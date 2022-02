Regisseur Nicolas Delvaulx kreeg ‘carte blanche’ voor docu rond koningin Paola: “Ze beseft zélf dat ze niet populair is”

Royalty“Ze gaven me 1 kans op 100 dat ’t zou lukken.” Maar kijk: het is regisseur Nicolas Delvaulx (52) gelukt om een persoonlijke documentaire over koningin Paola te maken, mét haar medewerking. En nee, het is geen reactie op de pijnlijke ontboezemingen van Delphine (53) eerder dit jaar. In ‘Paola, Côté Jardin’ - dat zondag wordt uitgezonden op Eén - wil de koningin enkele misverstanden de wereld uithelpen, want ze heeft het allerminst makkelijk gehad. “‘Ik maakte enkele foutjes’, heeft ze me gezegd, ‘en ik kreeg meteen een lawine van kritiek over me heen.’”