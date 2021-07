ROYAL BITS. Europese royals betuigen steun aan ons land en koningin Máxima kruipt op blote voeten in een truck

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Europese royals betuigen steun aan Duitsland en België

Verschillende Europese royals hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van het extreme weer in Duitsland en België. “De schade en het verlies die zijn aangericht door de overstromingen in Duitsland, België, Luxemburg en Nederland zijn vreselijk”, schrijfven de Britse prins William en zijn vrouw Kate op Twitter. “We denken aan iedereen die getroffen is door de overstromingen.”

De prins en de hertogin van Cambridge zijn niet de enige royals die hun steun betuigen. Ook de Deense koningin Margrethe liet van zich horen: de vorstin bracht haar condoleances over aan koning Filip en ook aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier van Duitsland. Tevens brachten ook de Zweedse vorsten hun medeleven over: dat deden ze in een persoonlijke brief aan onze koning, die te zien is op het Instagramaccount van de koninklijke familie. Daarin staat dat het koninklijk paar meeleeft met iedereen die getroffen is door de overstromingen.

Prinses Amalia heeft diploma ontvangen

De Nederlandse prinses Amalia (17) heeft afgelopen donderdag haar diploma van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag ontvangen. “Het is een hele drukke dag”, zei koningin Máxima over het moment. Prinses Amalia, die eind dit jaar 18 jaar wordt en dan troongerechtigd is, slaagde vorige maand cum laude voor haar eindexamen. In gezelschap van haar trotse ouders hees ze zelf de Nederlandse vlag en haar schooltas op het dak van paleis Huis ten Bosch.

De oudste dochter van het koningspaar maakte een dag na het behalen van haar diploma trouwens bekend om af te zien van de royale uitkering waarop ze vanaf haar 18de verjaardag wettelijk recht heeft. Ze voelde zich er niet goed bij wanneer er geen openbare taken tegenover staan en dat is voorlopig het geval.

Volledig scherm De Nederlandse prinses Amalia (17) heeft afgelopen donderdag haar diploma ontvangen. © Photo News

Edoardo geniet van huwelijk met prinses Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi (38) heeft op de dag dat hij precies een jaar getrouwd is met de Britse prinses Beatrice (32) een lief bericht voor haar achtergelaten op Instagram. “Ik kan niet geloven dat het alweer een jaar geleden is”, schrijft hij bij een vakantiefoto van de twee. “Sindsdien is elke seconde van de dag vol vreugde, geluk, gelach en liefde. Je bent de liefste, leukste en mooiste persoon op aarde. Bedankt voor elke seconde lieverd.”

Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, en ‘Edo’ trouwden op 17 juli 2020 met elkaar tijdens een kleine ceremonie in de kapel van Allerheiligen op het terrein van Royal Lodge in Windsor. Vanwege de coronacrisis werd het feest in kleine kring gevierd. Er waren slechts een paar gasten, onder wie koningin Elizabeth en prins Philip, de grootouders van Beatrice. In mei maakten Beatrice en Edo bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. De 32-jarige prinses is in de herfst uitgerekend.

Koningin Máxima op blote voeten in de vrachtwagen

De Nederlandse koningin Máxima heeft deze week tijdens een werkbezoek ook plaatsgenomen achter het stuur van een vrachtwagen. De vorstin kreeg een korte les en reed onder begeleiding al snel haar eerste meters. Op beelden is te zien dat ze haar schoenen uit had gedaan en op blote voeten het gas indrukte.

Het bezoek stond in het teken van ‘meer vrouwen in de sector’. Máxima sprak met vrouwen in verschillende fases van hun carrière als vrachtwagenchauffeur, onder wie een aantal jonge vrouwen die nog in opleiding zijn. Zij lieten de koningin een demonstratie van het rijden met een heftruck zien, één van de onderdelen van de opleiding die de chauffeurs volgen. Máxima ontmoette ook enkele zij-instromers en al ervaren chauffeurs. Ook werd de koningin bijgepraat over de sector zelf. Zo kreeg ze te horen dat er momenteel een tekort aan chauffeurs is, dat deels wordt veroorzaakt door vooroordelen over het karakter van het beroep van vrachtwagenchauffeur.

Volledig scherm Máxima heeft deze week tijdens een werkbezoek plaatsgenomen achter het stuur van een vrachtwagen. © Getty Images

Spaanse Felipe en Letizia herdenken coronadoden in Madrid

In Spanje zijn deze week de ongeveer 81.000 coronadoden herdacht met een speciale ceremonie in Madrid, onder leiding van koning Felipe (53) en koningin Letizia (48). De ceremonie werd ook gebruikt om zorgpersoneel te eren. Ongeveer 700 mensen waren op de plechtigheid voor het koninklijk paleis afgekomen.

De 102 zorgmedewerkers die tijdens hun werk besmet raakten met het coronavirus en overleden aan Covid-19 hebben postuum de Spaanse Orde van Burgerlijke Verdienste gekregen. “Ons respect en waardering gaat naar het zorgpersoneel, die met volledige toewijding hebben gewerkt sinds het begin van de pandemie”, aldus Felipe. Hij noemde de zorgmedewerkers “ethische en sociale rolmodellen”. Tijdens de plechtigheid benadrukte Felipe ook het belang van vaccinaties. Volgens de koning zijn inentingen de enige hoop om het virus te bestrijden.

Spanje kampt momenteel met een nieuwe coronagolf. Het aantal besmettingen steeg woensdag nog met 26.390 nieuwe gevallen. Ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames. De stad Barcelona overweegt om een nachtklok in te voeren.

Volledig scherm In Spanje zijn deze week de ongeveer 81.000 coronadoden herdacht met een speciale ceremonie in Madrid, onder leiding van koning Felipe en koningin Letizia. © EPA

