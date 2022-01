ROYAL BITS. Deense prinses Athena doet harten smelten en paleis van Monaco heeft nieuws over Charlene

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koningin Mathilde roept op om na te denken over onderwijs van de toekomst

Volgens koningin Mathilde moeten we allemaal stilstaan bij “het onderwijs van de toekomst”. Dat zegt ze in een officiële verklaring die het koningshuis naar buiten bracht ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Onderwijs in het Frans, Nederlands en Engels. “De buitengewone inspanningen van leerlingen, studenten en leerkrachten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van Covid-19 moeten ons doen nadenken over het onderwijs van de toekomst”, stelt Mathilde. “Inclusief toegankelijk, kwalitatief onderwijs, dat iedereen toelaat zijn of haar potentieel te bereiken.”

De Internationale Dag van het Onderwijs, 24 januari, is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De koningin zet zich al langer in voor goed onderwijs. Zo sprak ze deze week met vertegenwoordigers van Teach for Belgium, een organisatie die onderwijsongelijkheden wil verminderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paleis van Monaco geeft update over prinses Charlene

Prinses Charlene van Monaco (44) herstelt goed van onder andere de keel-, neus- en oorinfectie waaraan ze in het afgelopen jaar meermaals is geopereerd. Toch was ze deze week niet aanwezig bij de jaarlijkse verering van de heilige Devota, meldt het paleis van Monaco in een officiële verklaring. “Het herstel van hare koninklijke hoogheid Prinses Charlene verloopt momenteel bevredigend en zeer bemoedigend”, luidt de verklaring. “Omdat het herstel evenals de follow-up voor tandheelkundige zorg nog enkele weken zal duren, zal de prinses de festiviteiten rondom de verering van de heilige Devota dit jaar helaas niet kunnen bijwonen.”

Eerder werd al bekend dat Charlène momenteel in een niet nader genoemde kliniek verblijft om te herstellen van de infecties, alsook vermoeidheidsklachten. Als gevolg van complicaties van de voornoemde infecties verbleef ze vorig jaar zo’n zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika. Het paleis verwacht dat Charlène zich over enkele weken weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques zal voegen. “Zodra haar gezondheid het toelaat, zal de prinses met vreugde weer gezellige momenten met hen delen”, meldt het paleis.

Volledig scherm Het paleis verwacht dat Charlène zich over enkele weken weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques zal voegen. © Photo News

Collectie ter ere van jubileum Elizabeth al grotendeels uitverkocht

Verscheidene items uit de reeks objecten die speciaal zijn gemaakt voor het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth (95) waren al na enkele uren uitverkocht. Het gaat om de kristallen glazen, pillendoosjes, klokjes, mokken, theekopjes en champagneglazen. Liefhebbers kunnen nog een paar items bestellen, maar moeten wellicht snel zijn. De ontwerpen van bijvoorbeeld het pillendoosje en de kopjes zijn geïnspireerd op de paarse mantel die de nu 95-jarige Britse koningin droeg tijdens haar kroning. Ook het koninklijk wapen is op de items afgebeeld.

Alle opbrengsten gaan naar The Royal Collection Trust, de stichting die de Britse koninklijke verzamelingen uitbaat en zorgt voor de openstelling van de paleizen. Koningin Elizabeth zit op 6 februari zeventig jaar op de Britse troon. Het jubileum zal die dag niet uitgebreid gevierd worden, want de feestelijkheden zijn pas in juni.

Volledig scherm Het merendeel van de items is al uitverkocht. © royalcollectionshop.co.uk

Deense prinses Athena doet harten smelten met nieuwe portretten

Prinses Athena van Denemarken is deze week 10 jaar oud geworden. In het kader van de feestelijke dag heeft het Deense hof op sociale media een set nieuwe foto’s gedeeld. Het jongste kind van prins Joachim en zijn vrouw Marie vier haart verjaardag in Parijs, waar het gezin momenteel woont. Joachim volgt daar de hoogste Franse militaire managementopleiding aan de École Militaire.

De foto’s zijn gemaakt door haar moeder, prinses Marie. Daarop zit Athena met haar hond, die half in beeld is, op de grond. Het zusje van de 11-jarige Henrik draagt een rood vestje en lacht aandoenlijk naar de camera.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Noorse Koning Harald aantal dagen met ziekteverlof, geen corona

Koning Harald (84) is de komende dagen met ziekteverlof. De 84-jarige Noorse vorst kampt met verkoudheidsklachten, maar is negatief getest op het coronavirus, aldus het hof. Momenteel ondergaat de koning “alle noodzakelijke onderzoeken en tests”. Kroonprins Haakon neemt de taken van zijn vader over zolang die afwezig is.

In november moesten Harald en zijn vrouw Sonja uit voorzorg in quarantaine. Een medewerker van het paleis had toen corona. Het paar had toen geen last van klachten. Tot begin november was Harald ruim een maand uit de running na een hartoperatie.

Volledig scherm Koningin Harald en koningin Sofie. De Noorse vorst is de komende dagen met ziekteverlof. © European Press Agency (EPA)

LEES OOK: