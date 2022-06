REPORTAGE. Londen viert de Queen als nooit tevoren: “Als er één ding is waar Britten verdomd goed in zijn, is het om royaltygek te zijn”

Royalty Romantisch moment van prins William en Kate Middleton gaat viraal op TikTok

De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton zijn momenteel alomtegenwoordig op TikTok. Een romantische video van de twee, gemaakt tijdens de Caribische tour van het koppel in maart, wordt druk gedeeld op de app. De hertog en hertogin wandelen op de beelden hand in hand door hun hotel, wat vrij uitzonderlijk is. Het protocol van de Britse royals dicteert immers dat genegenheid tonen in het openbaar niet professioneel is.

17 mei