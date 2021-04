ROYAL BITS. Deense koningin stelt borduurwerk tentoon en de Oranjes openen de Koningsspelen

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Willem-Alexander en Máxima openen de Koningsspelen (en denken na over Koningsdag)

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in kindcentrum Vlinderslag het officiële startschot gegeven voor de Koningsspelen. © ANP

Traditiegetrouw viert heel Nederland op dinsdag 27 april - de verjaardag van koning Willem-Alexander - Koningsdag. Helaas zal de dag door corona toch iets minder uitgebreid gevierd worden dan anders. Toch hoeven de Oranjes zich niet te vervelen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane beginnen de dag in Eindhoven met een karavaan van oude en nieuwe auto’s. Willem-Alexander rijdt voorop in een oude DAF die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren 50. Verder mag het gezin zich verwachten aan enkele optredens, een regioquiz en een speciale augmented-realityshow als eerbetoon aan de zorgmedewerkers.

Vrijdag gaven Willem-Alexander en Máxima trouwens het startschot voor de Koningsspelen in het Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort. De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013, in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Het doel was kinderen en ouders van de basisschool te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk en heel leuk zijn. Een recordaantal van 6.100 Nederlandse scholen en bijna 1,3 miljoen basisschoolleerlingen hebben zich dit jaar aangemeld voor deelname aan de Koningsspelen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de dag vormgeven. Dit jaar ziet het evenement er iets anders uit: door corona vinden de activiteit buiten plaats en een ontbijt is niet mogelijk. Willem-Alexander en Maxima deden in ieder geval vol plezier mee met een quiz over gezond eten en bewegen.

Groothertogelijk paar Luxemburg gevaccineerd

Volledig scherm Groothertog Henri en zijn vrouw María Teresa van Luxemburg © EPA

Groothertog Henri (66) en zijn vrouw María Teresa van Luxemburg (65) mogen opnieuw gerust ademhalen. De twee hebben donderdag hun coronavaccinatie gekregen. Na afloop liet het groothertogelijk paar weten dankbaar te zijn voor ‘allen die investeren om de vaccinatiecampagne tot een goed einde te brengen’. Henri en María Teresa hopen daarnaast dat de ‘solidariteitsinspanning’ het land in staat zal stellen om geleidelijk weer terug naar de normale situatie te gaan. Henri en María Teresa zijn niet de eerste royals die hun coronaprik hebben ontvangen. Eerder werden ook al koningin Elizabeth (Verenigd Koninkrijk), koning Harald (Noorwegen) en koning Albert (België) gevaccineerd.

Felipe en gezin aanwezig bij lancering nieuwe onderzeeër

Volledig scherm Koning Felipe nam donderdag zijn echtgenote Letizia en dochters Leonor en Sofía mee naar de tewaterlating van de nieuwe S-81 onderzeeër Isaac Peral. © Photo News

Een uitstapje met de familie ziet er in coronatijd toch iets anders uit dan voordien. Vraag maar aan de Spaanse koning Felipe, die zijn echtgenote Letizia en dochters Leonor en Sofía donderdag meenam naar de tewaterlating van de nieuwe S-81 onderzeeër Isaac Peral, de eerste van de vier onderzeeërs die de Spaanse marine de komende jaren in gebruik neemt. Het vaartuig wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde conventionele onderzeeërs ter wereld. Zo kan het bijvoorbeeld vijftien dagen lang onder water blijven zonder boven ‘adem’ te hoeven halen. Eerder deze week bevond Felipe zich trouwens voor de tweede keer deze maand in het dwergstaatje Andorra. Daar vond woensdag de 28e Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden en regeringsleiders van Spanje, Portugal en alle voorheen gekoloniseerde gebieden in Midden-Amerika plaats. Felipe was een van de weinige staatshoofden die fysiek aanwezig was.

