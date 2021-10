ROYAL BITS. Koningin Máxima krijgt luide verrassing en de verloofde van Japanse prinses Mako wacht allesbepalende ontmoeting

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Ontmoeting met ouders van prinses Mako in aanloop naar huwelijk

Kei Komuro (30), de vriend van de Japanse prinses Mako (29), heeft volgende week - in aanloop naar hun huwelijk - een naar verwachting beslissende ontmoeting met haar ouders kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko. De aankondiging komt kort nadat Komuro eind vorige maand na drie jaar in de Verenigde Staten, waar hij werkt voor een advocatenkantoor, terugkeerde in Japan. Hij en Mako verloofden zich in september 2017 en zouden eigenlijk al in november 2018 trouwen.

Het huwelijk werd echter uitgesteld, onder meer door een ruzie over een studielening van de ex-stiefvader van Komuro. Zolang die ruzie niet was opgelost, kon van trouwen volgens Akishino geen sprake zijn. De bruiloft zou nu op 26 oktober plaatsvinden. Vanwege de ophef over het financiële geschil vindt er geen grote ceremonie plaats. Na afloop is er wel een persconferentie met het pasgetrouwde koppel. Na het huwelijk verliest de prinses haar keizerlijke status, zoals gebruikelijk is in Japan. Een prinses die trouwt verliest automatisch haar titel, positie en lidmaatschap. Naar verwachting zullen Mako en Komuro naar New York verhuizen, waar hij werkt.

Jonge prins George ergert zich aan afval op straat

De Britse prins George ergert zich mateloos aan al het afval op straat. De 8-jarige zoon van prins William (39) en Kate Middleton (39) houdt zich al enorm bezig met de staat van de wereld, zo vertelt zijn vader in een interview met de BBC. George is volgens William “geïrriteerd” en “in de war” door alle rommel die mensen op straat achterlaten. De 8-jarige prins pakt regelmatig zelf de prikstok erbij om zijn schoolplein op te ruimen. “Hij snapt het gewoon niet. Hij denkt: ‘ik ruim het toch op? Waarom komt het steeds terug?’”, aldus William.

In hetzelfde interview uit ook William zijn zorgen over de klimaatcrisis. Het zou volgens de prins een “gigantische ramp” zijn als zijn kinderen zich nog steeds hard moeten maken voor hetzelfde probleem wanneer ze later groot zijn. “Ik zou het heel erg vinden als George over een jaar of dertig ook zo’n interview geeft en dan hetzelfde moet vertellen als wat ik nu doe. Want dan is het waarschijnlijk al te laat”, aldus William.

Koningin Mathilde (48) in de bres voor duurzaamheid

Koningin Mathilde heeft een speech gegeven bij een conferentie over duurzaamheid in universiteitsstad Louvain-la-Neuve. Daar was ze aanwezig bij een evenement over de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties, dat plaatsvond op de campus van de universiteit van Louvain-la-Neuve. In haar speech benadrukte Mathilde het belang van gedragsveranderingen en een milieubewust maakproces van producten. Dat kan volgens de koningin nog veel beter. “We moeten niet tevreden zijn met vorderingen die te zwak, laat en langzaam zijn”, aldus Mathilde, die ook nog even terugkwam op de impact van corona op het universiteitsleven.

De conferentie focuste zich op handvatten voor organisaties die zich willen verduurzamen. Diverse studenten en medewerkers van verschillende universiteiten waren aanwezig. Na afloop van haar speech luisterde Mathilde naar presentaties van de studenten en sprak ze nog met enkele aanwezigen.

Máxima luidkeels toegezongen bij schoolbezoek

De Nederlandse koningin Máxima (50) heeft deze week in de Haagse Schilderswijk de leerlingen van de christelijke Koningin Beatrixschool verrast met een bezoek. De school maakte van de visite een enorme happening, waarbij de leerlingen de koningin bij vertrek massaal zingend met het schoollied uitgeleide deden. “Allemaal! Heel de school die moet het weten. Allemaal! Iedereen die hoort erbij. Wie je bent en hoe je ook mag heten, de Beatrixschool is er voor jou en mij!”, klonk het uit meer dan driehonderd kelen.

De komst van Máxima was pas twintig minuten van tevoren bekendgemaakt: zo hadden de kinderen ook geen tijd om eventueel nerveus of gespannen te worden van het bezoek. Dat kwam ook de spontaniteit ten goede bij de muziekles die de koningin bijwoonde en waar de jonge muzikanten vertelden over de voorbereidingen op de deelname aan het Kerstgala. Niet iedereen bleef bij de les. Één jongen zuchtte dat er voor hem geen muziekinstrument beschikbaar was, een paar anderen hadden meer aandacht voor de televisiecamera’s.

Beatrice voor het eerst gezien sinds geboorte dochter

De Britse prinses Beatrice (33) is voor het eerst sinds de geboorte van haar eerste kind weer in het openbaar gezien. De dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson werd gefotografeerd met haar man Edoardo achter de kinderwagen in Londen. De Britse tabloids hebben de beelden van het koppel gepubliceerd, waarop te zien is hoe Beatrice en ‘Edo’ - die vorig jaar juli met elkaar in het huwelijk traden - met een brede lach achter de wagen lopen. Beatrice beviel op 18 september van een dochtertje. Het meisje heeft de naam Sienna gekregen.

