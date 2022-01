ROYAL BITS. Grote zorgen om veiligheid van Zweeds koningspaar en ook Noorse prinses Märtha Louise vreest het ergste

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Prins William steunt rouwend jongetje: “Het wordt beter”

Prins William heeft zijn steun betuigd aan een jongetje dat recent zijn moeder is verloren. De prins bracht een bezoek aan een centrum voor kwetsbare mensen, waar hij in gesprek ging met de 11-jarige Deacon. “Het wordt beter”, zei William tegen Deacon, wiens moeder vorig jaar op 28-jarige leeftijd overleed. Hij legde daarbij een hand op de schouder van de jongen. Zelf verloor William op 15-jarige leeftijd zijn moeder, prinses Diana, in 1997. “Ik weet hoe je je voelt”, vulde hij aan.

William en zijn vrouw Kate hebben ongeveer een kwartiertje met de jongen en zijn overgrootmoeder gepraat. Vervolgens maakte het stel nog een aantal foto’s met families die aanwezig waren. Op een van de foto’s houdt Catherine een baby’tje vast. “Haal je niets in je hoofd hoor”, zei William lachend. “Die gaat echt niet mee naar huis.”

Prins William heeft zijn steun betuigd aan een jongetje dat recent zijn moeder is verloren.

Noorse prinses Märtha Louise vreest het ergste

De Noorse prinses Märtha Louise (50) kreeg lang kritiek op haar relatie met sjamaan Durek Verrett (47), die in Los Angeles woont terwijl zij grotendeels in Oslo verblijft. Maar nu maakt de dochter van koning Harald zich grote zorgen om haar partner: Durek zou volgens het Zweedse tijdschrift ‘Se og Hor’ ernstige gezondheidsproblemen hebben en een nieuwe nier - hij onderging eerder al een niertransplantatie - nodig hebben. Zo wordt hij drie tot vijf keer per week gezien aan een dialysecentrum in Santa Monica. “Het is erger dan eerder werd gedacht”, klinkt het. Volgens Noorse media is Märtha Louise bereid een nier te doneren voor haar geliefde, maar is het nog onduidelijk of de prinses in aanmerking komt.

Durek Verrett en Martha Louise

Canadese Prince Andrew High School verandert van naam

De Prince Andrew High School in Nova Scotia in Canada, die is vernoemd naar de Britse prins Andrew, krijgt een andere naam. Het bestuur wil vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Andrew niet langer met hem geassocieerd worden. “De naam van onze school moet de schoolgemeenschap weerspiegelen en staan voor onze waarden als veilige en inclusieve leeromgeving voor iedereen”, schrijft schooldirecteur Craig Campbell in een e-mail aan onder anderen medewerkers en ouders.

De middelbare school draagt de naam sinds de oprichting in 1960, ook het geboortejaar van de prins. De nieuwe naam krijgt de Prince Andrew High School komend schooljaar. Iedereen die een idee daarvoor heeft, mag die insturen. De nieuwe naam wordt daarna gekozen door een comité van onder anderen studenten en docenten.

De Prince Andrew High School in Nova Scotia in Canada, die is vernoemd naar de Britse prins Andrew, krijgt een andere naam.

Zorgen om Zweeds koningspaar na ‘bezoek van “geavanceerde drone”

Zweden is in de ban van een ‘geavanceerde drone’. Het apparaat is op verschillende plekken in het land waargenomen. Ook boven het koninklijke domein - de privéresidentie van koning Carl Gustaf en koningin Silvia - even buiten de hoofdstad Stockholm, meldt de krant Expressen. In de afgelopen dagen kreeg de Zweedse veiligheidsdienst al meldingen over de drone. Die dook op bij de kerncentrales Forsmark en Oskarshamn. Ook zou het apparaat gezien zijn in Noord-Zweden boven de vliegvelden van Kiruna en Luleå.

Niet veel later kwamen er opnieuw meldingen over de drone binnen, nu niet alleen bij Forsmark. Zo werd het apparaat ook gespot boven Stockholm. Volgens Expressen hebben verschillende politieagenten verklaard de drone gezien te hebben boven het koninklijk domein Drottningholms slott. Officieel wil de politie daar geen mededelingen over doen. Wel is duidelijk dat de diensten de zaak opvatten als een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid. De veiligheidsdienst heeft daarom de hulp van het leger ingeroepen.

Zweden is in de ban van een 'geavanceerde drone', die gezien werd boven het koninklijk domein.

Koningin Mathilde bezoekt opvangcentrum voor mensen in nood

Koningin Mathilde heeft dinsdag de non-profitorganisatie Les Trois Portes (De Drie Poorten) in Namen bezocht. Reden daarvoor is het 50-jarig bestaan van het opvangcentrum voor mensen die tijdelijk nergens anders naartoe kunnen. Les Trois Portes biedt tijdelijke opvang aan mensen die zich “in een kwetsbare sociale situatie bevinden”, schrijft het hof op Twitter bij een foto waarop Mathilde in gesprek is met een aantal mensen. De koningin sprak tijdens haar verblijf onder meer met medewerkers van de opvang.

In de gymzaal van het complex kreeg de koningin uitleg over de psychomotoriek en begeleiding van de kinderen die de organisatie opvangt. Op de foto’s van het bezoek is te zien dat de koningin tijdens dat gesprek op speelkussens op de grond zat. Voor de vorstin weer vertrok, deelden verschillende vrouwen hun ervaringen met de organisatie.

Nieuwe portretten van Noorse prinses Ingrid Alexandra

Het Noorse Hof heeft voor de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra nieuwe foto’s van de prinses naar buiten gebracht. Op de plaatjes draagt ze een zakelijk zwart broekpak en zit ze op een witte bank, in wat volgens het hof haar eigen kantoor in het paleis is. De foto’s komen vlak voor de prinses haar eerste officiële taken als lid van de koninklijke familie op zich neemt.

Afgelopen donderdag bezocht Ingrid Alexandra het parlement en sprak ze met enkele ministers over hun werkzaamheden in de regering. Ook bezocht ze het hooggerechtshof en had ze een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre. Op termijn zal de prinses vaker koninklijke taken gaan verrichten, maar de komende jaren zal haar studie voorgaan, zo liet het hof weten. Ingrid Alexandra is de oudste dochter van kroonprins Haakon en diens vrouw, kroonprinses Mette-Marit.

