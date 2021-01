Reünie in de maak? “Queen wil 95ste verjaardag vieren met Harry en Meghan”

RoyaltyKoningin Elizabeth (94) zou volgens The Sunday Times plannen hebben om de hele Britse koninklijke familie binnenkort bijeen te krijgen. Dat moet gebeuren tijdens ‘Trooping The Colour’ in juni, de viering van de 95ste verjaardag van de Queen. Het zou de eerste reünie zijn sinds het vertrek van prins Harry (36) en Meghan Markle (39) in maart vorig jaar.

Omdat het verjaardagfeest zowel een officiële gebeurtenis als een familiekwestie is, wordt van Harry en Meghan verwacht dat ze erbij zullen zijn. Elizabeth zou bovendien vastberaden zijn om deze zomer haar verjaardag weer in Londen te vieren, zoals de traditie voorschrijft. Vorig jaar moest het feestje noodgedwongen worden ingekort vanwege de coronacrisis. Ook vond de ingetogen ceremonie toen plaats op Windsor Castle in plaats van Buckingham Palace.

Corona

“Het huidige plan is om de parade ter ere van de verjaardag van de koningin door te laten gaan in Londen zoals gebruikelijk”, vertelt een bron binnen het koningshuis in The Sunday Times. “Uiteraard houdt men in het achterhoofd dat de plannen aangepast kunnen worden, afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment. Maar het is de ultieme wens van de Queen om alles door te laten gaan.” Of dat zal lukken, is nog maar de vraag. Momenteel zit het Verenigd Koninkrijk in de derde coronalockdown en raken de ziekenhuizen steeds voller. Ook het aantal besmettingen blijft daar stijgen.

Volgens de Britse royaltywatcher Katie Nicholl is er trouwens ook een verzoening in de maak tussen Harry en z’n broer William (38). Sinds de Megxit konden de twee naar verluidt niet meer door dezelfde deur, maar die periode van ruzie zou achter de rug zijn. “Er zijn tijdens de eindejaarsperiode verschillende telefoontjes en videogesprekken geweest”, vertelt Nicholl aan Entertainment Tonight. “De gezinnen hebben elkaar ook kerstcadeautjes toegestuurd. William is ontzettend teleurgesteld geweest in z’n broer. Hij heeft daarom een hele tijd geweigerd om met hem te praten. Maar intussen is dat achter de rug en is de situatie verbeterd. Ze horen elkaar opnieuw op regelmatige basis.”