Kroonprinses Victoria opent Stockholm Art Week

Volledig scherm Kroonprinses Victoria van Zweden © Getty Images

Kroonprinses Victoria heeft woensdag de Stockholm Art Week geopend. De Zweedse royal deed dat digitaal met een van tevoren opgenomen speech. Daarin benadrukte ze het belang van kunst en cultuur. “Kunst en cultuur helpen ons onze verschillen te waarderen, maar ook te zien hoeveel er is dat ons als mens verenigt”, vertelde Victoria. Ook zei de kroonprinses dat kunst het vermogen heeft mensen elkaar te laten begrijpen. Volgens haar is dat juist in deze tijd belangrijk. Ze zegt er dan ook van overtuigd te zijn dat creativiteit en innovatie de sleutel zijn tot een betere toekomst voor iedereen. “Stockholm is lange tijd een belangrijk toneel geweest voor kunst, literatuur en film, en voor muziek, theater en dans. Cultuur heeft onze hoofdstad gevormd en blijft dat doen”, stelde Victoria. Ze zei daarom extra blij te zijn dat ze de Stockholm Art Week 2021 op de VN-Werelddag voor innovatie en creativiteit juist in haar eigen land mocht openen. “Ik hoop dat deze dag, en de week die voor ons ligt, jonge mensen inspireert om hun creativiteit te vinden, erop te vertrouwen en aan te wenden.”

De Stockholm Art Week duurt tot 25 april.

Plannen rond 75e verjaardag Carl Gustaf bekend

Volledig scherm De Zweedse vorst Carl Gustaf © EPA

Op 30 april wordt de Zweedse vorst Carl Gustaf 75 jaar oud. Een mooi moment, maar door corona zal een grootse viering niet mogelijk zijn. Toch wil het Zweedse hof de verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Dus wordt er op 30 april ‘s morgens een kleine receptie georganiseerd, waarop onder meer de Zweedse premier en enkele kopstukken uit de politiek uitgenodigd worden. Om 12u zullen er dan overal in het land saluutschoten weerklinken. In de namiddag ontvangt Carl Gustaf dan vertegenwoordigers van de strijdkrachten tijdens een kleine ceremonie in het paleis. De vorst heeft trouwens gevraagd om geen cadeaus te geven. Wie per se iets wil geven, wordt gevraagd om in plaats van een geschenk, een donatie te doen voor daklozen.

Deense koningin Margrethe stelt eigen borduurwerk tentoon

Volledig scherm Koningin Margrethe en haar borduursels © Instagram

De hobby van de Deense koningin Margrethe (81)? Borduren! Tijdens de coronapandemie had de koningin extra veel tijd om aan haar hobby te besteden, en dus stelt ze meer dan honderd borduurwerkjes tentoon in het koninklijke kasteel Koldinghus. Er zijn onder meer kussens en krukjes te zien die de koningin heeft versierd. De borduurwerken die Margrethe de afgelopen tijd maakte, houdt ze trouwens niet allemaal zelf. Veel ervan geeft ze weg als cadeau. Het ontwerp bedenkt ze zelf en de kleuren past de koningin aan de persoon die het ontvangt of de kamer waar het komt te hangen aan.

De borduurwerken zijn tot en met 2 januari te bewonderen.

Mathilde praat met schrijvers over corona

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koningin Mathilde heeft dinsdagmiddag een videogesprek gevoerd met verschillende Belgische schrijvers. Het Belgische hof deelde een foto van Mathilde, terwijl ze sprak met schrijvers Bart Moeyaert en Annelies Verbeke. Daarnaast ontving de Belgische vorstin ook Alia Cardyn en Eric-Emmanuel Schmidt. Met de twee Nederlandstalige en twee Franstalige schrijvers sprak Mathilde over de gevolgen van de coronapandemie op de literaire wereld. Tijdens het gesprek ging het onder meer over hoe de schrijvers de crisis beleven en over wat voor invloed de pandemie op de literatuur heeft.

‘Verloofde’ dringt woning prins Andrew binnen

Volledig scherm Prins Andrew © AFP

Bange momenten voor de Britse prins Andrew: een 44-jarige vrouw drong maandag zijn woning binnen. De indringer, die volgens Britse media van Spaanse komaf is, stelde dat ze een lunchafspraak met Andrew had. De beveiligers aan het hek zouden zo onder de indruk zijn geweest van haar voorkomen dat ze haar zonder problemen binnenlieten en zelfs haar taxikosten betaalden. De vrouw liep na aankomst zo’n 20 minuten door de tuinen voordat ze naar Andrews woning ging. De hertog van York was op dat moment thuis. In de lobby vroeg de vrouw waar ze de 61-jarige Andrew kon vinden. Ze was ervan overtuigd dat ze met hem was getrouwd en dat haar naam Irene Windsor was. Vervolgens is de politie gebeld en is ze aangehouden. De politiebescherming van Andrew is vorig jaar teruggeschroefd omdat hij zijn koninklijke taken neerlegde vanwege zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

