ROYAL BITS. Koningin Máxima biedt luisterend oor en Zweedse prinses Estelle doet harten smelten

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Prinses Anne trots op prestaties van Britse atleten in Beijing

Prinses Anne (71) vindt dat de Britse atleten trots moeten zijn op hun prestaties tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing. Groot-Brittannië behaalde tijdens deze editie van de Olympische Winterspelen twee medailles: één gouden en één zilveren. Beide medailles werden behaald in het curlen.

“Elke editie van de Olympische Winterspelen is uniek en dat is deze keer niet anders. Deze Winterspelen zijn op zo veel manieren uitdagend geweest voor jullie, jullie coaches en families”, schrijft Anne in een bericht aan de atleten van Team GB. De prinses, die voorzitter is van het Brits olympisch comité, schonk ook speciale aandacht aan de curlers, die namens het Verenigd Koninkrijk de medailles binnenhaalden. “Of het nu je eerst of laatste Winterspelen zijn, koester de herinneringen en vriendschappen die je hebt gemaakt. Dank jullie voor jullie bijdrage aan Team GB, jullie hebben het land trots gemaakt!”

Märtha Louise van Noorwegen feliciteert ‘beste vader’ koning Harald

Märtha Louise van Noorwegen heeft op Instagram haar vader, koning Harald, gefeliciteerd met zijn verjaardag. Afgelopen maandag werd de koning 85 jaar. “Gefeliciteerd met je verjaardag, ‘s werelds beste vader. Je bent een absolute koning!”, schrijft de 50-jarige Märtha Louise onder een foto van haar vader in een bootje.

Harald viert zijn verjaardag met enkele naaste familieleden tijdens een vakantie in het buitenland, zo maakte het Noorse hof vorige week bekend. Omdat het om een privéreis gaat, wordt niet bekendgemaakt in welk land de festiviteiten plaatsvinden en wie daarbij zijn. De koning kan tijdens zijn verjaardag in het buitenland bijkomen van een verkoudheidsvirus dat hem onlangs anderhalve week van het werk heeft gehouden.

Koningin Máxima biedt luisterend oor aan overbelaste politiemensen

Koningin Máxima bood deze week een luisterend oor aan Nederlandse politiemedewerkers die door alles wat ze meemaakten tijdens hun werk PTSS of een burn-out hebben gekregen. Dat deed ze tijdens een werkbezoek aan het zogenaamde project Phoenix, dat deze politiemensen helpt bij hun herstel en terugkeer op de werkvloer. Overbelaste politiemensen kunnen daar rustig weer aan hun werk wennen in een prikkelarme omgeving, met een huiselijke sfeer en hond Lola die los rondloopt.

“Wat betekent prikkelarm voor u, geen portofoons?”, vroeg de koningin aan één van de deelnemers die kampt met PTSS. “Dat betekent voor mij geen uniform zien en een omgeving waar er niet over elkaar geoordeeld wordt”, antwoordde hij. “Die veilige setting is voor mijn herstel heel waardevol geweest. Zo lukte het mij met hulp van mijn collega’s om mijn computer weer op te starten, want dat kon ik niets eens.” Daarnaast werd er ook voorgelezen uit een dagboek dat een rechercheur bijhield tijdens haar herstel: “Drooghouden is heel moeilijk”, reageerde Máxima aangeslagen.

Volledig scherm Koningin Máxima bood een luisterend oor aan politiemedewerkers die door alles wat ze meemaakten tijdens hun werk PTSS of een burn-out hebben gekregen. © EPA

Camilla kijkt uit naar viering van jubileum Elizabeth

Camilla, de hertogin van Cornwall, kijkt uit naar de viering van het regeringsjubileum van haar schoonmoeder koningin Elizabeth. Die zit dit jaar zeventig jaar op de Britse troon, wat in juni groots gevierd wordt met onder meer een recordpoging picknicken en een jubileumconcert. “Het is altijd heerlijk om uit te kunnen kijken naar iets vrolijks”, zegt Camilla in een interview met de BBC. “Iedereen heeft een moeilijke tijd achter de rug”, verwijst ze naar de coronacrisis. “We moesten wegblijven bij onze families en vrienden, maar nu kunnen we allemaal weer samenkomen en dit vieren.” Elizabeth zat op 6 februari precies zeventig jaar op de troon. De 95-jarige koningin is de eerste Britse vorst die het platina jubileum bereikte.

Volledig scherm Camilla, de hertogin van Cornwall, kijkt uit naar de viering van het regeringsjubileum van haar schoonmoeder koningin Elizabeth. © EPA

Keizer Naruhito hoopt dat Japanners elkaar blijven steunen

De Japanse keizer Naruhito hoopt dat de Japanse bevolking elkaar zal blijven steunen. Dat zei de keizer in een bijzondere toespraak die hij hield voor zijn 62e verjaardag. De keizer riep de bevolking ook op om het “vuur van hoop in hun harten” brandend te houden. “De moeilijke situatie blijft aanhouden, maar ik geloof dat het mogelijk is om deze zware werkelijkheid te overwinnen met geduld en door voor elkaar te zorgen, pijn met elkaar te delen en moeite te doen om elkaar te steunen”, zei Naruhito.

In zijn toespraak sprak Naruhito ook over het veelbesproken huwelijk van zijn nichtje Mako. Daarover zei de keizer dat hij hoopt dat zijn nichtje “een gelukkig leven zal leiden”. Ook betreurde hij de ophef (onder meer vanwege een ruzie over een studielening) die er over het huwelijk was ontstaan. Mako, de dochter van kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko, woont inmiddels met haar man in New York.

Volledig scherm De keizer riep de bevolking ook op om het “vuur van hoop in hun harten” brandend te houden. © via REUTERS

Nieuwe foto van jarige prinses Estelle

De Zweedse prinses Estelle deed afgelopen woensdag alle harten smelten tijdens haar tiende verjaardag. Zoals gebruikelijk deelde het Zweedse hof immers een nieuwe foto. Estelle werd eerder deze maand in het koninklijk paleis in Stockholm gefotografeerd. De prinses is op de foto geheel in het wit gekleed en kijkt lachend de camera in. De prinses is het oudste kind van kroonprinses Victoria en prins Daniel. Ze is tweede in lijn van troonopvolging.

Koningin Mathilde beleeft muzikale tijd in Gent

Koningin Mathilde (49) heeft deze week een bezoek gebracht aan het KASK en Conservatorium in Gent. De koningin werd er getrakteerd op enkele muzikale optredens, maar leerde er ook over de bouw van instrumenten. Zo woonde ze een masterclass cello bij en studenten speelden meerdere stukken voor haar. Daarna ging de koningin met hen in gesprek over hun muzikale carrière.

Daarna nam Mathilde een kijkje in de bibliotheek en ging ze in gesprek met studenten in richtingen als klassieke muziek, hedendaagse muziek en instrumentenbouw. Milan Barbé, die onlangs is afgestudeerd in instrumentenbouw, noemde het “fantastisch en onwerkelijk” om de koningin te hebben ontmoet. “De koningin was super geïnteresseerd in het ambacht, en we spraken over de instrumenten en de materialen.”

Volledig scherm Koningin Mathilde © Photo News

