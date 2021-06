ROYAL BITS. Máxima trots op haar dochter en wie rijdt binnenkort rond in de auto van Diana?

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Koningin Máxima super trots op geslaagde Amalia: “Opluchting voor haar en haar ouders”

De Nederlandse koningin Máxima is opgelucht en trots dat oudste dochter Amalia cum laude is geslaagd voor haar eindexamen op Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. “We wisten dat ze zou slagen, maar cum laude”, zei de koningin breed lachend vrijdagmiddag tijdens haar werkbezoek aan de Special Olympic Nationale Spelen in de Haagse Sportcampus. De speciale sportspelen zijn georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De koningin werd er gefeliciteerd met het halen van het eindexamen van haar oudste dochter en die felicitaties nam ze graag aan. “Het is een opluchting voor haar en haar ouders”, sprak de koningin.

Binnenkijken bij prins Ed en Sophie

De Britse prins Edward, de jongste zoon van de Queen, en zijn echtgenote Sophie tonen voor het eerst beelden van hun imposante woonruimtes. Ter gelegenheid van een diepgaand interview met de krant The Telegraph stonden ze fotografen toe om hun huis te betreden. De twee hebben een prachtige, oude villa in Bagshot Park, in de buurt van Windsor. Het koppel poseerde onder andere met hun twee honden en toonde hun gigantische tuin.

Autootje prinses Diana geveild

Volledig scherm Diana in haar Fort Escort © Tim Graham Photo Library via Get

Wie zich een echte prinses wil wanen zonder té hard op te vallen, heeft nu haar kans. De Fort Escort van de Britse prinses Diana wordt binnenkort namelijk geveild. De auto was een cadeautje dat ze destijds kreeg van haar echtgenoot Charles. De wagen is 40 jaar oud en heeft zo’n 130.000 kilometer gereden, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds veel geld wordt gevraagd voor het antieke ding. De waarde van de wagen wordt momenteel geschat op zo’n 46.000 euro. Hij heeft immers nog steeds dezelfde nummerplaat als toen en ook de rest van het interieur is nog in precies dezelfde staat als toen Diana ermee rondreed. Any takers?

Windsor Castle komt met tentoonstelling over leven prins Philip

Volledig scherm Prins Philip © AP

Op Windsor Castle wordt deze zomer een speciale tentoonstelling gewijd aan de in april overleden prins Philip. Daarin staat zijn opmerkelijke leven en nalatenschap centraal. Dat maakte de Royal Collection Trust, dat het beheer van het kasteel namens koningin Elizabeth uitvoert, bekend. Philip zou deze maand zijn 100e verjaardag hebben gevierd.

De expositie, te zien vanaf 24 juni, brengt een eerbetoon aan de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven. Ook komen onder andere Philips carrière bij de marine en zijn interesse in sport, wetenschap, kunst en natuurbehoud voorbij. Een belangrijk onderdeel van ‘Prince Philip: A Celebration’ is de rol die hij vervulde bij de kroning van zijn vrouw, koningin Elizabeth, in 1953. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld het gewaad en de kroon bekijken die de hertog van Edinburgh op die dag droeg.

Vanaf 23 juli is er in het Palace of Holyroodhouse, Elizabeth’s residentie in het Schotse Edinburgh, ook een expositie over prins Philip. Daar worden onder andere een paar items van zijn huwelijk in 1947 getoond, waaronder de uitnodiging, de volgorde van de dienst en het menu van het bruiloftsontbijt. Prins Philip overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd.

