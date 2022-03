ROYAL BITS. Nieuwe beelden van Zweedse prins Oscar en Nederlandse royals worden milieuvriendelijker

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koning Abdullah en koningin Rania ontvangen humanitaire prijs

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben de Zayed Award voor broederschap in ontvangst genomen. Op Instagram deed Rania verslag van de ceremonie in Abu Dhabi en deelde ze wat het betekent dat zij en haar man de prijs hebben gekregen.

De Zayed Award voor broederschap werd in 2019 in het leven geroepen om de ontmoeting tussen paus Franciscus en de groot-imam van Egypte te markeren. De prijs wordt sindsdien ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de broederschap tussen mensen. Dit jaar ging de prijs en de bijbehorende 1 miljoen dollar naar koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië.

Op Instagram laat Rania weten dat ze vereerd is om de prijs met haar man te delen. Ze noemt Abdullah een man met “tolerantie, goede wil en een onwrikbare inzet voor vrede”. De koningin zegt verder “heel trots” te zijn dat ze een prijs in ontvangst mocht nemen die vernoemd is naar sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, iemand die in de Arabische wereld een belangrijk figuur van vrijgevigheid was.

Prins William en Kate Middleton tonen kinderen op kaart waar ze heengaan

Voordat prins William en zijn vrouw Kate Middleton samen voor paleiszaken op reis gaan, vragen hun kinderen altijd waar ze dan precies heengaan. Dat onthulde de hertog van Cambridge tijdens een bezoek aan Wales voor Saint David’s Day, een feestdag ter ere van de beschermheilige van Wales.

“Ze vragen ons altijd waar we heengaan”, zei William volgens het tijdschrift ‘People' tegen een lokale inwoner van het dorpje Abergavenny. “Wij laten dan op de kaart zien waar we naartoe gaan”, aldus de Britse prins.

De meeste officiële paleisreizen maken William en Kate zonder hun kinderen George (8), Charlotte (6) en Louis (3). Onlangs ging Kate zelfs ook zonder William ergens heen. De hertogin van Cambridge was vorige week voor een tweedaags bezoek in Denemarken, waar ze onder meer met koningin Margrethe en kroonprinses Mary sprak.

Victoria maakt sneeuwfoto van jarige zoon Oscar

De Zweedse prins Oscar viert woensdag zijn zesde verjaardag. Traditiegetrouw heeft het paleis een nieuwe foto van de jarige vrijgegeven. Het plaatje, dat via sociale media is gedeeld, is gemaakt door Oscars moeder, kroonprinses Victoria. Ze wist haar zoon breedlachend vast te leggen in de sneeuw.

De hertog van Skåne is derde in lijn van Zweedse troonopvolging. Hij heeft alleen zijn moeder en oudere zus Estelle voor zich.

Gouden Koets keert voorlopig terug naar Koninklijke Stallen

Duizenden mensen hebben in het Amsterdam Museum van de gelegenheid gebruikgemaakt om de Gouden Koets nog even in het echt te zien. De koets is intussen immers teruggekeerd naar de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Het Amsterdam Museum was voorlopig voor het laatst te bezoeken in het Burgerweeshuis aan de Kalverstraat. Het pand wordt de komende jaren gerenoveerd en het museum verhuist in de tussentijd naar een eigen vleugel in de Hermitage aan de Amstel. Het museum keert naar verwachting in de loop van 2025 terug in het Burgerweeshuis. “Het zou mooi zijn als de heropening dan samenvalt met het 750-jarig bestaan van Amsterdam”, zegt de directeur.

Of de Gouden Koets dan ook weer terugkeert naar het museum is nog onduidelijk. “Dat is aan de koning. Hij heeft gezegd dat hij voorlopig de koets niet gebruikt op Prinsjesdag, dus wie weet wat ermee gaat gebeuren”, aldus Kiers.

Milieuvriendelijkere dienstauto’s voor Máxima en Beatrix

Het Koninklijk Huis heeft de dienstauto’s van koningin Máxima en prinses Beatrix vervangen door milieuvriendelijkere exemplaren. Beiden worden nu vervoerd in een verlengde hybride van het merk Audi, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Volgens het hof bestaat het merendeel van het wagenpark inmiddels uit hybride of volledig elektrische auto’s.

