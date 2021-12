ROYAL BITS. Noorse prinses Mette-Marit zegt al haar afspraken af en Britse Queen neemt afscheid van haar hartsvriendin

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Noorse kroonprins Haakon ontsteekt lichtjes in Washington

Kroonprins Haakon (48) van Noorwegen heeft tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten de lichtjes van een kerstboom uit zijn thuisland aangestoken. Jaarlijks wordt die grote boom opgetuigd bij het Union Station in Washington D.C. als symbool van de band tussen de twee landen. Een traditie die “veel betekent” voor Haakon, zo zei hij na het gebeuren.

De kroonprins weet nog goed dat hij in 1998 ook al de lampjes mocht aansteken. “En dit jaar is het de 25e keer dat Noorwegen een kerstboom aanbiedt aan de mensen van Washington. Met deze boom laten we de band tussen de Verenigde Staten en Noorwegen zien. De boom staat symbool voor onze dankbaarheid voor de hulp van de VS tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de vriendschap die er tussen onze twee landen is gebleven.”

De band tussen de landen en de boom die daarvoor symbool staat, betekenen veel voor Haakon. Zijn vader koning Harald verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigd Staten en kan zich volgens de kroonprins nog goed herinneren hoe hij speelde onder het bureau in de Oval Office in het Witte Huis. “Mijn familie vond hier een veilig toevluchtsoord en daarvoor blijf ik eeuwig dankbaar.”

Dierbare vriendin van koningin Elizabeth gestorven

De hertogin van Grafton, één van de meest dierbare vriendinnen van koningin Elizabeth (95), is overleden. Ann Fortune Fitzroy stierf op 101-jarige leeftijd, melden Britse media. Fitzroy was als zogenoemde Mistress of the Robes werkzaam in de hofhouding van de Queen. In die rol was de hertogin van Grafton verantwoordelijk voor de aankleding en de sieraden van de koningin. Ook regelde ze andere aangelegenheden binnen het paleis. Elizabeth (95) werd in 1954 peetmoeder van de tweede dochter van Fitzroy, Virginia. In totaal had de hertogin vijf kinderen met haar echtgenoot Hugh. Hij overleed in april 2011 op 92-jarige leeftijd.

Zweedse prins Daniel op patrouille met politie in Stockholmse wijk

Prins Daniel heeft deze week meegelopen met een patrouilledienst van de Zweedse politie in Stockholm. Op social media liet de royal weten dankbaar te zijn dat hij met de agenten op pad mocht. Daniel ging op patrouille in de wijk Skärholmen. Voor hij de straat op ging kreeg hij eerst informatie over het werk van de politie en wat hij tijdens zijn dienst kon verwachten. Daarna ging de prins op weg met een van de auto’s van de politie voor reguliere patrouilleactiviteiten tijdens de avond en nacht. “Ik ben dankbaar dat ik mocht deelnemen aan het werk van de politie”, schreef Daniel vrijdag op social media. “Er worden hoge eisen gesteld aan onze politie en het is belangrijk aandacht te besteden aan hun inzet voor ieders gemeenschappelijke veiligheid.”

Prinses Beatrix is hersteld van coronabesmetting en verlaat zelfisolatie

De Nederlandse Beatrix is hersteld van corona. De zogenaamde Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft zaterdag het nieuws bevestigd. Eerder wilde de RVD geen commentaar geven op de kwestie. De 83-jarige voormalig vorstin was de afgelopen dagen in quarantaine vanwege een besmetting met het virus. Die werd geconstateerd na haar vierdaagse werkbezoek aan Curaçao eind november.

Koning Willem-Alexander maakte deze week al bekend dat de schade meeviel. Het zou ‘helemaal top’ gaan, zei hij tegen royalty-website ‘Blauw Bloed’, dat hem vroeg naar het wel en wee van zijn moeder. De koning bedankte alle Nederlanders voor het medeleven.

Prinses Beatrix was volledig gevaccineerd en had ook al een boosterprik ontvangen voordat ze naar Curaçao vertrok. Tijdens het werkbezoek besteedde prinses Beatrix vooral aandacht aan de gevolgen van de coronapandemie en aan natuurbehoud op het eiland. Door de quarantaine kon ze de verjaardag van haar kleinkind Amalia, die eerder deze week 18 jaar werd, slechts virtueel meevieren.

Prinses Mette-Marit van Noorwegen zegt al haar afspraken af

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (48) moet onder meer de feestelijkheden rond de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan zich voorbij laten gaan. Ze is ziek, heeft het hof aan het Noorse persbureau NTB laten weten. Mette-Marit is verkouden en laat zich later testen op Covid-19.

Mette-Marit zou normaal deelnemen aan een evenement bij het Nobel Vredescentrum in Oslo. Daar heeft een groep schoolkinderen een tentoonstelling georganiseerd ter ere van Maria Ressa en Dmitry Muratov, de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar. Maar de kroonprinses heeft al geruime tijd gezondheidsproblemen: ze lijdt aan een ongebruikelijke variant van de ziekte longfibrose. Daardoor behoort ze tot de risicogroep als het gaat om het coronavirus.

Volgens Noorse media is Mette-Marit sinds de coronapandemie extra op haar hoede. Ondanks dat blijft ze zoveel als mogelijk van haar taken uitvoeren. Vorige maand trad ze veel op de voorgrond tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Noorwegen. Kroonprins Haakon was toen ziek en daardoor moest Mette-Marit enkele van zijn taken overnemen.

