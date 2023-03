Rechtszaak van prins Harry tegen Britse krant ‘Daily Mail’ gaat in mei van start

Royalty “Meghan was verbaasd en teleurge­steld dat Harry niet zoveel geld had”

Meghan Markle (41) was “verrast en teleurgesteld” dat prins Harry (38) niet zoveel geld had als ze verwachtte, zo stelt royalty-auteur Tom Bower in een recent interview. Het verbaast hem naar eigen zeggen niet dat het koppel zo gefocust is op hun financiën, omdat het volgens hem al vanaf het begin zo was. “Ze wil het echte Hollywoodleventje.”