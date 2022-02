ROYAL BITS. Geen skifoto voor de Nederlandse royals en geruzie over Italiaanse kroonjuwelen

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koninklijk gezin zet streep door traditionele fotosessie Lech

De traditionele gezinsfoto van de Oranjes in Lech gaat dit jaar niet door. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het gezin alleen nog compleet op de foto wil en dat is dit jaar door de afwezigheid van ieder geval prinses Alexia niet mogelijk. Ook de zomerse tegenhanger die elk jaar aan het eind van de zomervakantie gemaakt wordt, komt te vervallen.

Het nieuwe fotoprotocol van de koninklijke familie is een gevolg van het besluit om alleen nog als compleet gezin op de foto te gaan, bevestigt de RVD dinsdag na berichtgeving hierover van RTL Boulevard. De RVD laat weten dat de fotosessies dan ook niet langer verbonden zullen zijn aan winter- en zomervakanties. De Rijksvoorlichtingsdienst zal twee andere momenten kiezen waarop het gezin vastgelegd kan worden.

In ieder geval is prinses Alexia dit jaar niet in Lech vanwege haar studie in Wales. Mogelijk laat ook prinses Amalia verstek gaan omdat zij dit jaar stages in het buitenland loopt.

Voor het besluit rondom Lech speelt ook mee dat de RVD vanwege de coronacrisis niet te veel fotografen bij elkaar wil brengen.

Vorig jaar ging de familie voor het eerst in jaren niet naar Lech. Oostenrijk had toen als onderdeel van de coronamaatregelen de skigebieden alleen opengesteld voor de eigen inwoners.

Kroonjuwelen Italië opgeëist door voormalige koninklijke familie

De adellijke familie Savoia, die tot de jaren 40 de kroon droeg in Italië, heeft de kroonjuwelen van het Italiaanse koninkrijk opgeëist omdat zij zegt de rechtmatige eigenaar te zijn van de sieraden. De Italiaanse overheid is het daar niet mee eens en is niet van plan de juwelen zomaar te overhandigen. Na de afschaffing van het Italiaanse koningshuis op 2 juni 1946 werden de juwelen drie dagen later veilig opgeborgen door een vertegenwoordiger van de koninklijke familie bij de Italiaanse centrale bank, voor ‘wie er ook maar de rechten toe heeft’.

Prins Emanuele Filiberto , de kleinzoon van de laatste koning van Italië en woordvoerder van de Savoia’s, vindt dat de familie daarom zelf de juwelen mag opeisen, vertelt zijn advocaat aan CNN. “Het is belachelijk dat deze prachtige juwelen al meer dan zeventig jaar in de kluis liggen”, zegt hij in Italiaanse pers. “We zouden ze aan het Italiaanse volk kunnen tonen, dat is ook belangrijk voor het toerisme.” De Italiaanse overheid is het daar absoluut niet mee eens. Bij een bemiddelingssessie waar de minister-president en de ministers van Financiën samen met de erfgenamen van de koninklijke familie en afgevaardigden van de Italiaanse Bank aanwezig moesten zijn, besloten de kabinetsleden niet te komen.

In plaats daarvan stuurden ze een brief waarin artikel 8 van de Italiaanse grondwet werd beschreven. Hierin staat dat al het bezit van de koninklijke familie officieel van de staat is. “Ongegrond”, noemt de Italiaanse premier de claim van de erfgenamen. “Het gaat niet om voorwerpen van het huis Savoia, maar om schenkingen aan de Italiaanse kroon.”

Het conflict is hiermee niet afgelopen. Wanneer de Italiaanse Bank de juwelen niet binnen tien dagen aan de Savoia’s overhandigt, reiken de erfgenamen een dagvaarding uit met de onderbouwing dat de juwelen nooit ingenomen zijn, maar zelf zijn ingeleverd. De erfgenamen zouden hierom dus het recht hebben ze toe te eigenen, aldus hun advocaat. De Banca d’Italia is daarentegen niet van plan mee te werken en zegt ‘slechts de bewaker’ te zijn van de juwelen. De Italiaanse kroonjuwelen zijn nooit getaxeerd, dus geen van de partijen kan iets melden over de waarde. De advocaat van de Savoia’s kan wel delen dat het volgens een inventarisatie zou gaan om 6732 diamanten en meer dan 2000 parels, gemonteerd op tiara’s, kettingen, oorbellen, armbanden, ringen en broches. ,,Van onschatbare waarde”, aldus de advocaat.

Herstel prinses Charlène verloopt bevredigend

Volledig scherm Prinses Charlène © EPA

Prinses Charlène van Monaco herstelt goed van onder andere de keel-, neus- en oorinfectie waaraan ze in het afgelopen jaar meermaals is geopereerd. Toch is ze donderdag niet aanwezig bij de jaarlijkse verering van de heilige Devota, meldt het paleis van Monaco vandaag in een officiële verklaring.

Het herstel van hare koninklijke hoogheid Prinses Charlene verloopt momenteel bevredigend en zeer bemoedigend”, luidt de verklaring van het paleis. “Omdat het herstel evenals de follow-up voor tandheelkundige zorg nog enkele weken zal duren, zal de prinses de festiviteiten rondom de verering van de heilige Devota dit jaar helaas niet kunnen bijwonen.”

Eerder werd al bekend dat Charlène momenteel in een niet nader genoemde kliniek in Monaco verblijft om te herstellen van de infecties alsook vermoeidheidsklachten. Als gevolg van complicaties van de voornoemde infecties verbleef ze vorig jaar zo’n zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika.

Het paleis verwacht dat Charlène zich over enkele weken weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques zal voegen. “Zodra haar gezondheid het toelaat, zal de prinses met vreugde weer gezellige momenten met hen delen”, meldt het paleis.

Prins Charles duikt op in Britse realityreeks

Volledig scherm Prins Charles en zijn vrouw, Camilla. © EPA

Prins Charles maakt maandag zijn opwachting in ‘Keeping Up With The Aristocrats’, een Britse realityreeks op zender ITV over prominente Britse aristocratische families. Het gaat om een kort, maar indrukwekkend gastoptreden, meldt het magazine Hello!.

De prins maakt in de aflevering een praatje met Lord en Lady Fitzalan-Howard, twee hoofdpersonen uit de serie. Charles ontmoet het stel tijdens de Great Yorkshire Show, een jaarlijkse landbouwbeurs in het noord-Engelse Harrogate. “Ze zijn op zoek naar een nieuwe kudde vee wanneer prins Charles stopt om hen wat advies te geven. Hij laat de Fitzalan-Howards met stomheid geslagen achter!”, klinkt het ronkend in de afleveringsinformatie van ‘Keeping Up With The Aristocrats’.

Dat prins Charles opduikt op een landbouwbeurs is niet verwonderlijk. De prins heeft op zijn landgoed Highgrove House in Gloucester een biologische boerderij. Daar teelt hij onder andere groente en fruit dat ook verkocht wordt aan restaurants en supermarkten.

LEES OOK