De Nederlandse koninklijke familie draagt daarmee een steentje bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op dat we daar samen iets aan moeten doen.

“Wat ik zie, is de bereidheid van heel veel mensen - jongeren en ouderen - om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken”, zo stelde de koning. “Zoals de coronapandemie. Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Daar samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs...”

Deense koningin tipte idee voor Netflix-film

De Deense regisseur Peter Flinth kreeg het idee voor zijn nieuwste film ‘Against The Ice’ van niemand minder dan koningin Margrethe. Zij tipte hem toen ze samen aan de film ‘De Vilde Svaner’ werkten, onthult Flinth aan het Deense magazine ‘Billed Bladet’.

Margrethe zorgde voor de kostuums en de scenografie bij ‘De Vilde Svaner’, een film die in 2009 uitkwam. Ze sprak destijds met Flinth onder meer over Groenland en vroeg hem of hij het boek ‘Two Against The Ice’ van Ejnar Mikkelsen had gelezen. “Dat had ik niet niet, waarop ze zei dat het een aanrader was en dat het een uitstekende film zou kunnen worden. En ik moet zeggen dat ze gelijk had.”

‘Against The Ice’, vanaf deze week te zien op Netflix, is een waargebeurd verhaal over een Deense poolexpeditie in 1909. De hoofdrollen worden gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau (‘Game of Thrones’) en Joe Cole (‘Peaky Blinders’).

Oekraïense organisatie dankbaar voor modestatement Spaanse koningin Letizia

De in Madrid gevestigde organisatie Asociación Con Ucrania, die zich inzet voor Oekraïners in Spanje, is dankbaar voor het modestatement dat koningin Letizia heeft gemaakt. De Spaanse vorstin droeg tijdens een evenement een traditionele Oekraïense blouse, uit solidariteit met de bevolking na de inval van Rusland.

Een woordvoerder van Asociación Con Ucrania laat weten dat de organisatie verrast was door de keuze van Letizia. “We dachten eerst dat het gefotoshopt was, maar toen we hoorden dat het echt zo was, waren we erg blij. Elke steunbetuiging is belangrijk om zichtbaar te maken wat er gaande is in ons land”, zegt een woordvoerder tegen het Spaanse blad ‘Vanitatis’.

De koningin droeg een zogenoemde ‘vyshyvanka’, een blouse met borduurwerk. Deze kledij wordt met de hand gemaakt in Oekraïne. “Het is een traditie die eeuwen teruggaat. Het is kleding die wordt gedragen bij speciale gelegenheden, zoals bruiloften”, legt de woordvoerder uit. “Sinds het conflict zo’n acht jaar geleden begon, zijn deze kledingstukken weer erg populair geworden, vooral bij jonge mensen. Het is een kledingstuk waarmee wij ons als Oekraïners identificeren.”

Zweedse prins Carl Philip krijgt bekeuring voor te hard rijden

De Zweedse prins Carl Philip is betrapt op te hard rijden. De zoon van koning Carl Gustaf reed in december veel te snel door een tunnel in Stockholm en dat leverde hem een bekeuring op, meldt ‘Aftonbladet’.

De snelheidsmeter van Carl Philip tikte 89 kilometer per uur aan, terwijl de prins maximaal 70 mocht rijden. Het incident gebeurde begin december.

Het hof bevestigt dat de prins een bekeuring heeft gekregen en dat hij deze heeft betaald. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend.

Queen Elizabeth deed “gulle donatie” aan hulpdiensten Oekraïne

Koningin Elizabeth heeft flink in de buidel getast voor de hulpdiensten in Oekraïne. Op Twitter bedankt liefdadigheidsinstelling Disasters Emergency Committee (DEC) de koningin voor haar “gulle donatie”.

“Heel veel dank aan hare majesteit de koningin voor de voortdurende steun aan Disasters Emergency Committee en voor de gulle donatie aan de Ukraine Humanitarian Appeal”, schrijft de organisatie op Twitter. Bij DEC zijn vijftien Britse goede doelen aangesloten die helpen bij buitenlandse crisissen.

