ROYAL BITS. Hondje van prins Carl Philip & prinses Sofia gered en prinses Beatrix wandelt erop los

Beatrix trekt met wandelstokken door mangrovepark Curaçao

Prinses Beatrix (83) heeft vorige week zaterdag met haar wandelstokken een mangrovepark in Willemstad bezocht. Daar kreeg ze onder meer uitleg over de rol van mangroven als kraamkamers voor koraalrifvissen. Beatrix werd ontvangen door onder meer Charles Cooper, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning en Paul Stokkermans, de algemeen directeur van Carmabi, een onderzoeksinstituut. Ze luisterde onder genot van een drankje naar uitleg over het park.

Staatsbezoek Filip en Mathilde aan Italië weer uitgesteld

Koning Filip en koningin Mathilde zijn dan toch niet naar Italië vertrokken. Het staatsbezoek van het Belgische koningspaar is wederom uitgesteld. Het staatsbezoek stond al langer op de planning, maar werd al eerder verschoven als gevolg van de coronacrisis. Volgens het Belgische Hof is het besluit genomen “in het licht van de verslechterde gezondheidssituatie”. De Belgische koning en koningin waren uitgenodigd door de Italiaanse president Sergio Mattarella. Koning Filip is op woensdag wel een dag afgereisd naar Rome voor een ontmoeting met de president. “Hij zal hierbij benadrukken hoe belangrijk de goede banden tussen Italië en België zijn”, aldus het Belgische hof.

Halfbroer Cambodjaanse koning overleden

De Cambodjaanse prins Norodom Ranariddh is overleden. De halfbroer van de huidige koning Sihamoni, die tussen 1993 en 1997 premier van Cambodja was, stierf vorige week zondag op 77-jarige leeftijd in Frankrijk. Ranariddh was de tweede zoon van de in 2012 overleden koning Norodom Sihanouk, die in totaal veertien kinderen had bij vijf verschillende vrouwen. Hij ging begin jaren negentig op aandringen van zijn vader de politiek in en won de verkiezingen in 1993. Hij werd vervolgens premier, een functie die hij deelde met zijn politieke tegenstander Hun Sen. Sihanouk keerde op dat moment na bijna veertig jaar terug op de troon.

De politieke carrière van Ranariddh duurde niet lang. Na vier jaar werd de prins afgezet tijdens een coup van Hun Sen, die momenteel nog altijd premier van Cambodja is. Ranariddh kampte sinds een ernstig auto-ongeluk in 2018, waarbij zijn tweede vrouw om het leven kwam, met gezondheidsproblemen. In 2019 ging hij naar Parijs om zich te laten behandelen voor een gebroken bekken.

Hondje Carl Philip en Sofia gered door oplettende wandelaars

Siri, het hondje van de Zweedse prins Carl Philip (42) en prinses Sofia (36), ontsnapte afgelopen week uit het huis waar het gezin met hun drie kinderen Alexander (5), Gabriel (4) en Julian (8 maanden) in Stockholm woont. De viervoeter werd niet lang daarna veilig thuisgebracht dankzij de oplettendheid van haar vinders. Dit meldt Expressen. Siri ontsnapte in 2018 ook al eens uit Villa Solbacken, waar het gezin woont. Toen werd het dier door de politie thuisgebracht.

De border terrier werd opgemerkt door de 20-jarige Angelina Berge. “Ik ben meteen uit de auto gesprongen toen ik het dier daar zag en probeerde dichterbij te komen. Het hondje liep alleen rond, maar leek wel vertrouwd met de omgeving. Toen kreeg ik het idee dat ze misschien van huis was weggelopen en belde ik direct het nummer dat op haar halsband stond, toen ik de hond eenmaal bij me had. Helaas kregen we zowel telefonisch als via sms geen contact en was ook de dierenafdeling van de politie in Stockholm niet bereikbaar.” Berge grapte vervolgens tegen haar vriendin dat de hond misschien wel van prins Carl Philip was, omdat die aan het park woont. “Nadat ik ging googelen zag ik dat de hond van Carl Philip wel vaker is ontsnapt en zag ik op foto’s meteen dat zij het was. Ik barstte in lachen uit en dacht: ‘dit kan niet waar zijn’. Vervolgens ben ik met mijn vriendin naar het huis gelopen en hebben we aangebeld met de mededeling dat we Siri gevonden hadden. De prins deed zelf open, samen met een van zijn zonen, en was ontzettend aardig. Het gezin was heel blij dat hun hond weer thuis was, hij bleef ons maar bedanken.”

Prins Charles opent nieuwe campus Royal College of Music

Prins Charles heeft donderdag in Londen de nieuwe campus van het het Royal College of Music geopend. De prins van Wales hield een toespraak en luisterde naar de muziek van een aantal studenten. Vlak voor aanvang van zijn openingsspeech ontmoette Charles een aantal studenten van de opleiding. Hij sprak onder meer met fluitiste Amy Gillen en luisterde naar de Franse masterstudent Apolline Khou, die het klavecimbel bespeelde. Het is bekend dat Charles een groot liefhebber is van opera en klassieke muziek. Het Royal College of Music werd in 1883 geopend door de toenmalige prins van Wales, de latere koning Edward VII. Koningin Elizabeth is officiële beschermheilige van het college, terwijl Charles sinds 1993 president van opleiding is. Vele bekende Britse musici volgden hun opleiding aan het RCM in Londen.

Geen losse munt voor jarige prinses Amalia

Prinses Amalia krijgt voor haar 18e verjaardag geen losse munt. De Koninklijke Nederlandse Munt bevestigt dat het bij de duoset blijft die in september al verscheen van de prinses en haar moeder koningin Máxima, die dit jaar vijftig werd. In die set zitten twee munten: een van koningin Máxima die op 17 mei jarig was, en een van haar dochter prinses Amalia die op 7 december jarig is. Er zijn in totaal 3.000 setjes gemaakt van alle acht Nederlandse euromunten, aldus de Koninklijke Nederlandse munt. De voorzijde toont het dubbelportret van koningin Máxima en prinses Amalia. De achterkant toont een aantal sterren met de teksten ‘Koningin Máxima 50 jaar’ en ‘Prinses Amalia 18 jaar’. Het setje kost 29,95 euro en is nog steeds te koop op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Volledig scherm © ANP

