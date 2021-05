Rob Lowe zag zijn buurt veranderen sinds de komst van Harry en Meghan: “De rij aan de Starbucks is nu veel langer”

Harry (36) en Meghan (39) kochten in juni 2020 hun eerste huis in LA. De mooie villa in Montecito maakt hen onder andere buren van Oprah, Ellen Degeneres, Katy Perry, Orlando Bloom én Rob Lowe. Die laatste heeft naar eigen zeggen veel veranderingen opgemerkt sinds de royals gearriveerd zijn. “Ik woon al 26 jaar in Montecito en ik moet zeggen dat Harry en Meghan veel aandacht op mijn slaperige kleine stadje hebben gevestigd. Het wemelt hier plots van de fotografen. En van de toeristen. Geloof me vrij, vanaf het moment dat de royals in je straat komen wonen, weet je dat je buurt nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat is nog wat anders dan een gewone wijk vol celebs.”