ROYAL BITS. Koning Filip en Mathilde moedigen olympiërs aan en Queen Elizabeth spendeert eerste vakantie zonder prins Philip

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Noorse koninklijke familie herdenkt aanslagen op Utøya

Kroonprins Haakon (48), kroonprinses Mette-Marit (47) en prinses Ingrid Alexandra (17) van Noorwegen waren deze week aanwezig op het eiland Utøya om slachtoffers van de terroristische aanslagen in het land te herdenken. Tijdens de herdenking op het eiland gaf Haakon een speech waarin de kroonprins benadrukte om te blijven praten over de gebeurtenissen. “Het is belangrijk dat mensen durven te praten over wat er is gebeurd, ook al is het ongemakkelijk”, aldus de Noorse kroonprins. Haakon vindt het daarnaast ook belangrijk dat iedereen blijft luisteren naar de persoonlijke verhalen van overlevenden. “Niemand van ons kan zich verplaatsen in de angst die iedereen hier gevoeld moet hebben. Het enige wat we kunnen doen is luisteren en een deel van de pijn wegnemen van iedereen die de aanslag heeft overleefd.”

Tijdens hun bezoek aan Utøya legden de leden van de koninklijke familie bloemen bij het gedenkteken voor de aanslag, die afgelopen donderdag 10 jaar geleden plaatsvond. Anders Breivik liet toen explosieven afgaan voor het kantoor van toenmalig premier Jens Stoltenberg en bracht zo acht mensen om het leven. Twee uur na de bomaanslag in Oslo schoot Breivik 69 mensen dood op het eiland Utøya, waar toen een jeugdkamp van de regerende Noorse arbeiderspartij aan de gang was.

Volledig scherm Tijdens hun bezoek aan Utøya legden de leden van de koninklijke familie bloemen bij het gedenkteken voor de aanslag, die afgelopen donderdag 10 jaar geleden plaatsvond. © EPA

Koning Filip en Mathilde in gesprek met olympische sporters

Koning Filip (61) en koningin Mathilde (48) hebben deze week videogesprekken gevoerd met sporters in aanloop naar de Olympische Spelen. Het paleis deelde op sociale media foto’s van het koningspaar achter de laptop. De koning en koningin spraken met polsstokspringer Ben Broeders, taekwondoka Jaouad Achab en gewichtheffer Nina Sterckx. “Veel succes aan alle atleten tijdens de Olympische Spelen in Tokio! Go Team!”, klonk het enthousiast bij ons vorstenpaar.

Griekse prinses Olympia toont haar rijke vriend

Prinses Olympia (25) van Griekenland, kleindochter van de laatste Griekse koning Constantijn én petekind van de Britse prins Charles, heeft op sociale media een zeldzame foto gedeeld van haar partner. De Griekse prinses is al meer dan een jaar samen met de steenrijke Brit Peregrine Pearson, een aristocraat en de zoon van burggraaf Cowdray. Zijn familiale vermogen wordt geschat op meer dan 262 miljoen euro. Prinses Olympia en haar vriend genieten momenteel van een vakantie in Griekenland en de prinses kon het duidelijk niet laten om toch een foto te delen met haar volgers op Instagram.

Volledig scherm Prinses Olympia van Griekenland is samen met een Britse aristocraat. © Instagram @olympiagreece

Queen Elizabeth naar Balmoral voor eerste vakantie zonder Philip

Koningin Elizabeth (95) is uit Windsor Castle vertrokken voor haar eerste zomervakantie zonder haar overleden echtgenoot prins Philip. Zoals gebruikelijk brengt de Queen haar vrije weken door op haar landgoed in het Schotse Balmoral, maar nu dus voor het eerst alleen. Britse media zagen vrijdag dat Elizabeth naar de luchthaven werd gebracht.

Het is de eerste keer dat de koningin vakantie neemt na het overlijden van haar man in april. Wel wordt gefluisterd dat Elizabeth al in mei een weekje naar Balmoral was gereisd om te rouwen om Philip. De koningin blijft naar verwachting tot begin oktober in Schotland. Hoewel het haar eerste vakantie is zonder Philip, zal ze er niet eenzaam zijn. Haar kinderen en kleinkinderen vergezellen haar ook geregeld.

Volledig scherm De zomervakantie vierden Queen Elizabeth en haar man Philip vrijwel elk jaar samen in Balmoral. Naar verluidt was het echtpaar daar het gelukkigst. © Photo News

Ex-prinses Tessy van Luxemburg opnieuw getrouwd

Tessy Antony-De Nassau (35), ex-vrouw van prins Louis van Luxemburg, is opnieuw getrouwd. De ex-prinses gaf vrijdag op het gemeentehuis in Zürich het jawoord aan de Zwitserse zakenman Frank Floessel. Vanwege corona was de ceremonie bescheiden en verenigden Tessy en Frank zich ook alleen in het bijzijn van hun getuigen voor de wet. De prinsen Gabriel en Noah, de zonen van Tessy die zij kreeg met haar ex, waren samen met Franks dochter Julia aanwezig. Tessy is momenteel in verwachting van nog een jongen. Het stel wil later nog een groot feest geven.

Het koppel kent elkaar al enkele jaren. Vorig jaar maakte Tessy bekend dat ze een relatie had met Frank. Tessy was ruim tien jaar getrouwd met Louis, de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. In 2017 werd bekend dat het stel ging scheiden. Tessy leverde hiermee al haar koninklijke titels in.

Prins William en Kate Middleton bedanken iedereen voor felicitaties aan George

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben op Twitter bedankt voor de felicitaties voor hun zoontje prins George. George vierde afgelopen donderdag zijn achtste verjaardag. “Iedereen heel erg bedankt voor alle lieve berichten op prins George’s achtste verjaardag”, schrijft het paar op Twitter.

Eerder op de dag van zijn verjaardag werd er door Kensington Palace al een nieuwe foto gedeeld van de jarige prins. Het portret is dit jaar extra bijzonder omdat het een eerbetoon aan de dit jaar overleden prins Philip lijkt te zijn. George poseerde voor de foto zittend op een Range Rover, een van de favoriete auto’s van Philip.

