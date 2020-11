RECONSTRUCTIE. Zo verliep de reis waarop koning Albert smoorverliefd werd op barones Sybille: “Het was een zalig gevoel om je als vrouw door hem te laten leiden”

“Papa, die neef wil ik wel ophalen, maar Albert? Echt niet.” De 24- jarige Sybille de Selys-Longchamps, met haar hekel aan de bourgeoisie, liet er bij haar vader geen twijfel over bestaan dat ze geen trek had om chaperonne te spelen voor de 32-jarige broer van koning Boudewijn. De barones was net in Athene aangekomen om voor haar vader François, die er Belgisch ambassadeur was, te zorgen nadat hij zijn been gebroken had. Alberts boot - toen nog gewoon prins - was in de haven van Piraeus gestrand met motorpech en hij zocht samen met een Italiaanse neef op de ambassade een onderkomen voor de nacht. Prinses Paola had andere logies geregeld.