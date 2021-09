ROYAL BITS. Armband van prinses Margaret verkocht voor 465.000 euro en koningin Máxima breekt hand

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Koningin Máxima loopt breuk op in rechterhand

Koningin Máxima (50) heeft deze zomer haar rechterhand verwond en daar een kleine breuk aan overgehouden. Dat laat de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst weten omdat de koningin bij de opening van de nationale supercomputer Snellius in Amsterdam is gespot met een gespalkte hand. Máxima bleef aanhoudende klachten houden nadat ze de hand had verwond en liet zich nakijken. Omdat ze haar hand rust moet geven is die gespalkt. Hoe de koningin de breuk opliep en welk deel van haar hand ze heeft gebroken, wil de RVD niet zeggen.

Volledig scherm © ANP

Sarah Ferguson is blij dat ze een jonge oma is

Sarah Ferguson is blij dat ze op relatief jonge leeftijd oma is geworden. Dat schrijft de 61-jarige hertogin in een open brief aan haar dochters Beatrice en Eugenie in het Britse magazine Good Housekeeping. “Met mijn 61 jaar ben ik jong oma geworden, en ik hou ervan. Ik lach elke dag van oor tot oor, omdat dat is hoe het voelt om “granny” te zijn”, schrijft Ferguson die afgelopen augustus voor het eerst grootmoeder werd. Toen beviel haar jongste dochter Eugenie (31) van zoon August. Deze herfst wordt de hertogin opnieuw oma, want dan verwacht ook haar oudste dochter Beatrice (33) haar eerste kind.

De hertogin van York, die ook na haar scheiding van prins Andrew in 1992 haar titel is blijven voeren, is maar wat blij met haar nieuwe rol, schrijft ze. “Ik heb zoveel leuke ideeën over dingen die ik met mijn kleinkinderen kan gaan doen.” En natuurlijk zal ze ook de door haarzelf geschreven kinderboeken voorlezen. “Ze zijn het perfectie publiek”, besluit Ferguson haar brief.

Volledig scherm Sarah Ferguson. © EPA

Zweeds en Noors koningspaar brengen weekend samen door

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel hebben het weekend doorgebracht met de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit. Op Instagram deelt het Zweedse hof een foto. Ook de kinderen van de stellen waren mee tijdens de wandeling over het Zweedse eiland Gotland. Haakon en Mette-Marit namen dochter Ingrid Alexandra mee, Victoria en Daniel hadden hun beide kinderen Oscar en Estelle bij zich.

“De Scandinavische troonopvolgers houden nauw contact met elkaar”, zo staat onder de foto van hen samen. “De familie van de kroonprinses vond het erg leuk om tijd door te brengen met haar Noorse vrienden en hun familie en om ze dit unieke deel van Zweden te laten zien.”

Armband prinses Margaret geveild voor bijna 400.000 pond

Een armband van de Britse prinses Margaret is voor bijna 400.000 pond (bijna 465.000 euro) geveild. Tijdens een veiling in Londen werd het sieraad, dat getaxeerd was op een waarde tussen de 30.000 en 40.000 pond, gekocht door een niet nader genoemde particuliere bieder. Het ging om een art-decosieraad met parels en diamanten. Margaret droeg het tijdens een fotosessie ter ere van haar negentiende verjaardag. De foto’s werden genomen door fotograaf Cecil Beaton in 1949. De armband was in 2006 al eens ter veiling aangeboden bij het veilinghuis Christie’s.

Het portret waarop de armband prominent te zien is, was het eerste van zes portretten die Beaton van Margaret nam voor ze in 1960 trouwde met Lord Snowdon. De foto werd gemaakt op 8 juli 1949 en gepubliceerd op haar verjaardag, 21 augustus. Prinses Margaret is de jongere zus van koningin Elizabeth. Ze overleed in 2002 nadat ze jaren had getobd met haar gezondheid.

Volledig scherm Een blik op de armband van prinses Margaret. © Reporters / MPTV

