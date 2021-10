ROYAL BITS. Koning Filip is fiere vader en prinses Charlène is in rouw om doodgereden hondje

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Prins William ‘gefrustreerd’ door commercieel gebruik Diana-interview

Het is prins William een doorn in het oog dat het veelbesproken interview dat zijn moeder prinses Diana in 1995 gaf aan de BBC nog altijd voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. William zou ‘gefrustreerd’ zijn over de ‘commercialisering’ van het beruchte gesprek tussen zijn moeder en BBC-journalist Martin Bashir. De nieuwste aanleiding daarvoor is het nieuws dat Netflix-serie ‘The Crown’ in het aankomende, vijfde seizoen een hele aflevering aan het interview wijdt. In het beroemde interview is Diana openhartig over haar huwelijksproblemen met Charles. Ook spreekt ze de beroemde zin “we waren met zijn drieën in dit huwelijk” uit, doelend op Charles’ affaire met Camilla Parker-Bowles.

In mei van dit jaar sprak William de BBC aan het op interview. Toen zei hij: “Ik ben ervan overtuigd dat het programma geen enkel bestaansrecht meer heeft en vind dat het nooit meer mag worden uitgezonden.” Aanleiding was toen de uitkomst van het onderzoek dat de BBC naar het interview had ingesteld en waaruit bleek dat Bashir Diana indertijd met misleidende informatie had overtuigd tot het gesprek. De bronnen rond de prins zeggen nu dat William nog steeds achter zijn woorden van toen staat.

Koning Abdullah van Jordanië maakt reis door Europa

Koning Abdullah heeft deze week een achtdaagse Europese tour afgewerkt. Oostenrijk was de eerste stop voor de Jordaanse koning. In Wenen werd Abdullah ontvangen door bondspresident Alexander Van der Bellen in de Hofburg, het voormalig keizerlijk paleis. Dinsdag reisde Abdullah verder naar Polen, waar hij onder meer in gesprek ging met de president, en op woensdag was de koning in Duitsland. Van donderdag tot en met maandag stond een bezoek aan Groot-Brittannië op de agenda. Daar verblijft hij momenteel nog steeds.

In elk land wil de koning de onderlinge banden verbeteren evenals bijpraten over de nieuwste regionale en internationale ontwikkelingen. Als onderdeel van zijn bezoek aan Groot-Brittannië neemt Abdullah ook deel aan de klimaattop die wordt gehouden in het Schotse Glasgow.

Koning Filip is ‘heel fier’ op dochter Elisabeth

Koning Filip is trots op ‘zijn’ prinses Elisabeth. Dat bekende hij op de 20e verjaardag van zijn dochter tegenover de pers op de heenweg naar Denemarken, waar de koning op werkbezoek was. Volgens de koning is Elisabeth “heel gelukkig” in Engeland, waar ze sinds enkele weken studeert aan het Lincoln College in Oxford.

Elisabeth begon deze maand met haar driejarige studie History & Politics. Eerder ging ze naar het Atlantic College in Wales, waar momenteel prinses Alexia leerling is, en afgelopen jaar volgde ze een opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.

Noorse Koning Harald (84) haalt eerste mobiele telefoon in huis

Koning Harald van Noorwegen (84) heeft voor het eerst in zijn leven een mobiele telefoon. De vorst heeft door de coronapandemie beseft dat hij mee wil gaan met de tijd. “Als er iets is wat we sinds maart vorig jaar echt hebben geleerd, dan is het wel het belang van moderne computertechnologie om met elkaar in contact te kunnen komen”, zei de koning donderdagavond in een toespraak tijdens een diner met parlementsleden op het koninklijk paleis in Oslo. “Groot was dan ook de vreugde in de familie toen ik een mobiele telefoon kreeg. Ik heb er maar veertig jaar over gedaan.” Hoewel Harald inmiddels wel gewend is geraakt aan het digitale tijdperk, is hij er blij om dat hij donderdag weer kon dineren met het parlement. “We hebben nu gelukkig geen scherm meer nodig.”

Prinses Charlène rouwt om overleden hond

Verdrietig nieuws voor prinses Charlène van Monaco. Haar geliefde hond is overleden, laat zij via Instagram weten. “Mijn kleine engel is afgelopen nacht doodgegaan, ze is overreden. Ik zal je zo erg missen, rust in vrede”, schrijft de bedroefde Charlène bij een foto waarop ze de hond vasthoudt.

De prinses verblijft momenteel nog in Zuid-Afrika. Charlène is al sinds mei in haar thuisland en is al meerdere keren geopereerd aan een keel-, neus- en oorinfectie die ze kort na aankomst opliep. Het is nog niet bekend wanneer ze weer terugvliegt naar Monaco.

Britse prinses Anne bezoekt hoofdkantoor MI5

Prinses Anne bezocht deze week Thames House, het hoofdkantoor van de Britse inlichtingen- en veiligheidsdienst MI5 in Londen. Op Instagram deelde de veiligheidsdienst een aantal foto’s van het bezoek van de jongere zus van prins Charles. Tijdens het bezoek ontmoette Anne enkele medewerkers van de dienst en sprak ze met hen over hun werk. Veel van de gesprekken gingen over hoe de organisatie zich heeft aangepast aan werken gedurende de coronapandemie.

Voor Anne was het de eerste keer dat ze MI5 bezocht, maar de koninklijke familie onderhoudt al jaren een hechte band met de veiligheidsdienst. Annes moeder koningin Elizabeth bezocht Thames House in 2020 en prins Charles is sinds 2011 beschermheer van de inlichtingendienst. Prins William werkte zelfs een keer een week mee op het kantoor om aandacht te vragen voor het werk van de dienst.

