ROYAL BITS. Noorse kroonprinses begint aan koninklijk leven en hondje van koningin Máxima steelt alle show

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Nederlandse prinses Margriet viert smaragden huwelijk

Prinses Margriet (78) van Nederland en Pieter hebben iedereen bedankt voor de vele felicitaties die ze hebben ontvangen vanwege hun smaragden huwelijk. Het koppel vierde afgelopen maandag hun 55e trouwdag. “Dierbare Twitter vriendinnen en vrienden! Heel veel dank voor uw hartelijke en vele gelukwensen ter ere van ons 55 jarig huwelijk!”, schrijven de twee. “Hebben wij beiden zéér gewaardeerd! Een reden des te meer om nog ‘even’ door te gaan!! Let U allen ook goed op uw zelf en met een hartelijke groet!!”

Pieter (82) liet maandag via Twitter nog weten nauwelijks te kunnen geloven dat hij deze mijlpaal heeft behaald met zijn vrouw (78). Hij grapte dat zelfs het kabinet bijeenkwam voor het smaragden feest, verwijzend naar de installatie van het kabinet-Rutte IV.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koning Filip en Mathilde zetten zich in voor jongeren

Koning Filip heeft deze week (via een videoverbinding) met schooldirecteuren gesproken over de impact van de coronapandemie op het onderwijs. Aan bod kwamen onder meer de uitzonderlijke inspanningen die scholen nu al bijna twee jaar moeten leveren om met de pandemie om te gaan. In de videogesprekken ging het ook over de impact van het afstandsonderwijs op leerlingen en de onderwijskloof die daar mogelijk door ontstaat.

Koningin Mathilde bracht dan weer een bezoek aan een bakkerij in Herne waar jongeren met een beperking het bakkersvak leren. Ze ging ook langs bij het bijbehorende atelier, waar het brood wordt verkocht dat in de bakkerij gebakken wordt. De koningin sprak er met met de jongeren in opleiding en ook met hun begeleiders en vrijwilligers. De bakkerij en het atelier zijn onderdeel van MeeGaan, een instantie die jongeren ondersteunt om hen zelfstandig te laten functioneren.

Volledig scherm Koning Filip en Mathilde hebben zich deze week ingezet voor jongeren. © BELGA

Eerste officiële bezoeken van Noorse kroonprinses aangekondigd

Prinses Ingrid Alexandra krijgt op de dag voor haar 18de verjaardag een rondleiding langs verschillende onderdelen van de Noorse overheid. Dat heeft het Noorse hof deze week aangekondigd. Het zijn de eerste officiële werkbezoeken van de bijna volwassen dochter van de Noorse kroonprins Haakon en diens vrouw kroonprinses Mette-Marit.

De dan nog 17-jarige Ingrid Alexandra bezoekt op donderdag 20 januari in de ochtend het Storting, oftewel het Noorse parlement. Na ruim een uur vertrekt de prinses weer om het Hooggerechtshof te bezoeken voor een uitleg over wat daar zoal gebeurt. Ingrid Alexandra sluit de werkdag af met een bezoek aan premier Jonas Gahr Støre. In zijn kantoor ontmoet ze vertegenwoordigers van de regering en wordt de prinses verteld over het werk van de regering en de verschillende ministeries.

Ingrid Alexandra viert vrijdag 21 januari haar achttiende verjaardag, maar de viering ervan is vanwege de coronasituatie in Noorwegen uitgesteld. Op de agenda stond onder meer een galadiner.

Volledig scherm De eerste officiële bezoeken van de Noorse kroonprinses werden deze week aangekondigd. © EPA

Erfgroothertog Guillaume test positief op coronavirus

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg is besmet met het coronavirus. De 40-jarige Guillaume heeft een zelftest gedaan, die positief bleek te zijn. Daarop besloot de erfgroothertog in quarantaine te gaan. Een later uitgevoerde PCR-test bevestigde dat Guillaume inderdaad het coronavirus heeft opgelopen.

De zoon van groothertog Henri vertoont geen symptomen en maakt het volgens het Luxemburgse hof goed. Guillaume zal zijn werkzaamheden weer hervatten zodra hij weer uit quarantaine mag. Het nieuws volgt precies een week nadat bekend werd dat de 66-jarige groothertog Henri positief testte op het coronavirus. Hij vertoonde milde klachten en werkte daarom gewoon door. Ook het Zweedse koningshuis kampte afgelopen week met coronabesmettingen.

Volledig scherm Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg is besmet met het coronavirus. De 40-jarige Guillaume heeft een zelftest gedaan, die positief bleek te zijn. © Instagram

Lady Sophie als eerste Britse royal weer naar het buitenland

Lady Sophie, de gravin van Wessex, is het eerste lid van het Britse koningshuis dat dit jaar naar het buitenland is afgereisd. De vrouw van prins Edward is aangekomen in Qatar en heeft daar de komende week allerlei afspraken. Zo gaat Sophie er in gesprek met meerdere organisaties en goede doelen over programma’s voor blinden en slechtzienden.

Sophie heeft afgelopen dinsdagmiddag al gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Doha. “Wij kijken uit naar een nog intensievere samenwerking om onze humanitaire plicht tegenover hen die in nood verkeren te vervullen”, twitterde hij na afloop.

Volledig scherm Lady Sophie en haar man prins Edward. © WireImage,

Hond Mambo steelt de show tijdens ‘virtuele vergadering’ van koningin Máxima

Het hondje van koningin Máxima heeft op amusante wijze van zich laten horen tijdens een digitale vergadering, door zijn baasje maar niet te laten uitpraten. Zo had Máxima een virtueel gesprek met een organisatie die helpt om het mentale welzijn van kwetsbare kinderen te verbeteren, maar liet ook Mambo meermaals blijken dat hij aanwezig was tijdens het gesprek. De koningin probeerde haar hondje meteen te kalmeren en excuseerde zich lachend tegenover de toehoorders voor haar “blaffende hond”.

Mambo is trouwens pas sinds vorig jaar aanwezig in het Nederlandse koninklijk gezin. Het beestje werd in oktober aan het publiek voorgesteld via een foto op Instagram. Máxima nam het dier in huis omdat twee van haar dochters nu in het buitenland verblijven voor studie en stage. In tegenstelling tot de andere honden van de Nederlandse royals, die allemaal tot het ras Labrador behoren, is Mambo een 'toy poedel’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: