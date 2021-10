ROYAL BITS. Koning Willem-Alexander heeft nieuwe hond en de kinderen van prinses Delphine ontmoeten koning Albert

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Kinderen van prinses Delphine ontmoeten koning Albert

Na de jarenlange juridische strijd van Delphine (53) voor erkenning door haar vader koning Albert is de relatie tussen de twee nu goed. “Albert is een buitengewoon aardig persoon”, zegt de prinses, die vorig jaar officieel werd erkend door haar vader, in het Franse tijdschrift Paris Match.

Toen de twee elkaar vorig jaar na vele jaren troffen, ging dat volgens Delphine gelijk goed. “Toen ik mijn vader na vele jaren weer zag, voelde ik dat het contact natuurlijk was. Het was heel gemakkelijk en dat heb ik ook ervaren met mijn broers en mijn zus.” Albert heeft inmiddels ook de kinderen van de prinses ontmoet, en ook daar kijkt Delphine positief op terug: “Het ging heel goed.”

Volledig scherm Een foto uit november 2020, toen koning Albert en Delphine zich verzoenden. © AFP

Prins Charles gaat in Schotse kilt naar de lokale markt

De dag van prins Charles (72) stond dinsdag in het teken van typisch Schotse producten. De hertog van Rothesay, zoals hij in het hoge noorden genoemd wordt, ging in Aberdeenshire langs bij verschillende bedrijven die lokale producten maken of verkopen. Ook bezocht hij een lokale markt, waarvoor hij typisch Schotse kledij aan had getrokken. Charles had gekozen voor een groen-rood geruite kilt, zo is te zien op foto’s die door Clarence House zijn gedeeld.

Op de markt ging Charles in gesprek met inwoners. Van marktkooplui hoorde hij over de lokale producten die er worden verkocht, zoals lokaal gekweekt varkensvlees, honing en taarten. Behalve de markt nam Charles ook een kijkje bij de Amity Fishing Company in Peterhead, een bedrijf dat vis verkoopt dat gevangen is voor de kust van Schotland. Het bedrijf wordt geleid door de befaamde schipper Jimmy Buchan, die ook een rol had in de met een Bafta bekroonde BBC-serie ‘Trawlermen’.

Koning Willem-Alexander en gezin hebben een nieuwe hond

De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) heeft er een nieuw gezinslid bij. Op sociale media stelde de koninklijke familie op Dierendag hun hond Mambo voor. Op Twitter en Instagram is een foto van de viervoeter gedeeld. “Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het koninklijk gezin”, staat daarbij geschreven. Hoe oud het beestje is en welk ras het is, deelt het koninklijk gezin niet. Ook is het niet duidelijk wanneer Mambo bij de familie is gaan wonen.

Deense kroonprinses Mary trapt een balletje

De Deense kroonprinses Mary heeft deze week een sportief uitstapje gemaakt. De vrouw van kroonprins Frederik was op het voetbalveld te vinden samen met Kasper Schmeichel, de doelman van het Deense voetbalelftal. De stichting van de Deense kroonprinses deelde een aantal foto’s en video’s op sociale media, waarop te zien is hoe Mary op het voetbalveld rent en een balletje trapt met de Deense keeper. Tussendoor werd het tweetal ook gefotografeerd terwijl ze een praatje maakten over hun project, Antibulli Fodbold.

De Mary Foundation werkt samen met de Deense voetbalbond voor het project dat onder meer als doel heeft om pesten in de sport tegen te gaan, met name in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Doelman Schmeichel en voetbalster Pernille Harder zijn ambassadeur van het project.

