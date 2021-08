ROYAL BITS. Deense prinses Marie komt na maanden weer buiten en wie koopt de diamanten armband van prinses Margaret?

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

De Cambridges tellen vlinders tijdens vakantie

Prins William (39), zijn vrouw Kate Middleton (39) en hun drie kinderen hebben tijdens hun vakantie meegedaan aan de Britse nationale vlindertelling. Om andere landgenoten aan te sporen delen de Cambridges foto’s van vlinders die ze in hun tuin in Norfolk hebben aangetroffen op sociale media.

Kate maakte de beelden van de vlindersoorten atalanta en dagpauwoog. Op een van de foto’s is te zien hoe prinses Charlotte (6) een vlinder in haar handen houdt. Britten worden opgeroepen om mee te doen aan de vlindertelling en de insecten vast te leggen. Op die manier wordt de staat van de natuur in de tuinen onderzocht.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koning Abdullah is Libanon nog niet vergeten

Koning Abdullah van Jordanië (59) heeft deelgenomen aan een internationale conferentie met als doel hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking van Libanon. De videobijeenkomst werd precies een jaar na de verwoestende mega-explosie in de haven van Beiroet gehouden. Abdullah was een van de sprekers. Hij zei dat de Libanese bevolking “in ons hart” zit. “Ze zijn in onze gedachten. En we zullen ze helpen in deze moeilijke tijden.”

Bij het drama vielen ruim 210 doden. Een deel van de stad werd grotendeels vernield door de ontploffing van tonnen ammoniumnitraat die onveilig waren opgeslagen in een loods. Voor de explosie kampte Libanon al met een economische en politieke crisis. De conferentie van woensdag leverde ruim 310 miljoen euro op. Dat is iets meer dan de 300 miljoen noodhulp die door de Verenigde Naties voor de komende twaalf maanden was gevraagd.

Volledig scherm Koning Abdullah van Jordanië (59) heeft deelgenomen aan een internationale conferentie met als doel hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking van Libanon. © EPA

Prinses Marie na maanden weer aan het werk in Denemarken

Prinses Marie van Denemarken (49) komt volgende week voor het eerst in bijna een jaar tijd weer in actie voor de Deense koninklijke familie. Op de agenda van het hof is te zien dat ze in augustus vooralsnog bij drie activiteiten aanwezig is.

De laatste keer dat de echtgenote van prins Joachim op Deense bodem een werkbezoek aflegde was in september, zo meldt Billed Bladet. Omdat Marie met haar man in Parijs woont, heeft ze haar werkzaamheden grotendeels neergelegd. Wel bleef ze op afstand betrokken bij verschillende organisaties waar ze beschermvrouwe van is.

Volledig scherm Prinses Marie van Denemarken komt voor het eerst in bijna een jaar tijd weer in actie voor de Deense koninklijke familie. © Corbis via Getty Images

Armband van prinses Margaret wordt geveild

Een armband van de Britse prinses Margaret (1930-2002) wordt volgende maand geveild. Het Britse veilinghuis Dix Noonan Webb biedt het sieraad op 14 september aan. Het gaat om een parelarmband met diamanten van Cartier die de jongere zus van koningin Elizabeth droeg voor het portret voor haar 19e verjaardag in 1949. Het veilinghuis verwacht dat het accessoire tussen de 30.000 en 40.000 pond gaat opleveren. De koper krijgt er ook een certificaat bij dat het van Margaret is geweest.

Volgens het veilinghuis is de armband in goede staat. “Dit is een zeldzame kans om een zeer persoonlijk stuk koninklijke geschiedenis met een onberispelijke herkomst te kopen”, aldus het hoofd van de sieradenafdeling.

Volledig scherm Een blik op de armband die te koop wordt aangeboden. © ANP

Bosbranden bedreigen voormalig Grieks paleis

Tatoi, een landgoed van de Griekse koninklijke familie, wordt bedreigd door de hevige bosbranden in de regio. Aangejaagd door de zwaarste hittegolf in decennia komen de vlammen in de buurt van het zomerverblijf, net buiten Athene. Uit voorzorg heeft het ministerie van Cultuur duizenden kostbaarheden uit het paleis gehaald, melden Griekse media.

Bij het paleis is ook een begraafplaats waar verschillende royals hun laatste rustplaats hebben gevonden. Zo bevindt zich het graf van prins Andreas, de vader van de Britse prins Philip, er zijn er vijf koningen begraven waaronder de in 1964 overleden koning Paul. Hij is de vader van koningin Sofia van Spanje en koning Constantijn, de laatste koning van de Grieken.

Het is inmiddels al bijna 50 jaar geleden dat de Grieken in een referendum instemden met afschaffing van de monarchie. Het koninklijk landgoed Tatoi werd door de Griekse regering in beslag genomen. Door de jaren heen waren er diverse plannen met het gebouw. Eerder dit jaar werd bekend dat er een museum en hotel moet komen.

Volledig scherm Tatoi, een landgoed van de Griekse koninklijke familie, wordt bedreigd door de hevige bosbranden in de regio. © AFP