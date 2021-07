ROYAL BITS. Britse royals klaar voor finale EK en Zweedse royals breken vakantie af door crisis

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Prinses Astrid wil nog steeds naar Amerika

Prinses Astrid (59) is nog steeds van plan om dit najaar naar de Verenigde Staten te reizen. De zus van koning Filip legt normaliter meerdere handelsmissies per jaar af, maar zit als gevolg van de coronapandemie al ruim anderhalf jaar thuis. Van 2 tot 9 oktober leidt ze een economische missie naar Atlanta, Boston en New York, zo maakte het Koninklijk Paleis deze week bekend.

De missie stond al geruime tijd in de agenda. Eigenlijk zou Astrid dit jaar ook met een flink aantal politici en bedrijven afreizen naar Senegal en het Verenigd Koninkrijk, maar die reizen zijn uitgesteld. Tijdens de handelsmissie naar de Verenigde Staten krijgen onder meer de audiovisuele sector en medische sector bijzondere aandacht. Astrid wordt vergezeld door meerdere federale en regionale ministers. De laatste buitenlandse reis van Astrid was in november 2019 naar China.

Jordaanse koning Abdullah zal Biden ontmoeten

Koning Abdullah van Jordanië (59) heeft binnenkort een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. Op 19 juli reist de koning af naar de Verenigde Staten en begint hij het officiële bezoek aan Washington met een stop bij het Witte Huis, maakte het Jordaanse koningshuis bekend.

De koning krijgt gezelschap van zijn vrouw koningin Rania en kroonprins Hussein. Het bezoek van het drietal moet de banden en de strategische samenwerking tussen Jordanië en de Verenigde Staten versterken. Op de planning staan verschillende ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders. Het is overigens niet de eerste keer dat Abdullah en Biden elkaar ontmoeten. In 2016 spraken ze elkaar, toen Biden nog vicepresident was onder Barack Obama.

Zweedse royals breken vakantie af vanwege regeringscrisis

Koning Carl Gustaf (75) en kroonprinses Victoria (43) moeten hun vakantie op het eiland Öland onderbreken vanwege een politieke crisis in hun land. Zweden belandde in die politieke crisis omdat de regering is gevallen over een motie van wantrouwen, die was ingediend door de rechtse oppositie. Zo waren er plannen om nieuwe Zweedse markttarieven in het leven te roepen voor huurappartementen, maar daar liep de regering dus op stuk.

Woensdag werd duidelijk dat er hervormingen in de regering zouden worden doorgevoerd. Afgelopen vrijdag werd de nieuwe ministersploeg al voorgesteld aan koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria. Een woordvoerder van het koninklijk huis heeft volgens de website Svensk Damtidning bevestigd dat de premier vrijdag ontvangen werd op het paleis.

‘Gravinfluencer’ Eloise (19) opent expositie in Amsterdam

Eloise van Oranje, de dochter van de Nederlandse prins Constantijn (51) en prinses Laurentien (55), opent op 14 juli een expositie in Amsterdam. De pop-up expositie LAYERED “viert de kracht van zelfexpressie”. De gravin wil met de expositie een boodschap uitdragen, van “ongelimiteerd jezelf kunnen zijn en je eigenheid vieren.”

In de audiovisuele en interactieve beleving wordt de bezoeker volgens de organisatie meegenomen in de persoonlijke verhalen van de gravin en haar voorbeelden, onder wie topfotograag William Rutten en model Joann van den Herik. De organisatie schrijft dat Eloise het als haar persoonlijke missie ziet om bewustwording te creëren rondom vooroordelen en stereotyperingen. “Het gaat over ten volste jezelf kunnen en durven zijn, los van alle vooroordelen die mensen hebben op basis van iets dat ze zien op bijvoorbeeld social media.”

William juicht na bereiken finale EK voetbal

Prins William (39) reageert bijzonder verheugd op het feit dat Engeland de finale van het EK voetbal heeft gehaald. De hertog van Cambridge was dan ook in het stadion waar hij de wedstrijd tegen Denemarken live kon volgen. “Wat een wedstrijd en wat een resultaat!”, schreef William toen op sociale media.

Hij noemt het “een enorme teamprestatie”. “Het hele land staat zondag achter jullie!”, zo besluit de prins. Hij voegde er de hashtag #itscominghome aan toe. ‘It’s Coming Home’ is al jaren het voetbalmotto van de Engelsen. Het komt uit het populaire liedje ‘Three Lions’ uit 1996 en gaat over de Engelse ploeg die de Europese beker terug moet brengen naar de ‘bakermat van het voetbal’, Engeland.

Ondertussen heeft de prins het Engelse team alvast succes gewenst voor zondagavond. “Ik kan niet geloven dat dit gaat gebeuren", klonk het onder meer. “Aan elk lid van het Engelse team - of ze nu op het veld staan of niet - ik wens jullie heel erg veel geluk voor vanavond.” Ook de Queen zelf stuurde het team een brief vol aanmoedigende woorden. “Ik en mijn familie wensen jullie veel geluk, in de hoop dat de geschiedenis niet alleen jullie succes zal vastleggen, maar ook de bezieling, de inzet en de trots waarmee jullie zich hebben gedragen.”

