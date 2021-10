ROYAL BITS. Jordaanse kroonprins getroffen door corona en prinses Beatrice onthult naam van eerste kindje

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Jordaanse kroonprins test positief op corona

Kroonprins Hussein van Jordanië test positief op het coronavirus. Dat heeft het Jordaanse hof bekendgemaakt in een verklaring. De coronabesmetting kwam aan het licht bij een routinetest. De 27-jarige kroonprins - die met zijn vader al in januari het coronavaccin kreeg - zou milde symptomen hebben maar verder in goede gezondheid verkeren. Volgens protocol gingen zijn ouders, koning Abdullah en koningin Rania, vijf dagen in quarantaine. Die is inmiddels afgerond.

Parelketting koningin Josephine onder de hamer

Een historische parelketting met diamanten die ooit van de Zweedse en Noorse koningin Josephine is geweest, gaat volgende maand onder de hamer in Hong Kong. Het is de derde keer dat het parelsnoer op een veiling te koop wordt aangeboden. De negentiende eeuwse ketting staat formeel bekend als de Leuchtenberg-halsketting en zou gemaakt zijn door juwelier Marie-Étienne Nitot, de oprichter van het Maison Chaumet. Dat maakt sinds 1780 juwelen en had onder meer beroemdheden als Marie-Antoinette en Napoleon I als klanten. De ketting bestaat uit twee strengen parels waaraan zeven druppelvormige parels hangen.

De Leuchtenberg-halsketting is in 1995 voor het eerst op een veiling terechtgekomen. De Zweedse koninklijke familie bracht het stuk toen zelf in. In 2014 kwam de ketting voor de tweede keer op de markt. Tijdens een veiling in Zwitserland is er toen zo’n 3 miljoen euro voor betaald. Veilinghuis Sotheby’s veilt het stuk op 12 oktober in Hong Kong en heeft daar hoge verwachtingen van. “Aziatische verzamelaars vinden sieraden met een koninklijke herkomst erg belangrijk. Met deze ketting kan de koper straks een stukje geschiedenis bezitten en tegelijk van deze zeldzame parels genieten.”

Volledig scherm 2021-09-29 17:59:23 epa09495075 A model (L) wears Queen Josephine’s Pearl and Diamond Necklace next to a portrait of Augusta-Amelie of Bavaria (R) pictured wearing the same necklace, during a preview at Sotheby’s in Hong Kong, China, 29 September 2021. The necklace will be auctioned on 12 October 2021 in Hong Kong. EPA/JEROME FAVRE © EPA

Queen Elizabeth en prins Charles planten bomen voor 70ste jubileum van koningin

Queen Elizabeth (95) en prins Charles (72) hebben samen een boom geplant op het landgoed bij Balmoral Castle in Schotland. Moeder en zoon gaven hiermee het startschot voor een landelijke actie om zoveel mogelijk bomen te planten voor het zeventigjarige troonjubileum van de koningin. Dat feest wordt volgend jaar gevierd.

De actie maakt onderdeel uit van The Queen’s Green Canopy en heeft als slogan voor ‘Plant a tree for the Jubilee’. De komende vijf maanden worden groepen, organisaties en individuen gevraagd om een boom te planten. De bedoeling is dat alle bomen bij elkaar volgend jaar, als het jubileumfeest van Elizabeth wordt gevierd, een bladerdak boven Groot-Brittannië vormen. De boom die Charles en zijn moeder plantten is een koperkleurige beuk. De boom staat bij het cricketpaviljoen op landgoed Balmoral en is toegevoegd aan de online bomenkaart die vrijdag ook werd gelanceerd. Op die kaart zijn straks alle bomen te vinden die voor de koningin zijn geplant.

Volledig scherm Queen Elizabeth (95) en prins Charles (72) hebben samen een boom geplant op het landgoed bij Balmoral Castle in Schotland. © Photo News

Koningin Maxima krijgt opvallende boodschap te horen

“Je komt hier makkelijker aan drugs dan aan een baan”. Dat is de boodschap die koningin Máxima deze week in het stadhuis van Rotterdam meekreeg tijdens een gesprek met jongeren die in aanraking zijn gekomen met Halt, een instantie die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen. “Kom je makkelijker aan drugs dan aan alcohol?”, wilde Máxima weten. Dat was inderdaad het geval, zo werd haar verteld.

Er werd gepraat over de verschillende problemen waarmee jongeren te maken krijgen en drugsgebruik op scholen was daar één van. “Het blowen is toegenomen tijdens de lockdown”, aldus een van de gesprekspartners van de koningin. Rioolonderzoek bevestigde het toenemend drugsgebruik, zei de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (volksgezondheid, zorg, ouderen en sport).

De negen jongeren die in de trouwzaal van het stadhuis het gesprek aangingen ter gelegenheid van het jubileum van Halt waren na een aarzelend begin bijzonder openhartig. Ze wilden niet alleen vragen beantwoorden maar zelf ook vragen stellen. Hoe de koningin zou reageren als een van haar dochters in een Halt-programma terecht zou komen, bijvoorbeeld. Máxima zei dat ze opgelucht zou zijn dat haar kind er zonder strafblad vanaf zou komen. Ze herhaalde wat ze vaker heeft gezegd: een kind moet fouten kunnen maken en daarvan leren. Dat gold overigens ook voor ouders.

Volledig scherm “Je komt hier makkelijker aan drugs dan aan een baan”. Dat is de boodschap die koningin Máxima deze week in het stadhuis van Rotterdam meekreeg tijdens een gesprek met jongeren die in aanraking zijn gekomen met Halt, een instantie die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen. © ANP

Dochter prinses Beatrice heet Sienna

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi hebben hun dochter Sienna genoemd. De oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson deelt vrijdag op Twitter, naast de naam, ook twee voetafdrukjes van haar dochter. Voluit heet het meisje Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. “We maken het goed en Wolfie is de beste grote broer voor Sienna”, schrijft de 33-jarige Britse prinses over haar stiefzoon. Sienna werd op 18 september geboren en is het eerste kind van Beatrice en haar man samen. Edoardo heeft uit een eerdere relatie wel zoon Christopher Woolf (5).

