ROYAL BITS. Koningin Máxima is trotse moeder en hertogin Camilla knuffelt met ezels en paarden

Leden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koningin Rania hoopt dat Elizabeth snel aansterkt

Koningin Rania van Jordanië hoopt dat de gezondheid van haar Britse collega koningin Elizabeth snel verbetert. “We zijn altijd bezorgd om haar gezondheid, maar ze is een sterke vrouw en nog altijd erg actief. We kunnen alleen maar hopen dat we op die leeftijd nog net zo actief zijn als zij”, zegt Rania in gesprek met de Britse tv-zender ITV. “We wensen haar alle goeds toe en hopelijk heeft ze nog vele jaren te gaan”, aldus Rania over de 95-jarige Elizabeth. Ze beschrijft de koningin als iemand die ze “hoog in het vaandel heeft staan” en “iemand naar wie ik opkijk”. Volgens de vrouw van koning Abdullah is de Queen een inspiratie voor de rest van de wereld.

De afgelopen tijd waren er zorgen over de gezondheid van Elizabeth nadat ze een nacht was opgenomen in het ziekenhuis. Op doktersadvies hield ze een aantal weken rust. Zondag liet ze opnieuw verstek gaan bij Remembrance Day, de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers. Volgens Buckingham Palace had de koningin last van rugklachten.

Volledig scherm Koningin Elizabeth II met koningin Rania van Jordanië en koning Abdullah II van Jordanië tijdens een privé-audiëntie in Buckingham Palace. © Getty Images

Koningin Máxima ‘heel trots’ op verjaardagsboek van Amalia

Koningin Máxima vindt dat het boek dat over haar oudste dochter Amalia is geschreven “leuk geworden” is. De Nederlandse koningin werd deze week gevraagd naar het veelbesproken verjaardagsboek ‘Amalia’, dat afgelopen dinsdag verschenen. “Leuk hè”, reageerde ze kort, om op de vraag van wat ze ervan vindt alleen met het woord “mooi” te antwoorden. “Ik ben heel trots op haar.”

De auteur had naar aanleiding van de 18e verjaardag van Amalia enkele persoonlijke ontmoetingen met de prinses. De twee spraken onder meer over haar schooltijd, liefde voor muziek en haar toekomstige rol als koningin. In het boek staan ook beelden uit het privéarchief van de prinses. Het is traditie in Nederland dat er rond de 18e verjaardag van de troonopvolger een boek uitkomt, zodat het land die beter kan leren kennen. Zo verscheen in 1985 de biografie ‘Alexander’ en werd in 1956 ‘Portret van Prinses Beatrix’ uitgebracht.

Volledig scherm Koningin Maxima en prinses Amalia. © ANP

Koning Filip en Mathilde bezoeken jongeren met eetstoornissen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben deze week een bezoek gebracht aan de afdeling Eetherstel en de ziekenhuisschool De Rader bij de Zorggroep Alexianen in Tienen. Het koningspaar kreeg uitleg over de afdeling en ze woonden ook een les bij. Op de afdeling zitten momenteel 35 jongeren en jongvolwassenen vanaf 15 jaar die eetstoornissen hebben. De meesten volgen tijdens hun opname ook lessen in de ziekenhuisschool zodat hun schoolachterstand niet te groot wordt.

Vaak gaat een eetstoornis gepaard met een andere problematiek en leidt dit tot ernstige psychosociale en lichamelijke problemen, die soms levensbedreigend kunnen zijn. Directeur Bert Lambeir vertelde tegen persbureau Belga dat het aantal eetstoornissen onder meisjes sterk gestegen is. “Daardoor zijn de wachtlijsten sterk toegenomen. Dat is ook in het nieuws gekomen en dat trok de aandacht van het vorstenpaar. Die lange wachtlijsten komen voor op alle plekken waar ze werken met eetstoornissen.”

Vooral het wegvallen van de gebruikelijke mechanismen van jongeren om met eetstoornissen om te gaan tijdens de lockdowns, zorgden voor een toename. Zo zagen ze minder vrienden, waardoor ze meer thuiszaten en vaak was die thuissituatie niet ideaal. Tijdens de gesprekken met de jongeren toonde het koningspaar een grote betrokkenheid bij hun problematiek omdat ze zelf ook kinderen hebben van die leeftijd. Voor de patiënten was het bezoek van de koning en koningin zeer belangrijk.

Volledig scherm Voor de patiënten was het bezoek van de koning en koningin zeer belangrijk. © BELGA

Hertogin Camilla knuffelt met ezels en paarden in dierenziekenhuis

Camilla, de hertogin van Cornwall, was tijdens haar staatsbezoek aan Egypte duidelijk in haar nopjes. De echtgenote van prins Charles, een groot dierenliefhebster, is deze week langsgegaan bij het Brooke Veterinary Hospital in Caïro en mocht daar knuffelen met enkele paarden en ezels.

Terwijl Charles in de Egyptische hoofdstad een bezoek bracht aan het innovatiepark GrEEK Campus, reisde Camilla solo naar het ziekenhuis voor paarden en ezels. De hertogin kreeg er een rondleiding en hoorde de verhalen over de opgenomen dieren. Ook mocht Camilla een soort klavertjes voeren aan een paard dat was aangereden door een auto. “Arm dier, je bent in goede handen”, zei ze volgens de Daily Mail toen ze hem aaide.

Een ander paard vond een aanwezige verslaggeefster wel leuk en knabbelde op haar haren. “U heeft een nieuwe vriend”, reageerde Camilla lachend. Charles en Camilla kwamen donderdag overgevlogen vanuit Jordanië voor hun tweedaagse bezoek. Op de eerste dag bezocht het echtpaar onder meer een moskee.

Volledig scherm “Arm dier, je bent in goede handen”, zei Camilla volgens de Daily Mail toen ze het dier aaide. © EPA

