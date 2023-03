REPORTAGE. Piet Huysentruyt ontroerd dat hij voor Filip en Mathilde mag koken: “Mijn overleden mama heeft hiervoor gezorgd”

LEVENSVER­HAAL. Raoul d'Udekem d'Acoz (87), peter van koningin Mathilde, overleden: “Hij woonde amper in Herne of hij werd er al verkozen tot schepen”

Afgelopen vrijdag is Raoul Paul Adelin François Xavier Marie Ghislain graaf d’Udekem d’Acoz, de oom en peter van koningin Mathilde, overleden op 87-jarige leeftijd. De geliefde man was jarenlang schepen in zijn thuisgemeente Herne, onder burgemeester Kris Poelaert (CD&V). Die laatste neemt ons mee in het verhaal van Raoul d’Udekem d’Acoz en wat hij al die jaren voor Herne heeft kunnen betekenen. “Hij was zéker niet iemand die aan beleid deed vanuit zijn ivoren toren.”