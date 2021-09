ROYAL BITS. Een ondernemende gravin en prins Charles in een kilt

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Gravinfluencer verdient bakken vol geld

Gravin Eloise van Oranje verdient een leuk zakcentje door op Instagram haar oude kleding te verkopen. Op het account Clothes from Elo biedt ze geregeld kledingstukken aan die ze zelf niet meer gebruikt en daar kunnen volgers dan op bieden. Een oplettende twitteraar valt het echter op dat de gravinfluencer ook gratis gekregen tasjes aanbiedt.

De 19-jarige Eloise bood enkele weken terug op haar account drie tasjes aan. Ze schrijft erbij dat het gaat om Jan Taminiau-toilettassen. Wat ze er niet bij vermeldt, is dat ze die tasjes gratis heeft gekregen in de KLM business class. Overigens vraagt de gravinfluencer geen groot bedrag voor de tasjes. Ze biedt ze aan voor 5 euro per stuk. Al heeft iemand al 50 euro geboden op een van de tasjes.

Het account Stylistoloog van de Sterren ontdekte dat Eloise de gekregen tasjes aanbood en deelde dit op twitter. De tweet is inmiddels ruim 250 keer geliket. Er komen enkele cynische reacties binnen als ‘toch familie van Bernhard hè’. Maar er is ook veel begrip voor het nichtje van de koning. Zo wordt er geschreven: ‘Ik zou die meuk ook meteen op Marktplaats mikken, eerlijk gezegd’ en ‘Top, echt Hollands!’

Nochtans heeft de gravin deze week ook haar fototentoonstelling LAYERED geopend, een samenwerking met een ijsjesmerk. Daarmee verdient ze tussen de 15.000 en 50.000 euro. Daarnaast heeft ze ook een lifestyleboek uitgebracht: ‘Learning by Doing’.

Prins Andrew krijgt 100 miljoen euro aangeboden voor interview met leugendetector

Interviewer Ian Halperin heeft 100 miljoen dollar geboden aan prins Andrew om hem live op televisie aan een leugendetector te koppelen. De Canadees wil de zoon van koningin Elizabeth vervolgens vragen stellen over zijn relatie met Jeffrey Epstein en zijn vermeende misbruik van Virginia Giuffre. Een investeringsgroep en diverse mediabedrijven werken volgens Halperin mee aan het aanbod voor prins Andrew. In een interview met de Daily Mail zegt Halperin, die eerder ook de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein interviewde, dat het mogelijke interview met Andrew onderdeel kan worden van ‘het grootste pay per view-event ooit’.

“Als hij zo onschuldig is als hij beweert, dan komt hij met gemak door de test en wordt zijn naam gezuiverd”, zegt Halperin. “Het is een geweldige manier voor hem om zichzelf in 45 minuten tijd te rechtvaardigen. Het is dus een win-winsituatie en hij kan dan bovendien meteen een donatie doen aan slachtoffers van kindermisbruik.” Volgens de Canadees heeft nog nooit iemand zoveel geld kunnen verdienen met 45 minuten werk. “Hij zou er fantastisch uit kunnen komen. Als hij niets te verbergen heeft, moet hij het gewoon doen. Wij zorgen wel voor haar en make-up.”

Een leugendetectortest is volgens Halperin ‘99,9 procent’ accuraat. “Ik wil hem de best mogelijke kans geven om zijn naam te zuiveren en ik wil dat het de moeite waard is, ongeacht of hij slaagt of zakt voor de test. Honderd miljoen dollar is een geweldige deal voor hem. Als hij echt om de monarchie en zijn naam geeft, is er geen andere manier om zijn naam te zuiveren. Waarom zou hij dat in godsnaam niet doen?”

Uitvaart prinses Marie van Liechtenstein op zaterdag

De uitvaart van prinses Marie van Liechtenstein, die afgelopen zaterdag op 81-jarige leeftijd overleed, wordt komende zaterdag gehouden. De vrouw van vorst Hans Adam II krijgt dan een staatsbegrafenis, maakte het hof van Liechtenstein dinsdag bekend.

Op donderdag wordt het lichaam van Marie verplaatst naar de kathedraal in Vaduz, waar zij opgebaard zal worden. Mensen die haar de laatste eer willen betuigen, krijgen die avond en vrijdag ook de mogelijkheid om het condoleanceregister te tekenen.

Bij de uitvaartdienst in de kathedraal is alleen plaats voor genodigden, maar op de nationale televisie en via internet kunnen geïnteresseerden thuis alsnog meekijken. Het lichaam van Marie wordt bijgezet in de crypte naast de kathedraal.

De vrouw van vorst Hans Adam II kreeg vorige week woensdag een beroerte en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis. Ze sliep zaterdag vredig en in het bijzijn van haar familie in, meldde het hof eerder al. Na haar overlijden zijn zeven dagen van nationale rouw afgekondigd.

Eerste wisseling van de wacht Buckingham Palace sinds corona

De wisseling van de wacht bij Buckingham Palace in Londen heeft voor het eerst sinds vorig jaar weer plaatsgevonden, meldt het Britse hof. De ceremoniële wisseling werd in maart 2020 gestopt, toen het coronavirus oprukte in het Verenigd Koninkrijk.

“Kijk wie er weer zijn”, schrijft het hof op Instagram. Op de beelden is de wacht te zien en een blaasorkest, dat de hit Gold speelt van Spandau Ballet. De liedjeskeuze is een eerbetoon aan de Britse ploeg tijdens de Paralympische Zomerspelen in Tokio.

De ceremonie, die normaal gesproken veel publiek trekt, vindt vanaf nu, net zoals voor corona, op maandag, woensdag, vrijdag en zondag om klokslag 11.00 uur plaats.

Vrolijke prins Charles draagt kilt

Prins Charles was opvallend vrolijk toen hij op 31 augustus op bezoek ging in Ballater, Schotland. Hij ging er de Cambus O’May-hangbrug bezichtigen nadat die was gerestaureerd. Voor de gelegenheid droeg de Britse kroonprins een traditionele kilt.

Charles bereidt zich de laatste tijd volop voor op zijn toekomstige koningschap, wat betekent dat hij veel in het openbaar wordt gezien. Bezoekjes aan Schotland, een land dat zich al een tijdje wil afscheuren van het VK, zijn daarbij bijzonder belangrijk.

