Recordpoging picknicken voor koningin Elizabeth

Royalty Privévlieg­tuig van Queen komt in felle storm terecht tijdens vlucht naar Londen

Het privévliegtuig van Queen Elizabeth (96) heeft de landing in Londen moeten afbreken vanwege een felle onweersbui, zo melden Britse media. De Britse vorstin was opgestegen in Aberdeen en zou landen in Londen, maar vanwege het noodweer moest het toestel een doorstart maken.

1 juni