin Letizia en hun twee dochters Leonor en Sofía

